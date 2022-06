Reporta Cuba 21 nuevos casos de COVID-19

La Habana, 25 jun (ACN) El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba informó en su parte diario otro día sin fallecidos a causa de la COVID-19, 21 nuevos casos, 13 altas médicas y ningún paciente reportado de grave o crítico ingresado en los Cuidados Intensivos del país.

Se procesaron en el día de ayer dos mil 149 muestras para la vigilancia de la COVID-19 y con estas, señala el comunicado, la nación antillana acumula 13 millones 952 mil 205 estudios realizados y un millón 105 mil 896 de ellos positivas.

Al cierre del día de ayer, se encontraban ingresados 280 pacientes, 168 sospechosos y 112 confirmados activos.

Del total de casos reportados, 15 corresponden a contactos de casos confirmados, 5 con fuente de infección en el extranjero y 1 sin fuente de infección precisada y de los 21 casos diagnosticados, 13 fueron del sexo femenino y ocho del masculino.

Se reportaron, de acuerdo con el informe, cuatro casos asintomáticos, lo cual representa un 19.0 por ciento (%) del total, para un acumulado de 147 mil 045 que corresponden al 13,3 % de los confirmados hasta la fecha.

De los 21 casos diagnosticados 10 son menores de 20 años, cinco pertenecen al grupo de edad entre 20 y 39 años, cuatro de entre 40 y 59 y dos mayores de 60.

A continuación ACN reproduce el parte de manera íntegra:

Al cierre del día de ayer, 24 de junio, se encuentran ingresados un total de 280 pacientes, sospechosos 168 y confirmados activos 112.

En el día en Cuba para la COVID-19 se realizaron un total de dos mil 149 muestras para la vigilancia, resultando positivas 21. El país acumula 13 millones 952 mil 205 muestras realizadas y 1 millón 105 mil 896 positivas.

Del total de casos (21): 15 fueron contactos de casos confirmados, cinco con fuente de infección en el extranjero y uno sin fuente de infección precisada. De los 21 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 13 y del sexo masculino ocho.

Se reportan casos casos asintomáticos (19,0%), acumulándose un total de 147 mil 045 que representa el 13,3 % de los confirmados hasta la fecha.

Los 21 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad de: menores de 20 años (10), de 20 a 39 años (5), de 40 a 59 años (4) 60 años y más (2).

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 2 casos

Pinar del Río: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 1 caso

San Cristóbal: 1 (contacto de casos confirmados).

La Habana: 10 casos

Boyeros: 3 contactos de casos confirmados.

Diez de Octubre: 2 (contactos de casos confirmados).

Playa: 2 casos (1 contacto de casos confirmados y 1 importado).

Habana del Este: 1 (contacto de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 1 (contacto de casos confirmados).

Regla: 1 (contacto de casos confirmados).

Matanzas: 3 casos

Cárdenas: 1 (importado).

Matanzas: 2 (importados).

Cienfuegos: 1 caso

Cienfuegos: 1 (contacto de casos confirmados).

Villa Clara: 1 caso

Santa Clara: 1 (contacto de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 1 caso

Morón: 1 (importado).

Camagüey: 1 caso

Camagüey: 1 (contacto de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de la Juventud: 1 caso (sin fuente de infección precisada).

De un millón 105 mil 896 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 112, de ellos 112 con evolución clínica estable. Se acumulan 8 mil 529 fallecidos (no se reportan fallecidos en el día), letalidad de 0,77% vs 1,16% en el mundo y 1,71% en las Américas; dos evacuados, 57 retornados a sus países, en el día hubo 13 altas, se acumulan un millón 097 mil 196 (99,2%). No se reportan casos graves ni críticos confirmados ingresados en los Cuidados Intensivos del país.