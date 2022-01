Cuba podría estar en el pico de la actual ola de contagios

La Habana, 19 ene (ACN) Matemáticos y epidemiólogos cubanos estiman que el país podría estar entrando en el pico de la actual ola de contagios de la COVID-19, según los modelos de pronósticos presentados este martes durante la reunión semanal del Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos del Ministerio de Salud Pública (Minsap) que han guiado por casi dos años la ciencia y la innovación tecnológica en el enfrentamiento al coronavirus.



El decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, Raúl Guinovart Díaz, consideró que los pronósticos son más alentadores que en semanas pasadas, aunque no deja de ser una situación compleja la que vivimos.



Aun cuando reconoció que el tema de los modelos puede ser controversial, precisó que están indicando que entramos en el pico de la actual ola de contagios, para ir disminuyendo luego.



Díaz-Canel comentó que, comparado con lo que está pasando en el mundo tras la expansión de la variante Ómicron, el crecimiento de casos en Cuba ha sido más lento, la pendiente ha sido más suave. Nos hemos mantenido durante varios días, recordó, entre los 3 000 y los 3 500 casos diarios, cuando en otros pronósticos debíamos estar sobre los 6 000 enfermos por jornada.



Se está acercando el reporte de casos diarios a las altas médicas que se otorgan, acotó Guinovart Díaz, lo que parece indicar que la epidemia se controlará, según los datos. Además, se ha desacelerado el crecimiento en los últimos días. Hay que estar muy atentos a la situación, dijo, pero las tendencias muestran cierto control de la epidemia en próximas semanas.



Ese criterio fue compartido por el profesor Pedro Mas Bermejo, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología, quien señaló que el pronóstico logístico, confeccionado por la Universidad de Sancti Spíritus y presentado por Guinovart Díaz, se ha estado siguiendo en los últimos 20 días, «y la concordancia ha sido muy cercana».



Mientras sigamos aplicando la dosis de refuerzo y aumentemos el porcentaje de personas vacunadas, «el control que se está planteando será posible». Me atrevo a decir que estamos en una etapa de control de la enfermedad, todos los datos y las comparaciones con el mundo nos llevan a esa idea, afirmó.



El doctor José Raúl de Armas Fernández, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Minsap, opinó que territorios como Granma y Santiago de Cuba no han arribado todavía al número de casos confirmados al que deben llegar, están por debajo de los niveles de transmisión que hoy tenemos en el país.



Pero ello nunca conllevaría un gran pico ni a irnos de los pronósticos presentados. Concuerdo, aseveró, en que estamos entrando en un momento de meseta para comenzar el descenso, que nos lo va a garantizar seguir adelantando en el refuerzo.



LA VACUNACIÓN NO PUEDE DETENERSE



El 92,5 % de la población vacunable de Cuba –no incluye, por ejemplo, a los niños menores de dos años, a quienes viven fuera de la Isla, ni a los que padecen enfermedades terminales–, o ya cuenta con su esquema de vacunación completo, informó Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, al actualizar sobre la estrategia de vacunación.



En tanto, la vacunación de refuerzo va al 45,5 %, con los números más altos en La Habana (1 150 763 personas), Santiago de Cuba (406 412) y Holguín (330 694). Se están aplicando en toda la nación las vacunas Soberana Plus y Soberana 02, así como Abdala. Además, aunque en ensayo clínico aún, se está reforzando con Soberana 01 y Mambisa en números menores.



Refirió que ya se sobrepasaron los cuatro millones de dosis de refuerzo puestas, y se sigue completando la entrega de vacunas a las provincias para completar este mes la campaña.



POR AHÍ VIENE MAMBISA TAMBIÉN



En esta reunión en el Palacio de la Revolución se informó sobre cómo marchan los estudios clínicos con el candidato vacunal Mambisa, que se administra por la vía nasal.



Detalló el doctor Gerardo Guillén Nieto, director de Investigaciones Biomédicas del cigb, que Mambisa se encuentra en dos estudios clínicos en Fase 2: uno como refuerzo a 2 220 individuos que recibieron las tres dosis de Abdala; y otro, como refuerzo también, pero en personas convalecientes, el cual aún está recibiendo voluntarios en el hospital Hermanos Ameijeiras, de La Habana, el policlínico Raúl Díaz, de Pinar del Río, y en el hospital Manuel Ascunce, de Camagüey.

El investigador explicó que en el estudio Fase 1 del candidato vacunal Mambisa, con 120 individuos, se probaron tres dispositivos de administración nasal, todos con muy buenos resultados, y se seleccionó uno que tenemos capacidad de producir; por lo tanto, garantizamos sostenibilidad en la vacuna.



En esa Fase, detalló, el criterio de éxito del candidato vacunal era que incrementara en cuatro veces o más los títulos de los anticuerpos específicos IgG, sin embargo, los aumentó 15 veces. Una vez más, dijo, se demostró la capacidad de la vía de administración nasal de inducir respuesta inmunológica a nivel sistémico, con anticuerpos en sangre y en la mucosa, que es por donde el virus del sars-cov-2 entra al organismo. Una vez que concluyamos los dos estudios en Fase 2, se presentará Mambisa al Cecmed, para obtener la autorización de uso de emergencia. Esta es una de las 11 vacunas administradas por la vía nasal que en el mundo se estudian para combatir la COVID-19.