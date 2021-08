Solicitan extender autorizo de Soberana 02 más Plus para población de dos a 18 años

La Habana, 30 ago (ACN) El Instituto Finlay de Vacunas (IFV) solicitó al Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) extender el autorizo de uso de emergencia de las vacunas anti-COVID-19 Soberana 02 más Soberana Plus en población pediátrica de dos a 18 años de edad, informó hoy Vicente Vérez Bencomo, director general de la institución científica.



Durante su intervención en el programa informativo Mesa Redonda, el galeno dijo que en el ensayo clínico Soberana Pediatría se evidenció, tras aplicar las formulaciones, una superior respuesta inmune en los niños respecto a los adolescentes y de estos dos grupos en comparación a los adultos.

El equipo d #Soberana02 solicitó al CECMED el autorizo d uso de emergencia d esta vacuna en la población pediátrica tras lograr resultados muy positivos en los ensayos clínicos con niños d 2 a 18 años así lo afirmó el Dr. Vicente Vérez, Director General del @FinlayInstituto pic.twitter.com/iNPRYBVg0R — Amigos de la Cmkc (@LaCmkc) August 31, 2021



Con dos dosis de Soberana 02, transcurridos 14 días, el 74 por ciento de los adultos habían conseguido los títulos de anticuerpos necesarios contra el virus en los ensayos anteriores, en esas mismas condiciones casi el 93 por ciento de los adolescentes respondieron de manera importante ante el patógeno y solo menos del uno por ciento de los infantes de tres a 11 años de edad no respondió, precisó el experto.



Con esos indicadores de calidad que se potencian con la tercera dosis, explicó, se decidió solicitar la vacunación a partir de los dos años, para lo cual hacen falta en el país 4,2 millones de dosis que están en estos momentos en producción y deben terminarse sobre el 15 de septiembre.



Vérez Bencomo destacó los avances con Soberana Plus, que se contempla como refuerzo también de otras vacunas extranjeras, y anunció que su estudio fase I en convalecientes fue aceptado por la prestigiosa revista The Lancet Regional Health – Americas, convirtiéndose en una de las primeras investigaciones publicadas sobre el refuerzo de la inmunidad de los recuperados del SARS-CoV-2.

Tras la administración de Soberana Plus se incrementaron en los pacientes en alrededor de 20 veces los títulos de anticuerpos y se prevé la inclusión en la vacunación de los convalecientes pediátricos, dado que su inmunidad es más débil que en las personas mayores, acotó.

Cuba posee tres esquemas de vacunación anti-Covid-19 que superan el límite impuesto por la Organización Mundial de la Salud (50 por ciento) para ser declaradas vacunas y una de ellas, Abdala, ya recibió la autorización de uso de emergencia en la isla.https://t.co/tpOH0410Lp pic.twitter.com/grx54ZfhJx — CIGBCuba (@CIGBCuba) August 30, 2021





El científico añadió que, acorde a los logros de esta vacuna, se solicitará extender su autorizo de uso de emergencia para convalecientes con dos meses o más de superada la enfermedad, lo cual se acompañará de la disponibilidad de formulaciones para la inmunización.



Otro aspecto relevante anunciado por el directivo fue que se comprobó que la respuesta de anticuerpos del esquema heterólogo de Soberana 02 más Plus, transcurridos de cuatro a cinco meses, disminuye ligeramente, pero se mantiene por encima de la requerida contra el virus.



En cuanto al ensayo Soberana Centro, que debe concluir en octubre, el investigador señaló que se ha demostrado la eficiencia de Soberana 01, particularmente en los individuos de la tercera edad y en quienes no responden adecuadamente a la vacunación, mientras la Plus constituye un mejor refuerzo para la inmunidad preexistente.



Vérez Bencomo se refirió asimismo al propósito de alcanzar un cierre inmunológico en la provincia de Cienfuegos, lo cual implica incrementar la cobertura de vacunación para llegar a toda la población posible y sincronizar los picos de respuesta inmune en aras de maximizar el impacto de los inmunógenos.