Informan medidas y operaciones bancarias con vistas a la Tarea Ordenamiento

La Habana, 14 dic (ACN) Las principales medidas organizativas y operacionales del sistema bancario con vistas a comenzar el primero de enero la unificación cambiaria y monetaria, fueron anunciadas este lunes en la Mesa Redonda Informativa sobre la participación de ese sector en la Tarea Ordenamiento, además de esclarecerse un grupo de dudas de la población.

En presencia de Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos; Marta Sabina Wilson González, ministra-presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), explicó que durante seis meses las personas podrán cambiar en CADECAS y unidades bancarias el peso cubano convertible (CUC) por pesos cubanos (CUP), y además tiendas recaudadoras recepcionarán CUC y el vuelto lo darán en CUP.

Las transacciones serán todas en pesos cubanos en la economía nacional, excepto en los casos en que se ha autorizado operaciones en moneda libremente convertible (MLC), por ejemplo en determinadas formas de gestión no estatal y las personas naturales, ya sea para la exportación e importación de productos o para las compras con tarjetas en las tiendas en MLC.

Wilson González informó que el BCC determinará las tasas de cambio que se utilicen para convertir las monedas extranjeras a pesos cubanos y van a estar expresadas contra CUP, y no como hasta ahora en CUC.

Acotó que las cuentas que tienen las personas en MLC no tienen ningún cambio en su funcionamiento.

Las cuentas en CUC de personas naturales (a la vista, a plazo fijo, y certificados de depósito) se pueden mantener en esa moneda durante seis meses pero cualquier extracción será en CUP, y no se podrán hacer depósitos en pesos cubanos convertibles durante ese periodo.

Transcurrido ese tiempo si el titular no se presenta para convertir la cuenta, el banco abrirá una en pesos cubanos y transferirá el monto a uno por 24, una medida que busca incentivar que las personas no acudan innecesariamente a las sucursales.

A partir de primero de enero se convierten automáticamente a CUP las cuentas en CUC para cobros y pagos de trabajadores por cuenta propia, agricultores y otras formas de gestión no estatal; las de estímulo asociadas a tarjetas magnéticas; y las cuentas de colaboradores asociados a tarjetas que tienen beneficio del 30 por ciento de descuento.

Para este último grupo, dijo, existirá un nuevo producto que es el certificado de depósito, para que quienes tengan sus cuentas en CUC a los seis meses pueden pasar total o parcialmente su saldo a euros o dólares.

Al respecto Marino Murillo Jorge añadió que si el colaborador o todo el que tenga una cuenta en CUC decide convertir su fondo en MLC se le pone en dólar o euro, pero no tienen convertibilidad porque la economía no dispone de la liquidez para respaldarla y por eso se le va a dar el certificado de depósito.

En el caso de las personas jurídicas, un grupo van a tener cambio automático de 1x1 (Organismos de la Administración Central del Estado, unidades presupuestadas, organizaciones, cooperativas, entidades nacionales, Organización Superiores de Dirección Empresarial y empresas con cuentas colaterales).

Otros, informó la ministra-presidenta del BCC, tendrán un tipo de cambio de 1x24, entre ellas las cooperativas no agropecuarias, otras formas no estatales, asociaciones que no reciben CUC del Estado, líneas aéreas, embajadas, cuentas de personas jurídicas que son depósitos de intermediación de personas naturales, oficinas de representación y agentes de sociedades.

Para el financiamiento de salario, a partir de mañana los representantes de las entidades pueden presentarse en los bancos y solicitar este crédito, proceso que se ha organizado para que se otorgue con mucha agilidad (deben presentarse con la nómina y reciben el dinero).

Wilson González esclareció hoy que al establecerse el tipo de cambio 1x24 aun cuando las personas pueden comprar divisas por pesos cubanos, ahora los bancos no tienen disponibilidad de monedas libremente convertibles y, por tanto, no habrá acceso libre a estas.

Informó que los cajeros automáticos actualmente no dispensan moneda libremente convertible ni tampoco lo harán a partir del primero de enero, sino que solo operan en CUP, precisamente como expresión de que el país no dispone de todo el dinero en divisas a estos fines.

Quienes tienen cuentas en MLC deben ir a la sucursal por la ventanilla y si el banco tiene la disponibilidad se lo puede vender, manifestó la ministra-presidenta del BCC.

Sabina Wilson precisó que en los cajeros se puede disponer de los CUC hasta el primero de enero y se pueden vender a Cadeca la cantidad que se desee, es decir, no hay límite para ello porque la idea es sacar de circulación esa moneda, como establece la Tarea Ordenamiento.

Destacó que también se pueden realizar depósitos en MLC ya sea desde el exterior o acudiendo al banco.

Anunció que debido a los procesos necesarios a implementar con vistas al inicio del ordenamiento monetario en el país, el 30 y 31 de diciembre serán feriados bancarios, lo que significa que las sucursales no estarán prestando servicio al público.

Francisco Mayobre Lence, vicepresidente primero del BCC, informó que el último día bancario del año será el 29 de diciembre y se dará servicio esa jornada hasta las 7:00 p.m.

Durante el miércoles 30 se podrán utilizar los canales electrónicos hasta las 6:00 p.m. y se reanudarán los servicios a las 00:00 horas del 1 de enero de 2021 con el nuevo ambiente de ordenamiento monetario.

La ministra-presidenta del Banco Central de Cuba exhortó a la población omar medidas de sus necesidades de dinero pues a partir del día 30 a las 6:00 p.m. se detendrán todos los servicios asociados a canales de pago electrónico: POS, Transfermóvil, EnZona.

El cambio paulatino de las denominaciones de los billetes en los cajeros automáticos ubicados fuera de las sucursales, como centros comerciales y laborales, instalaciones científicas, turísticas y estudiantiles, desde hoy y durante mañana y el miércoles, figura entre las medidas en marcha por el sistema bancario en el país, con vistas a la Tarea Ordenamiento.

A esos cajeros se les retira el CUC y en unos las denominaciones son de billetes de 1000; 500; 200 y 100 pesos cubanos, y en otros de 500; 200; 100 y 50 pesos, como vía de facilitar las operaciones y en correspondencia con las medidas asociadas a la unificación monetaria y cambiaria, explicó en la Mesa Redonda Mayobre Lence.

Está todo garantizado para que tengan el efectivo necesario, cajeros y unidades para pagar las pensiones el día 17 de diciembre, aclaró, y recordó que a partir del día 23 ocurrirá el anticipo salarial.