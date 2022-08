Madres donantes de leche materna contribuyen a salvar vidas

Guantánamo, 7 ago (ACN) Casi un año y medio lleva la guantanamera Noelvis Viel Bory como donante de leche humana para neonatos enfermos y prematuros sin menoscabo de la que, durante igual tiempo, ha nutrido a su pequeño y robusto Ián Fernando De La Cruz Viel.

Ella es una de las mujeres reconocidas por este vital aporte durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual se celebra cada año del 1 al 7 de agosto, en respuesta a una campaña internacional para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con esa forma de alimentación.

Refiere que desde la primera consulta, con su bebé recién nacido en brazos, el pediatra le habló de la posibilidad de sumarse al grupo de madres donantes de leche y aceptó sin vacilaciones, porque siempre fue abundante, daba bastante.

Opté por ayudar a salvar vidas con la leche que mi hijo no se tomaría, relata, recuerdo que él chupaba de un seno y yo me extraía del otro, se me llenaban mucho y eso nunca fue un problema, ni entró en contradicción con su adecuada alimentación, al tiempo que reconoce el apoyo familiar en esa decisión.

Manifiesta que está satisfecha por su aporte a que otros bebés crezcan más sanos y fuertes como su inquieto Ián, el cual gozó de lactancia materna exclusiva en sus primeros seis meses de vida y luego complementada y cuenta que nunca se enfermó, jamás fue al hospital y siempre estuvo en su peso, más bien pasadito a veces, dice.

Noelvis, trabajadora de la corporación Cimex, es una de las ocho donantes de la zona centro de la ciudad de Guantánamo, en cuyo policlínico la máster en ciencias Damisela Castañeda García es la enfermera encargada de la atención del banco de leche humana.

Puntualiza que cuentan con una base de datos de las puérperas, las cuales se visitan, se les explica el proceso y si están de acuerdo en ser donantes se les realiza la captación.

Entonces a partir de ahí se les lleva el pomo estéril para recolectar la leche, la cual deben congelar, se les recoge los lunes y se entrega los martes en el policlínico norte, donde se concentran las donaciones de todas las áreas de salud del municipio capital.

Ana Rosa Yoseff López, jefa del departamento Banco de Leche Humana del Hospital General Docente "Agostinho Neto", precisa que en la institución se realiza el proceso microbiológico y de laboratorio para determinar si la leche está apta para el consumo.

Terminado el proceder el médico es quien determina la cantidad que debe tomar el neonato en dependencia del peso, cuantía que oscila entre 15 y 30 mililitros (ml), detalla.

Especifica que se trata de niños de la neonatología con bajo peso, patologías asociadas, recién nacidos pretérmino, entre otras condiciones desfavorables de salud, a cuya supervivencia contribuye sobremanera este alimento, perfectamente diseñado para las necesidades nutricionales e inmunológicas del recién nacido, que ayuda además a prevenir las infecciones, entre tantos beneficios.

Semanalmente se recolecta un aproximado de 24 litros, de casi un centenar de donantes activas y se continúa con las labores de sensibilización para incorporar a un mayor número de ellas, puesto que es insuficiente y no cubre la demanda de la neonatología.

Algunos datos de salud explican que un litro de leche materna donada puede alimentar hasta 10 recién nacidos por día, y en dependencia del peso del prematuro, un ml es suficiente para nutrirlo cada vez que lo alimenta.

Actividades de estímulo a madres que han logrado lactancia exclusiva durante seis meses y complementadas hasta los dos años y más, a mujeres donadoras de leche materna, tuvieron lugar esta semana en Guantánamo como el entregado a Noelvis por Maricel Rodríguez Urgellés, especialista del Departamento de Promoción y Prevención de enfermedades en la provincia.

También se efectuaron charlas educativas en comunidades y hogares maternos, visita a puérperas, dinámicas familiares y con la comunidad, estos últimos actores encargados de proteger, promover y apoyar la lactancia materna en la sociedad y que integran la cadena efectiva de soporte a esa forma de alimentación

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra en más de 170 países y sus objetivos fundamentales son fomentar la lactancia materna o natural y mejorar la salud de los bebés en el mundo.