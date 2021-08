Exhortó primer ministro a más celeridad en la gestión ante la COVID-19 en Cienfuegos

Cienfuegos, 10 ago (ACN) Ante la situación que muestra la provincia de Cienfuegos por el actual rebrote de COVID-19, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, exhortó hoy en esta ciudad a una mayor celeridad en todas las gestiones de enfrentamiento, a fin de lograr un mejor control de la pandemia.



En reunión donde estuvieron presentes Félix Duarte Ortega, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), y Maridé Fernández López, primera secretaria del PCC en esta provincia, fue expuesta y analizada la complejidad del momento que vive el territorio cienfueguero.



Las insuficiencias van desde la no percepción de riesgo de la población, el no cumplimiento de las medidas higiénico- sanitarias, hasta la insuficiente gestión de la atención primaria de la salud, afectada por el no completamiento físico de personal, que ronda los 700 trabajadores, incluidos médicos, enfermeros y técnicos, algunos enfermos por la COVID-19, otros acogidos al teletrabajo y una parte de vacaciones.



En el Laboratorio de Biología Molecular se procesan unos 600 PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) y se inició la nueva tecnología SUMA (Sistema Ultramicroanalítico) que permite evaluar unas 500 pruebas, aunque la provincia requiere enviar a otros territorios un grupo de muestras para completar el volumen diario.



La vacunación con Abdala avanza en el territorio sin reportar eventos adversos, y se recibe el apoyo de profesionales llegados de las misiones internacionalistas o de otras provincias, así como de recién graduados que renunciaron a sus vacaciones para respaldar la labor médica ante la pandemia.



También al transporte sanitario recibe apoyo, con equipos procedentes de las entidades estatales para el traslado de los enfermos de coronavirus (SARS-CoV-2).



Durante el intercambio se conocieron de forma transparente las insatisfacciones de la población ante la demora en la remisión de pacientes positivos, los ingresos, y las pruebas en los policlínicos.



Asimismo hicieron referencia a criterios sobre la poca atención a los enfermos en sus casas, y de personas que violan el distanciamiento y visitan a casos positivos o a contactos.



Hubo coincidencia en la demasiada movilidad en la población, aún cuando se adoptan medidas cada vez más restrictivas.



Marrero Cruz instó a controlar ese movimiento muchas veces innecesario de los cienfuegueros, en medio de la situación crítica por el alza de casos positivos y la virulencia de las nuevas cepas.



Indicó reducir el tiempo para conocer los resultados del PCR, y a dar seguimiento a todos los enfermos en ingreso domiciliario, debido a la rápida evolución de la enfermedad y a lo contagiosa de ésta.



Se conoció además de la irresponsabilidad de parte de la población que hace visitas a casas de contactos de casos confirmados o donde incluso viven personas enfermas.



Hoy precisamente Cienfuegos reportó mil 686 casos y el fallecimiento de siete personas, por cuanto el llamado es a revertir esa situación y volver al punto en que la provincia fue ejemplo por el buen control de la pandemia durante varios meses del pasado año.

