Actualizan sobre marcha de vacunación infantil en Cuba contra la COVID-19

La Habana, 10 sep (ACN) Lena López Ambrón, jefa del Programa de Inmunización del Ministerio de Salud Pública (Minsap), ofreció hoy una actualización sobre la estrategia de vacunación infantil en Cuba contra la COVID-19.



En la habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica del país, la especialista informó que, siguiendo el cronograma planificado para las edades pediátricas, concluyó hoy con la primera dosis el primer grupo, integrado por los estudiantes de grados terminales de preuniversitario, enseñanza técnica-profesional y formación pedagógica.



Destacó que estos recibieron la vacuna Abdala y que se lleva a cabo la recuperación de casos puntuales que no pudieron acudir a los puntos de vacunación en el momento que les correspondía.



Señaló que el 5 de septiembre se inició la inmunización en Cienfuegos para todas las edades pediátricas y el día 8 en el Municipio Especial Isla de la Juventud.





López Ambrón aseveró que hoy comenzó en ocho provincias del país (Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Guantánamo) la vacunación de niños y adolescentes en edades comprendidas entre 11 a 18 años, con el esquema Soberana, y que el resto de los territorios arrancará la semana próxima en este grupo etario.



A mediados de septiembre, dijo, se iniciará la vacunación de niños entre dos y 10 años de edad de todas las provincias.



Explicó que Cuba cuenta con experiencias en campañas de vacunación (anualmente se realizan dos) pero esta es más grande, por lo que implicaba un reto que obligó al sistema de Salud a realizar acciones organizativas y de logística.



Transmitió a los padres y tutores la tranquilidad de que hasta el momento los eventos presentados son los esperados, y no adversos graves.



En el caso del Tiomersal, expresó que es un componente que está presente en muchas de las vacunas cubanas, por lo cual es poco probable que los infantes no la hayan recibido ya, no obstante, se va a garantizar la vacunación para aquellos que sean alérgicos a ese compuesto.



Los convalecientes, subrayó López Ambrón, no se vacunarán en esta etapa, y posteriormente recibirán Soberana Plus.

La especialista afirmó que a finales de septiembre toda la población pediátrica tendrá al menos una primera dosis anti-COVID-19.



Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Minsap, informó este viernes que se encuentran ingresados 98 mil 177 personas, de ellas 38 mil 944 positivas en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.



En la jornada anterior se procesaron 59 mil 905 muestras y se confirmaron ocho mil 394 casos, para una positividad del 14 por ciento como media nacional.

💉 Vacunación pediátrica en #Cuba#ACNreporta detalles desde Cárdenas en la provincia de #Matanzas donde los menores del primer grupo recibirán primera dosis de vacuna #Soberana02 https://t.co/6Vy9KUV7Yr — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) September 10, 2021



Por debajo de esta cifra se encuentran las provincias de La Habana, Matanzas y el Municipio Especial Isla de la Juventud, y entre las que la sobrepasan destacan Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma, Camagüey y Artemisa.

La cifra de casos autóctonos fue de ocho mil 367, 649 más que el día anterior, y 27 fueron importados, para un 0,2 por ciento en los últimos 15 días.



Por grupo de edades, se reportaron mil 887 menores de 20 años, de ellos, mil 773 en edades pediátricas, un indicador que continúa siendo elevado para el país.



El epidemiólogo dio cuenta de la muerte este jueves de 84 fallecidos por esa enfermedad, incluida una embarazada, y ocho mil 579 altas médicas.

Desde marzo de 2020, cuando se diagnosticaron los primeros casos de la pandemia en Cuba, se acumulan 729 mil 133 confirmados con el virus, seis mil 140 fallecidos y 683 mil 992 recuperados, cifra que equivale al 93, 8 por ciento de los contagios.