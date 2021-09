Guantánamo con alto registro de COVID-19 por retrasos en resultados de PCR

Guantánamo, 3 sep (ACN) Problemas técnicos en el Laboratorio de Biología Molecular de Guantánamo ocasionan el retraso en el análisis de las pruebas de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), razón por la cual el territorio registró hoy 643 nuevos casos de COVID-19, luego de varios días con un panorama más favorable.



La doctora Ariadna Benech Jiménez, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, explicó que la rotura del lector de PCR, originó el retraso en más de 72 horas del procesamiento de más de un millar de muestras, por lo cual una parte de estas se enviaron hacia La Habana y otras a Santiago de Cuba.



Precisó que para continuar con la vitalidad del laboratorio guantanamero, en estos momentos allí se trabaja con un lector de PCR de la vecina Ciudad Héroe, mientras se repara el del territorio más oriental, en la capital del país.



Ante esta adversidad, el Grupo Temporal de Trabajo (GTT) para el enfrentamiento al nuevo corononavirus insistió en no descuidar las medidas para el control de la pandemia, en momentos en que la provincia mejora su situación, en relación con el resto de Cuba.



En ese sentido se llamó a elevar la calidad de las pesquisas en las áreas de salud e incrementar la vigilancia con los pacientes sospechosos de portar el virus, y se alertó a la población sobre no bajar la percepción de riesgo, puesto que aún es elevada la transmisión de la COVID-19 en la provincia.



Se informó que Baracoa y Caimanera son los municipios que en los últimos 15 días reportan la más alta incidencia de la enfermedad, con tasas que superan la media provincial de 934,9 infectados por 100 mil habitantes, lo cual denota que no son aún efectivas las acciones adoptadas en esas localidades.



En el caso de La Primada, epicentro hoy de la transmisión del SARS-Cov-2 en Guantánamo, se han confirmado más de dos mil 300 contagiados desde el pasado 16 de agosto, lo cual representa que como promedio el territorio registra 151 casos diarios, mientras Caimanera rebasa los 270 casos positivos en las últimas jornadas de agosto, a razón de 18 por día.



Roilder Romero Frómeta, director de salud en el territorio, señaló que Imías es otro municipio con tendencia al incremento de positivos en esta semana, el cual diagnostica más de un centenar de enfermos, y ello complica la situación epidemiológica de la provincia, en tanto persisten dificultades en el manejo de la contingencia sanitaria y en el cumplimiento de los protocolos de Salud Pública.



Con el objetivo de continuar reduciendo la transmisión de la COVID-19 en Guantánamo, el GTT aprobó extender por 15 días más de septiembre los cambios en horarios y formas de trabajo en entidades estatales y privadas, por lo cual más de 70 mil 500 trabajadores no asistirán a sus centros, algunos se mantendrán laborando a distancia, otros interruptos y una parte de vacaciones.

Asimismo, entre otras medidas, se mantiene la restricción de la movilidad desde las dos de la tarde, las farmacias mantendrán el horario escalonado y utilizarán la mensajería para la entrega de los medicamentos controlados.



Continúan las disposiciones de horarios para otros servicios como el de venta de gas licuado y la canasta familiar normada en bodegas y carnicerías, con días específicos para los consumidores, lo cual evitará grandes aglomeraciones de personas, caldo de cultivo para la propagación de la enfermedad.



En la provincia se mantienen más de mil 900 pacientes ingresados con el SARS-Cov-2, y se acumula más de una veintena de fallecidos, evidencia de la alta contagiosidad y letalidad de las nuevas variantes circulantes, en especial la DELTA.



El territorio más oriental de Cuba avanza en el programa de vacunación contra la COVID-19 con el inmunógeno Abdala a mayores de 19 años en sus 10 municipios y hoy inició, como en toda Cuba, ese proceso en la población pediátrica.



Por ese cronograma, en su primera etapa serán inmunizados más de cinco mil escolares de 12 grado y de los años terminales de las enseñanzas técnica y pedagógica, no obstante a lo cual las autoridades sanitarias insisten en no descuidar las medidas profilácticas contra el SARS-CoV-2, puesto que la inoculación evita la enfermedad sintomática o grave, pero no el contagio.