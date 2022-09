COVID-19 en Cuba: nueve nuevos casos positivos y 25 altas

La Habana, 13 sep (ACN) El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) reporta hoy un total de nueve casos positivos a la COVID-19 y 25 altas, en otra jornada en la que no se reportaron fallecidos a causa de la enfermedad, y además se dieron 25 altas médicas.

De acuerdo con el parte diario del organismo, al cierre de este lunes se encuentran ingresados un total 231 pacientes: 117sospechosos y 114 confirmados activos.

La información señala que del total de casos, seis fueron contactos de casos confirmados y tres no precisan la fuente de infección.

Refiere el Minsap que tres de los nuevos pacientes positivos, tres son menores de 20 años, cuatro tienen entre 20 y 39 años, y dos tienen más de 60 años.

A continuación, transmitimos el parte de manera íntegra:

Al cierre del día de ayer, 12 de septiembre, se encuentran ingresados un total 231 pacientes, sospechosos 117 y confirmados activos 114.

En el día en Cuba para la COVID-19 se realizaron un total de mil 279 muestras para la vigilancia, resultando positiva 9. El país acumula 14 millones 121 mil 862 muestras realizadas y 1 millón 110 mil 927 positivas.

Lea aquí: Cuba reporta 36 muestras positivas a la COVID-19

Del total de casos (9): 6 fueron contactos de casos confirmados, 0 con fuente de infección en el extranjero y 3 sin fuente de infección precisada. De los 9 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 5 y del sexo masculino 4.

Se reporta 1 caso asintomático en el día, acumulándose un total de 147 mil 471 que representa el (13,3 %) de los confirmados hasta la fecha.

Los 9 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad de: menores de 20 años (3), de 20 a 39 años (4), de 40 a 59 años (0) y 60 años y más (2).

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Matanzas: 2 casos

Jovellanos: 1 (contacto de caso confirmado)

Cárdenas: 1 (contacto de caso confirmado)

Ciego de Ávila: 2 casos

Chambas: 1 (contacto de caso confirmado)

Bolivia: 1 (contacto de caso confirmado)

Camagüey: 1 caso

Céspedes: 1 (contacto de caso confirmado)

Holguín: 4 casos

Holguín: 2 (sin fuente de infección precisada)

Moa: 1 (contacto de caso confirmado)

Gibara: 1 (sin fuente de infección precisada)

De 1 millón 110 mil 927 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 114, todos con evolución clínica estable. Se acumulan ocho mil 530 fallecidos (no se reportan fallecidos en el día), letalidad de 0,77 % vs 1,06 % en el mundo y 1,60 % en las Américas; dos evacuados, 57 retornados a sus países, en el día hubo 25 altas, se acumula un millón 102 mil 224 (99,2%). No se reportan pacientes graves ni críticos confirmados en los Cuidados Intensivos.