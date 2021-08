Ensayo clínico de un candidato vacunal en Las Nubes

Cienfuegos, 27 ago (ACN) Podría decirse que casi siete mil habitantes del municipio de Cruces en la provincia de Cienfuegos viven en Las Nubes, y no es menos cierto, así nombran al consejo popular que acoge por estos días el ensayo clínico para probar eficacia del candidato vacunal Soberana 01 en Cuba.



Un equipo de la Agencia Cubana de Noticias, en recorrido por esa localidad, constató que no solo en el bando de los voluntarios se siente el orgullo de ser elegidos para la investigación que con el candidato vacunal Soberana Centro acomete el Instituto Finlay de Vacunas.



También del otro lado, el grupo de especialistas y expertos se han contagiado con la alegría de participar en un hecho poco común en una municipalidad del centro de la Isla.

El titular de @BioCubaFarma, @EdMartBCF refirió que luego de aplicadas más de diez millones de dosis se ha encontrado una baja tasa de efectos secundarios, lo que ratifica el alto nivel de seguridad de nuestros preparados vacunales. #PeriodicoGiron #Matanzas #Cuba pic.twitter.com/fyzq5AE96V — Periódico Girón (@PeriodicoGiron) August 24, 2021





Alguien recomendó entrevistar a la doctora Ismely Morfi Barreras, quien forma parte del equipo médico que atiende a los voluntarios antes de dar el visto bueno para ser vacunado, y porque estuvo desde el propio comienzo de la investigación.



“Me incorporé el 14 de julio a los preparativos del estudio en este vacunatorio, y el propio día 26 fue mi graduación como médico, y al día siguiente ya estaba aquí, en plena faena y en respuesta al llamado por la necesidad de personal de la salud ante el auge de la pandemia, y por supuesto, por este estudio tan relevante.



“Tanto en la aplicación de la primera dosis como en esta segunda, todo ha fluido satisfactoriamente, muy sincronizado con la unión de todos los organismos, y el propio pueblo que acoge este sondeo como una fiesta.



“Para mí en lo particular, ¿Te imaginas, yo recién graduada y ya insertada en un ensayo de tal magnitud?, es una experiencia única, no tiene comparación con nada y es un privilegio que una persona tan joven esté incorporada a una investigación de este tipo”.



Asimismo, la doctora Yanet Climens Ruiz, jefa del proyecto Soberana 01 y Soberana Plus, es parte del colectivo del Instituto Finlay.



Apenas se detiene entre un área y otro, atenta de que todo marche bien y no puede ocultar su alegría cuando confiesa a los periodistas “Ha sido muy bueno, coordinado, y hemos podido avanzar por el apoyo de muchas personas, de la dirección de salud, de varias entidades.



“En la primera dosis logramos vacunar a todo el universo de voluntarios previstos, pero ahora quien haya padecido la COVID-19 o sea positivo al test de antígeno, no puede continuar insertado al estudio.



“Aunque sí le damos seguimiento a esas personas, porque luego de la convalecencia, si son sintomáticos leves o moderados o asintomáticos a la enfermedad los vacunamos con Soberana Plus”.



Explicó la experta que al concluir la tercera dosis, dentro de otros 28 días, no concluye el ensayo, porque se hace la evolución inmune y un estudio a los cuatro, ocho y 12 meses a todas las personas participantes para ver la duración de la respuesta.



“Por ello, seguiré acá en Cruces y Cienfuegos y en verdad es un orgullo para mí estar aquí, pues nací en Villa Clara, pero desde que tenía un año me crié aquí por eso soy cienfueguera y con mucha alegría”.

Lea más: Aplican medicamentos preventivos en grupos de riesgo de la provincia de Cienfuegos

Las Nubes asumió ese nombre por la preferencia de los tornados por esa área urbana, al punto de destruirlas en varias ocasiones, aunque en todas las veces volvió a erigirse como el Ave Fénix.



Sobre la geografía de ese consejo popular se levantan dos escuelas primarias, la Dirección Municipal de Salud y de otros organismos como el INDER, Cultura, Educación, el policlínico Manuel “Piti” Fajardo, el Hogar Materno, una tabaquería y cincos consultorios.



Además, en Las Nubes hay un flamante círculo infantil devenido ahora vacunatorio para Soberana Centro y donde se dirime la eficacia del candidato vacunal respecto a dos vacunas antiCOVID-19, todos 100 por ciento cubanos.