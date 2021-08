Agradece director de la OMS apoyo de Cuba a la lucha contra la COVID-19

La Habana, 26 ago (ACN) El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), doctor Tredros Adhanom, agradeció hoy el apoyo de Cuba a la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

Adhanom transmitió al representante permanente de Cuba en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, el agradecimiento por invertir en la producción nacional de vacunas y priorizar las medidas de salud pública para contener la pandemia.

Quintanilla y Adhanom se reunieron en la mañana de este miércoles para intercambiar sobre el trabajo de la isla en el enfrentamiento a la COVID-19.

