Día Mundial contra el Cáncer: “Por unos cuidados más justos”

Cuba se une, cada cuatro de febrero, a la celebración por el Día Mundial contra el Cáncer, con el propósito de elevar la conciencia de la población, incrementar la auto-responsabilidad y promover los cambios necesarios para hacer de esta dolencia una enfermedad crónica controlada.



Los especialistas insisten en la necesidad de concientizar a las personas para sumarse a las pruebas de pesquisa disponibles en el Sistema Nacional de Salud, así como promover el autocuidado y la práctica de estilos de vida saludables.



“Por unos cuidados más justos”, es el lema del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebrará en todo el país donde se desarrollarán varias actividades por la fecha que contribuyan a reducir los factores de riesgo asociados a esa dolencia maligna, segunda causa de muerte en el mundo, antecedida por las del corazón.



Entre las acciones por la efeméride este año acontecerá el “Día del lunar en Cuba”, como parte de la Campaña nacional de educación, prevención y diagnóstico del cáncer de piel, que se ubica entre las primeras localizaciones en cuanto a la incidencia, no así en la mortalidad, aseguran expertos.



Los dermatólogos cubanos en esta ocasión dedican sus actividades específicamente al cáncer de piel, del cual se reportan cada año más de cinco mil nuevos casos y con tendencia al aumento, refiere La Sociedad Cubana de Dermatología.

Este día los especialistas y residentes realizarán intervenciones de pesquisa comunitaria combinadas con campañas de educación, prevención y diagnóstico, con el fin de juntos lograr un impacto en la detección precoz de este mal.



Organizado anualmente en el país desde 2011, con el apoyo de la Sociedad Cubana de Dermatología, el Día del Lunar en Cuba, el cuatro de febrero, en esta oportunidad se propone de manera particular llegar a los hogares de ancianos, previa coordinación con la autoridad provincial de salud pública, refiere la fuente.



Desde la Atención Primaria de Salud también continuará la promoción de las consultas de patología benigna de cuello para la atención a mujeres con citología normal y alteración del tracto genital inferior.



Constituye una prioridad para el sistema nacional de salud el tratamiento del cáncer, enfermedad maligna con mayor presencia en mujeres que hombres, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública.



Entre las principales localizaciones están el pulmón, tanto para hombres como para mujeres; le siguen el de la próstata en el sexo masculino y la mama en el femenino, y el mayor por ciento de casos se concentra en las edades de 60 años y más.



Expertos en el tema señalan que alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer podrían prevenirse evitando factores de riesgo como el tabaco, el consumo abusivo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física.



El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo; el tumor suele invadir el tejido circundante y provocar metástasis en puntos distantes del organismo.



Si se detectan temprano y se tratan adecuadamente, muchos tumores tienen una probabilidad de curación elevada, mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia.



El cáncer no es una enfermedad, son más de 200 localizaciones y no todos los tratamientos son iguales, aseveran expertos en el tema.



Se estima que en el planeta el año precedente se detectó unos 20 millones de nuevos casos y 10 millones de muertes por esa causa.

Durante las próximas dos décadas la carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60%, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades.





Se prevé que para 2040 la carga mundial por esa dolencia aumente a unos 30 millones de nuevos casos, y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos.



De ahí la importancia de tomar medidas para prevenir y controlar ese mal, pues sólo en Las Américas se vaticina que el número de individuos que serán diagnosticados con cáncer aumentará en un 55%, lo cual significa aproximadamente 6,23 millones de casos para 2040 en esa región.



La Organización Panamericana de la Salud se une a esta campaña con un llamado a que todo el orbe, a nivel colectivo e individual, se comprometa a fortalecer las acciones dirigidas a mejorar la atención de calidad, incluyendo el tamizaje, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos.