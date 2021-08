Suma Labiofam Las Tunas nuevos productos y servicios para enfrentar la COVID-19

Las Tunas, 17 ago (ACN) Con nuevos productos y servicios el grupo empresarial Laboratorios Biológicos y Farmacéuticos (Labiofam) en Las Tunas responde ante la compleja situación epidemiológica que vive esta provincia del oriente cubano a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.



Tal es el caso de la miel con vitamina C y la higienización y desinfección de locales del sector no estatal, iniciativas implementadas en los últimos días que ya ganan aceptación entre la población, sobre todo la primera de ellas por su pertinencia y notable efectividad en el tratamiento de enfermedades respiratorias.



La miel con vitamina C es resultado del encadenamiento productivo con la empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales (Medilip), de Granma, cuya primera entrega abarcó 26 mil frascos destinados a los puntos de venta ubicados en la ciudad capital, epicentro de la enfermedad en la provincia, informó al Periódico 26 Lisbet Almaguer Batista, directora de la unidad empresarial de base (UEB) Producción y Comercialización en Labiofam Las Tunas.



En proyección está llevarlo hacia todos los municipios y lograr una sostenibilidad en la red comercializadora, empeño que se avala con los esfuerzos para garantizar las materias primas base, las alianzas con la Agricultura en aras de mantener la siembra de cultivos medicinales y la obtención de la miel de abeja que Las Tunas entrega a Medilip.



La otra novedad reside en la posibilidad de higienizar y desinfectar locales que pertenecen al sector que trabaja por cuenta propia, con mayor énfasis en aquellos que durante el impacto de la pandemia han reorganizado su gestión para seguir laborando como restaurantes, salones de belleza, y otros.



Adisleydis Gómez Guevara, especialista de la brigada de saneamiento de Labiofam, explicó también al semanario que ante la recurrente demanda de la población en busca de información y productos para la higiene, la entidad decidió incorporar este servicio encaminado a brindar una limpieza más profunda de estos locales.



Un equipo capacitado para el proceso acometerá las acciones con productos completamente biológicos que no comprometen la salud de las mascotas e integrantes del hogar, así como se realizará una capacitación a las familias para mantener la higiene y así prevenir el contagio con la COVID-19.

Para Labiofam Las Tunas, entidad que padece de forma muy notable el impacto del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, el año anterior significó un reto mayúsculo al iniciar nuevas líneas de productos para hacer frente a la pandemia, entre ellos la loción gel para las manos, las soluciones hidroalcohólicas y detergente clorado.



Productos con elevada demanda y aceptación por su aporte al mantenimiento de las medidas higiénico sanitarias se suman al encargo permanente de una treintena de surtidos para la preservación de la salud humana, animal y de las plantas como clara expresión del apoyo a los diversos programas alimentarios del sistema de la Agricultura, de ahí el esfuerzo de Labiofam para sustituir importaciones de medicamentos, químicos y biopreparados.