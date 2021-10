Modifican frecuencia de actualización televisiva sobre COVID-19

La Habana, 30 oct (ACN) La comparecencia diaria que se transmite por la Televisión Cubana sobre el enfrentamiento y control de la COVID-19 en el país, modifica a partir del próximo 1ro de noviembre su frecuencia, para transmitirse una vez por semana, todos los lunes.

Durante la actualización de hoy, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), doctor Francisco Durán, señaló que la información continuará siendo publicada a diario en el sitio del Minsap.

Durán agradeció además el cumplimiento de las medidas establecidas para el control de la pandemia y destacó que esto trajo como resultado una disminución en la incidencia de la enfermedad.

No obstante, señaló que aún no se puede hablar de control de la COVID-19, para que no haya una confianza excesiva.

Pero sí hay resultados e indicadores favorables en el comportamiento, que son los que hacen posible la mejoría, explicó.

Y agregó que eso se alcanza con la vacunación, y también con la participación activa de una buena parte de la población responsable con el cumplimiento de las medidas.

Informó que entre los indicadores favorables se destaca la reducción de los fallecimientos, y señaló que hoy se lamenta el deceso de siete personas a causa de la enfermedad, para un acumulado de ocho mil 230 víctimas mortales.

Comunicó que tras el análisis de 24 mil 332 muestras,al cierre del día de ayer, se confirman 712 positivas en SARS-CoV-2, causante de la COVID-19; con ellas se acumulan 10 millones 498 mil 21 pruebas realizadas y 951 mil 325 contagiados desde el inicio de la pandemia en el país en marzo de 2020.

El experto señaló que en los últimos 15 días se acumulan 20 mil 503 casos confirmados, de ellos, 20 mil 395 autóctonos, con la cifra más baja esta jornada en la que se reportan 707 pacientes por transmisión en el territorio nacional.

En cuanto a la dispersión de casos por el país, destacó la disminución de los confirmados en las provincias occidentales, y detalló que hoy la cifra más alta es de 61 positivos en Pinar del Río, y la más baja en el municipio especial Isla de la Juventud, que no reporta contagiados.

Reiteró que aún y cuando se registran cifras más halagüeñas, el riesgo sigue presente, y existen todavía casos positivos y asintomáticos, y por lo tanto se deben continuar todas las medidas establecidas.

Resaltó también la discreta disminución de casos en menores de 20 años, con una cifra este viernes de 122 positivos; de ellos 112 en edades pediátricas.

Informó que ayer se otorgaron 974 altas, lo que permite la reducción del número de activos; y se acumulan así 938 mil 929 pacientes recuperados.

El titular se Epidemiología señaló también que en las terapias intensivas se encuentran 105 pacientes, de ellos 39 críticos y 66 graves.