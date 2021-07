 Decide labor desde la salud lucha anti-COVID-19 en Artemisa

Artemisa, 14 jul (ACN) Los trabajadores del sector de la salud tienen una gran responsabilidad en la lucha contra la COVID-19, sostuvo Jamina Duarte Duarte, vicegobernadora de Artemisa, occidental provincia cubana que hoy sumó 120 nuevos casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2, con reporte en 10 de sus once municipios.



Duarte Duarte insistió en que el personal de la salud no solo ha de conducir la pesquisa y encuestas epidemiológicas en las zonas de mayor riesgo como demarcaciones en cuarentena, sino también controlar que los grupos de apoyo conformados por integrantes de las organizaciones políticas y de masas realicen sus tareas de modo correcto, para lo cual deben prepararlos.



En encuentro del Grupo Temporal de Trabajo provincial para enfrentar la pandemia, efectuado este martes, dijo que en la capital provincial y Bauta comenzó el lunes la administración de la vacuna anti-COVID-19 Abdala a mayores de 19 años de edad.



Por eso resulta vital el cumplimiento del protocolo establecido para evitar aglomeraciones de personas que contribuyan la propagación de la pandemia, añadió.



En este sentido llamó a las autoridades del sector de ambos municipios a crear condiciones desde el día anterior para la vacunación escalonada, por Comités de Defensa de la Revolución, con el respeto a las medidas higiénico sanitarias.



De acuerdo con información de Yanelis Amador Borrego, directora provincial de salud, en los últimos 15 días el territorio artemiseño acumula mil 676 casos positivos en SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19, 930 solo en la última semana, de los cuales 11 no tienen fuente de infección confirmada.



En los centros de aislamiento, refirió, deben estar muy atentos a la evolución de los pacientes, para su traslado a las instituciones de salud ante el agravamiento de los síntomas, y de esa manera garantizar su atención oportuna.



Precisó que ante el incremento de la positividad se habilitaron 12 camas en el área de terapia intensiva del policlínico Orlando Santana Valdés, en Mariel, la cual dispone de seis ventiladores, y se orientó trasladar los pacientes de la sala de vigilancia a la unidad intensiva aunque no tengan un criterio de crítico, para tener un mayor control por el personal más calificado.

El aumento de casos de COVID-19 en Artemisa ha tensado la situación en los centros de aislamiento, ante lo cual se decidió mantener a los contactos de casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2 bajo vigilancia en el hogar.



Se trata de una medida que surtirá el resultado deseado si las personas afectadas cumplen la cuarentena y reciben la atención requerida por los pesquisidores y el personal especializado de sus áreas de salud.