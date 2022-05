Se alista Cienfuegos para ensayo clínico Soberana Futuro

Cienfuegos, 12 may (ACN) Guiados por la experiencia adquirida en colaboraciones anteriores con el Instituto Finlay de Vacunas, especialistas del hospital pediátrico Paquito González Cueto, de la provincia de Cienfuegos, se alistan para el ensayo clínico Soberana Futuro.



El cronograma del estudio tiene prevista la aplicación de dos dosis de Soberana 02 y una de refuerzo de la Plus para niños entre siete y once meses de edad.



La doctora Mercedes Fonseca Hernández, especialista de Segundo Grado en Pediatría y coordinadora del estudio, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el sitio clínico ya se encuentra certificado, en espera de la fecha para comenzar.



Dijo que cuentan con el personal de enfermería, los médicos y los encargados del aseguramiento para garantizar el éxito del proceso, a ejecutarse de conjunto con el hospital infantil Juan Manuel Márquez, de La Habana.



Explicó que también disponen del listado de niños de ese grupo etario, a cuyos padres pedirán el consentimiento informado porque para desarrollar el ensayo resulta imprescindible la autorización de ambos progenitores.



Todas las etapas del estudio transcurrirán dentro del propio HPU, es decir, se administrará el medicamento, después la observación y el seguimiento de los niños, todo dentro de la institución médica, destacó Fonseca Hernández.



Agregó que llevarán a cabo la investigación con menores residentes en la ciudad cabecera porque son los más cercanos al “Paquito González Cueto” y así podrán viabilizar su seguimiento.



Subrayó que constituyen dos inmunógenos ─Soberana 02 y Plus─ muy seguros, efectivos, demostrado en estudios realizados con otros grupos pediátricos y en adultos.



En recientes declaraciones en el espacio radio televisivo Mesa Redonda, la Dra. Dagmar García Rivera, directora de investigaciones del “Finlay” expresó que solo resta por vacunar el tres por ciento de la población pediátrica en el país ─los pequeños menores de dos años─, por eso la importancia de este ensayo.

Cuba ha diseñado una amplia campaña de vacunación contra la COVID-19 con medicamentos propios, con el objetivo de proteger a la población de la enfermedad y sus secuelas, y con Cienfuegos como la provincia pionera del proceso.



De esa forma, por estos días transcurre en el territorio, ubicado al centro sur de Cuba, la vacunación de Refuerzo con Soberana Plus para adolescentes de 12 a 18 años, como muestra de la voluntad política de la Revolución de no dejar desamparados a ninguno de sus hijos.