Todo cuidado siempre será poco para minimizar los contagios, advierte ministro

La Habana, 18 ene (ACN) Todo cuidado siempre será poco para minimizar los contagios tanto como sea posible, advirtió el ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, quien llamó a la población a no confiarse ante el actual incremento de casos de COVID-19 en el país.



En un artículo publicado hoy en el sitio web del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Portal Miranda alertó sobre la prevalencia en Cuba de la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, incrementando la transmisión de la enfermedad.



Muestra de ello es que en los primeros 15 días de enero se confirmaron 32 mil 720 nuevos contagios, precisó, cifra muy superior a la reportada en noviembre (nueve mil 994) y diciembre (tres mil 845).



Estamos conscientes de que en esta etapa muchas personas con síntomas leves no acuden a las instituciones de salud o no son estudiadas, lo cual indica que las cifras actuales son más elevadas, refirió el ministro.

En medio de los muchos desafíos impuestos por la COVID-19, HACER es la premisa esencial que ha marcado el día a día de esta nación que defiende sin descanso la vida de su pueblo.



Al respecto, Portal Miranda enfatizó en la alta transmisibilidad de esta variante, y advirtió que el aumento de los casos continuará en los próximos días.



Examinó la situación de Cuba durante la más reciente semana, un período en el que se han confirmado 21 mil 783 nuevos contagios, la cuarta semana de manera consecutiva en la que persiste el aumento de casos en el país.



Las provincias con mayor incidencia -dijo- fueron Camagüey, Mayabeque, Villa Clara, Holguín, Artemisa y Las Tunas, territorios donde se concentró un 49,6 por ciento (%) de los casos de la semana.



El ministro aludió al parte diario del Minsap de este lunes, según el cual, un total de 17 mil 443 personas estaban ingresadas tanto en sus hogares como en instituciones hospitalarias, y se reportaban 41 pacientes en las unidades de cuidados intensivos (11 críticos y 30 graves).

Portal Miranda llamó a seguir cumpliendo con los protocolos de actuación existentes para evitar el crecimiento del número de confirmados, pese a que el 87,4 % de la población cubana ya completó el esquema de vacunación anti-COVID-19.



Ni siquiera los niveles de vacunación que hemos alcanzado -que indiscutiblemente nos ponen en mejores condiciones para enfrentar este nuevo momento de la epidemia- pueden hacer pensar a nadie que estamos completamente a salvo, dijo.

El titular de salud exhortó a una mayor responsabilidad individual que ayude a reducir los índices de contagio en el país, y subrayó que el riesgo de la enfermedad continúa siendo elevado.



Es una realidad que no podemos ignorar y demanda de mayor responsabilidad, tanto individual como colectiva; nuestras fortalezas no pueden convertirse en motivo para la confianza entre la población, manifestó.



De acuerdo con Portal Miranda, no se puede dejar solo en manos de los profesionales de la salud y de la ciencia la protección de la salud de las familias cubanas; el riesgo de contagio continúa siendo elevado y tenemos el deber de cuidarnos todos, expresó.