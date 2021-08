Presidente cubano destaca labor de profesionales de la salud

La Habana, 15 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, destacó hoy la labor de los profesionales de la salud de Cuba, quienes atienden a los heridos tras el terremoto en Haití y apoyan el combate a la pandemia de COVID-19.

En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario cubano señaló que en la actualidad son más visibles los bandos en que se va por la vida, según dijera el Héroe Nacional José Martí.

'De un lado están los que aman y fundan. Del otro los que odian y destruyen. Los primeros no mienten ni calumnian ni difaman, no odian. Están salvando vidas. Los otros no pueden con esa luz', escribió el jefe de Estado.

Hoy son más visibles los bandos en que vamos por la vida, según #Martí: de un lado los que aman y fundan. Del otro los que odian y destruyen. Los primeros no mienten ni calumnian ni difaman, no odian. Están salvando vidas. Los otros no pueden con esa luz. pic.twitter.com/HixAYGJJlR — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 15, 2021

Los colaboradores de la Brigada Médica en Haití desde este sábado ofrecen asistencia a los heridos por el terremoto que sacudió el sur del país y dejó un saldo preliminar de 304 fallecidos y mil 800 heridos.

Solidaridad eterna hacia el noble pueblo haitiano. En estos duros momentos, como en otros durante muchos años, nuestro personal de Salud está salvando vidas allí. Los colaboradores cubanos se encuentran bien y ayudan en todo lo posible. ¡Cuente #Haiti siempre con #Cuba! pic.twitter.com/fU43SF0xJs — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 15, 2021

Según confirmó a Prensa Latina el coordinador del grupo, Luis Orlando Olivero, los cooperantes trabajan en los hospitales más afectados.

En un tuit, el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenio Martínez, precisó que las instituciones sanitarias fueron dañadas, por lo cual los médicos y enfermeros cubanos, junto con el personal local, ofrecen los tratamientos de urgencia en las afueras de las instalaciones.

También los profesionales del sector priorizan en la isla mayor de las Antillas la atención de embarazadas y otros programas de salud, a la par que protagonizan el enfrentamiento a la pandemia, en momentos en que la nación vive un repunte de contagios con la COVID-19.