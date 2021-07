COVID-19 en Cuba: seis mil 80 nuevos casos y 51 fallecidos

La Habana, 14 jul (ACN) El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) reportó hoy seis mil 80 nuevos casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2 y 51 fallecidos por la enfermedad que provoca ese germen patógeno, la COVID-19.



Con estos registros el país acumula 256 mil 607 confirmados y mil 659 decesos desde la detección de los primeros casos en territorio cubano, en marzo del año pasado.



Se mantienen ingresados 38 mil 913 diagnosticados con el virus, de ellos 127 en estado crítico, 131 graves, y el resto con evolución clínica estable.



Este martes se otorgaron tres mil 956 altas, para un total de 215 mil 979 pacientes recuperados, equivalente al 84,2 por ciento (%) de los contagios, detalla el Minsap en su parte diario, que a continuación transmitimos.



Parte de cierre del día 13 de julio a las 12 de la noche



Al cierre del día de ayer, 13 de julio, se encuentran ingresados un total de 64 mil 561 pacientes, sospechosos 17 mil 625, en vigilancia ocho mil 023 y confirmados activos 38 mil 913.



Para la COVID-19 se realizaron un total de 43 mil 246 muestras para la vigilancia en el día resultando seis mil 80 positivas (467 más, para 14,1 %). Con PCR se estudiaron 18 mil 636 muestras de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) y con antígeno se estudiaron 24 mil 610 personas. El país acumula cinco millones 672 mil 182 muestras realizadas y 256 mil 607 positivas (4,5%).



Del total de casos (seis mil 80): cinco mil 934 fueron contactos de casos confirmados, 78 (1,3%) con fuente de infección en el extranjero; 68 (1.1%) sin fuente de infección precisada.



De los seis mil 080 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 3105 y del sexo masculino 2975.

El 11.8 % (715) de los seis mil 080 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 96 mil 563 que representa el 37.6 % de los confirmados hasta la fecha.



Los seis mil 080 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (mil 156), de 20 a 39 años (mil 768), de 40 a 59 años (dos mil tres) y más de 60 (mil 153).

Lea más: Desde el jueves ensayo clínico Ismaelillo para población de tres a 19 años en Camagüey

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados



-Pinar del Río: 179 casos



Consolación del Sur: 18 (contactos de casos confirmados).

Guane: 16 (contactos de casos confirmados).

La Palma: 4 (contactos de casos confirmados).

Los Palacios: 7 (contactos de casos confirmados).

Mantua: 3 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 2 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 104 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 7 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Sandino: 11 (contactos de casos confirmados).

Viñales: 3 (contactos de casos confirmados).



-Artemisa: 120 casos



Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 15 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 3 (1 contacto de caso confirmado, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Bauta: 7 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 4 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 2 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 24 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 23 (20 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Mariel: 15 (14 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Cristóbal: 26 (24 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).



-La Habana: 658 casos



Arroyo Naranjo: 82 (81 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Boyeros: 85 (84 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Centro Habana: 71 (70 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cerro: 44 (43 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cotorro: 18 (17 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Diez de Octubre: 42 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 60 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 25 (23 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Habana Vieja: 23 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 41 (40 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Marianao: 61 (contactos de casos confirmados).

Playa: 34 (30 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Plaza de la Revolución: 35 (33 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Regla: 13 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 24 (23 contactos de casos confirmados y 1 importado).



-Mayabeque: 169 casos



Batabanó: 2 (importados).

Bejucal: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Güines: 47 (46 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 16 (13 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Madruga: 5 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 5 (3 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Nueva Paz: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Quivicán: 4 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 39 (37 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

San Nicolás de Bari: 17 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Norte: 28 (contactos de casos confirmados).



-Matanzas: 1913 casos



Calimete: 108 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 386 (375 contactos de casos confirmados y 11 importados).

Ciénaga De Zapata: 51 (50 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Colón: 152 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 135 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 152 (151 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Limonar: 89 (88 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Los Arabos: 40 (contactos de casos confirmados).

Martí: 90 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 407 (406 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Pedro Betancourt: 128 (contactos de casos confirmados).

Perico: 73 (contactos de casos confirmados).

Unión De Reyes: 102 (101 contactos de casos confirmados y 1 importado).



-Cienfuegos: 162 casos



Abreus: 4 (contactos de casos confirmados).

Aguada de Pasajeros: 5 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 64 (contactos de casos confirmados).

Cruces: 21 (contactos de casos confirmados).

Cumanayagua: 22 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 26 (contactos de casos confirmados).

Palmira: 3 (contactos de casos confirmados).

Rodas: 17 (contactos de casos confirmados).



-Villa Clara: 451 casos



Caibarién: 10 (contactos de casos confirmados).

Camajuaní: 12 (10 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Cifuentes: 8 (contactos de casos confirmados).

Corralillo: 23 (contactos de casos confirmados).

Encrucijada: 5 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 12 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 9 (contactos de casos confirmados).

Quemado de Güines: 12 (11 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Ranchuelo: 14 (contactos de casos confirmados).

Remedios: 9 (contactos de casos confirmados).

Sagua La Grande: 63 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 247 (contactos de casos confirmados).

Santo Domingo: 27 (contactos de casos confirmados).



-Sancti Spíritus: 118 casos



Cabaiguán: 15 (contactos de casos confirmados).

Fomento: 4 (contactos de casos confirmados).

Jatibonico: 9 (contactos de casos confirmados).

La Sierpe: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 67 (65 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 10 (contactos de casos confirmados).

Trinidad: 2 (contactos de casos confirmados).

Yaguajay: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 importado).



-Ciego de Ávila: 589 casos



Baraguá: 9 (contactos de casos confirmados).

Bolivia: 9 (contactos de casos confirmados).

Chambas: 29 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 342 (339 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Ciro Redondo: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Florencia: 2 (sin fuente de infección precisada).

Majagua: 19 (contactos de casos confirmados).

Morón: 167 (163 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Primero de Enero: 2 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 8 (contactos de casos confirmados).



-Camagüey: 344 casos



Camagüey: 214 (197 contactos de casos confirmados y 17 importados).

Céspedes: 23 (contactos de casos confirmados).

Esmeralda: 8 (contactos de casos confirmados).

Florida: 20 (19 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Guáimaro: 2 (contactos de casos confirmados).

Jimaguayú: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas: 16 (contactos de casos confirmados).

Najasa: 10 (contactos de casos confirmados).

Nuevitas: 13 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Sur: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Sibanicú: 17 (15 contactos de casos confirmados, 2 importados).

Sierra de Cubitas: 4 (contactos de casos confirmados).

Vertientes: 12 (contactos de casos confirmados).



-Las Tunas: 163 casos



Amancio: 1 (contacto de caso confirmado).

Colombia: 48 (contactos de casos confirmados).

Jesús Menéndez: 3 (contactos de casos confirmados).

Jobabo: 4 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 94 (contactos de casos confirmados).

Majibacoa: 2 (contactos de casos confirmados).

Manatí: 2 (contactos de casos confirmados).

Puerto Padre: 9 (contactos de casos confirmados).



-Granma: 105 casos



Bartolomé Masó: 10 (contactos de casos confirmados).

Bayamo: 26 (25 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Campechuela: 8 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 5 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 36 (contactos de casos confirmados).

Media Luna: 2 (contactos de casos confirmados).

Niquero: 2 (contactos de casos confirmados).

Pilón: 1 (contacto de caso confirmado).

Río Cauto: 14 (contactos de casos confirmados).



-Holguín: 303 casos



Antilla: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Báguanos: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Banes: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cacocum: 1 (contacto de caso confirmado).

Calixto García: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cueto: 26 (25 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Frank País: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Gibara: 5 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 149 (123 contactos de casos confirmados, 3 importados y 23 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 20 (contactos de casos confirmados).

Moa: 51 (49 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Rafael Freyre: 10 (5 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Sagua de Tánamo: 12 (contactos de casos confirmados).

Urbano Noris: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).



-Santiago de Cuba: 502 casos



Contramaestre: 42 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 11 (contactos de casos confirmados).

Mella: 3 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 22 (20 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 42 (38 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 341 (340 contactos de casos confirmados y 1 importado).

II Frente: 16 (contactos de casos confirmados).

Songo La Maya: 16 (12 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Tercer Frente: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).



-Guantánamo: 304 casos



El Salvador: 1 (contacto de caso confirmado).

Baracoa: 7 (contactos de casos confirmados).

Caimanera: 6 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 248 (247 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Imías: 1 (contacto de caso confirmado).

Maisí: 8 (contactos de casos confirmados).

Manuel Tames: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Niceto Pérez: 13 (contactos de casos confirmados).

San Antonio del Sur: 7 (5 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Yateras: 2 (contactos de casos confirmados).



De los 256 mil 607 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 38 mil 913, de ellos 38 mil 655 con evolución clínica estable. Se acumulan mil 659 fallecidos (51 en el día); dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo tres mil 956 altas (294 más), se acumulan 215 mil 979 pacientes recuperados (84,2 %). Se atienden en las terapias intensivas 258 pacientes confirmados de ellos 127 críticos y 131 graves.



Pacientes fallecidos



Ciudadano cubano de 66 años. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Obesidad Mórbida. Estadía Hospitalaria: ocho días. Presentó distrés respiratorio severo, comienza con hipotensión arterial sin respuesta a volumen, se apoya con aminas. Hizo parada cardíaca en asistolia que no responde las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 60 Años. Municipio de Colón. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Operado de Hematoma Subdural. Estadía: dos días. Presentó empeoramiento su estado clínico, hace una parada cardiorrespiratoria se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 90 años. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Artrosis Generalizada. Estadía Hospitalaria: cinco días. Se mantuvo con distrés respiratorio severo, inestabilidad hemodinámica que requiere apoyo con aminas, oligoanuria, posteriormente presenta parada cardíaca en asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar sin lograr retorno a la circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 64 años. Municipio Río Cauto. Provincia de Granma. Antecedentes patológicos personales: Insuficiencia Cardíaca. Estadía Hospitalaria: un día. Comenzó con intranquilidad, polipneico, hipoxemia, taquicárdico, hipotensión, se interpreta el cuadro como un tromboembolismo pulmonar, hace parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 86 años. Municipio y provincia de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: HTA, Enfermedad de Parkinson, Fractura de cadera, postrado. Estadía: seis días. Se mantuvo con polipnea superficial, con oxígeno suplementario, hipotensión arterial, hace parada en asistolia de la cual no sale a pesar de maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 54 años. Municipio Mantua. Provincia de Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, Síndrome de Cushing, Cáncer de colón operado con colostomía y metástasis cerebral. Estadía hospitalaria: dos días. Se mantuvo con deterioro hemodinámico que requiere de apoyo con aminas en dosis incrementadas, hace parada cardíaca en asistolia que no se recupera con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 80 años. Municipio Chambas. Provincia de Ciego de Ávila. Antecedentes patológicos personales: Neoplasia de colon. Datos epidemiológicos: contacto intradomiciliario de caso confirmado, Olga Valdez Torres. Estadía: tres días. Se mantuvo con tos húmeda, falta de aire, además de cifras elevadas de tensión arterial, con compromiso de la mecánica respiratoria, hace parada cardiaca, se realizan maniobras de reanimación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 67 años. Municipio Cruces. Provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Marcapaso permanente. Comenzó de forma súbita con disnea intensa, palidez extrema, frialdad y sudoración profusa, se interpreta el cuadro como un tromboembolismo pulmonar, no se le constata pulso, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 67 años. Municipio Florida. Provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Hipertensión Arterial. Estadía: siete días. Presentó incremento de la disnea acompañada de cianosis distal se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos y se procede intubar y ventilar. Hizo parada cardiaca que no responde a maniobras de resucitación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 98 años. Municpio Vertientes. Provincia de Camagüey. Antecedentes patológicos personales: Demencia Degenerativa, Síndrome de Inmovilización Crónica, Hipertensión Arterial Esencial. Estadía hospitalaria: dos días. Se mantuvo con hipotensión arterial, bradicardia, saturación de oxígeno baja, se apoya con aminas presoras a dosis bajas mejorando tensión arterial y saturación. En horas de la noche presenta bradicardia extrema, cae en asistolia, se realizan maniobras de reanimación que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 70 años. Provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Esencial. Cardiopatía isquémica Crónica. Estadía hospitalaria: nueve días. Presentó elementos clínicos de disfunción multiorgánica. Hizo parada cardíaca en asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 78 años. Provincia de Camagüey. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial Esencial, Cardiopatía isquémica crónica. Estadía hospitalaria: seis días. Comenzó con disnea intensa súbita, cianosis, taquicardia e hipotensión arterial, cae en parada cardiorrespiratoria y se reanima por 30 minutos sin lograr recuperar la circulación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 46 años. Municipio y provincia de Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Asma Bronquial. Estadía hospitalaria: tres días. Presentó una evolución desfavorable tanto clínica como gasométrica y humoral, hizo parada cardiorrespiratoria sin respuesta a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 56 años. Municipio El Salvador. Provincia de Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Estadía hospitalaria: cinco días. Se incrementa la dificultad respiratoria de forma súbita, con cianosis e hipotensión seguida de una parada cardiorrespiratoria, sin respuesta a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 62 años. Municipio Manuel Tames. Provincia de Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: siete días. Se produce deterioro respiratorio, hizo parada cardiorrespiratoria, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 92 años. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus, Miastenia Gravis y Enfermedad Cerebrovascular. Estadía Hospitalaria: ocho días. Se mantuvo con evolución desfavorable oligoanuria, posteriormente presenta parada cardiaca en asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar sin lograr retorno a la circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 75 años. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad de Parkinson. Estadía Hospitalaria: 10 días. Se mantuvo con evolución clínica desfavorable, con hipoxemia, en shock, anuria, posteriormente hace parada cardiaca en asistolia, por lo que se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, no logrando restablecer circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 78 años. Municipio de Matanzas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica. Estadía: seis días. Se mantuvo con polipnea importante, hipoxemia severa, hace parada cardiorrespiratoria que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 72 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes mellitus, Hipertensión arterial. Estadía: cinco días hospitalario. Presentó cuadro súbito de disnea intensa y desaturación de oxígeno. Hizo parada cardiorrespiratoria, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no se recupera latido cardiaco eficaz. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 65 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía: tres horas. Hizo parada cardiaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no recupera circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 76 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Asma Bronquial. Estadía: tres días. Hizo parada cardiorrespiratoria, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no se recupera latido cardiaco eficaz. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 74 anos. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía: 13 días. Tuvo una perfusión muy comprometida refractaria al tratamiento con aminas presoras. Hizo parada cardiorrespiratoria de la cual no se recupera con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 63 años. Municipio de Jagüey Grande. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía: ocho días. Se evidenció en el monitor una bradicardia clínicamente sintomática que deteriora a asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no se recupera latido cardiaco eficaz. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 57 años. Municipio Santa Clara. Provincia de Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Estadía: dos días. Tuvo empeoramiento gasométrico, clínico, radiológico y humoral. Hizo parada cardiaca en asistolia de la cual no se recupera con la reanimación cardiopulmonar avanzada. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 67 años. Municipio de Martí. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial. Hizo parada cardiaca en asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar y no fue posible recuperar latido cardiaco eficaz. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 77 años. Municipio de Jagüey Grande. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía: nueve días. Hizo evento de actividad eléctrica sin pulso, se realiza reanimación cardiopulmonar, pero que resulta inefectiva. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 71 años. Municipio de Matanzas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Vascular Encefálica. Estadía: un día. Hizo parada cardiorrespiratoria de la cual no se recupera con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 49 años. Municipio de Limonar. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad mórbida y Gota. Estadía: dos días. Hizo bradicardia extrema que culminó en parada cardiorrespiratoria en asistolia, se realizó reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 89 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Neoplasia de Próstata.Estadía: seis horas. Presentó cuadro de disnea intensa, taquicardia y hace parada cardiorrespiratoria de la cual no se pudo recuperar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 85 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Estadía: nueve horas. Presentó cuadro de disnea intensa, taquicardia y hace parada cardiorrespiratoria de la que no se pudo recuperar a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 50 años. Municipio Los Arabos. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: siete días. Se acentúa la bradicardia, hace parada cardiorrespiratoria, que no se recupera con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 57 años. Municipio de Jovellanos. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Lupus eritematoso sistémico. Estadía: 10 días. Hizo parada cardiorrespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin lograr recuperar la circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 74 años. Municipio y Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Accidente Vascular Encefálico hace 2 años. Estadía: tres días. Hizo parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 58 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Obeso. Estadía: seis días. Comenzó súbitamente con hipoxemia, taquicardia e inestabilidad hemodinámica, se le realiza ecocardiograma donde se constata dilatación del ventrículo derecho, disminución global de la contractibilidad e hipertensión pulmonar. Hizo parada cardiaca en asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin recuperar latido cardiaco eficaz. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 86 años. Municipio de Perico. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y cardiopatía isquémica. Presentó franca disnea, decaimiento extremo, después hace parada cardiaca; se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin resultar efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 69 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Asma Bronquial. Estadía: dos días. Hizo un evento de desaturación severa con polipnea. Hizo parada cardiorrespiratoria, se realiza maniobra de reanimación que no fue exitosa. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 89 años. Municipio de Colón. Provincia de matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Estadía: ocho días. Presentó empeoramiento de su estado clínico, hace una paradas cardiorespiratoria. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 50 años. Municipio de Colón. Provincia de Matanzas.. Antecedentes Patológicos Personales: Asma bronquial, y obeso. Estadía: 11 días. Presentó empeoramiento de su estado clínico, hace dos paradas cardiorrespiratorias. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 78 años. Municipio y provincia de Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: nueve días. Comenzó con disnea súbita, cianosis distal y cae en parada cardiorrespiratoria, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 71 años. Municipio de Matanzas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía: tres días. Cae en parada cardiorrespiratoria. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 71 años. Municipio Bolivia. Provincia de Ciego de Ávila. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial y Gastritis crónica. Estadía Hospitalaria: cuatro días. Presentó agobio respiratorio, caída de la saturación de oxígeno; hizo parada cardiorrespiratoria, que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 47 años. Municipio Ciego de Ávila, provincia homónima. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Estadía Hospitalaria: 10 días. Presentó deterioro de la mecánica respiratoria y caída de la saturación; hace bradicardia extrema, parada cardiaca en asistolia, que no revierte con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 81 años. Municipio Colón. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Estadía: tres días. Presentó polipnea intensa, hace parada cardiorrespiratoria, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 72 años. Municipio de Colón. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Enfisema Pulmonar. Estadía: 24 horas. Hizo parada cardiaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 55 años. Municipio De Perico. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía: un día. Empeora la disnea, hizo una parada cardiaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 82 años. Municipio de Colón. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: no refiere. Estadía: dos días. Presentó empeoramiento clínico, con polipnea y desaturando; hace parada cardiorrespiratoria. Se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 77 Años. Municipio De Colón. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: No Refiere. Estadía: tres días. Comenzó con tos seca y falta de aire, marcada cianosis distal, taquipnea, dependiente de oxígeno, inestable. Hizo parada cardiaca, se le realiza las maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 72 años. Municipio Colón. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía: 16 días. Hizo parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 60 años. Municipio De Colón. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía: cinco días. Presentó inestabilidad hemodinámica; hace parada cardiorrespiratoria, se le realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 63 años. Municipio de Perico. Provincia de Matanzas. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus Estadía: dos días. Hizo parada cardiorrespiratoria, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 72 años. Municipio Sancti Spíritus. Provincia de Sancti Spíritus. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: cinco días. Se mantuvo con trastorno del medio interno y ácido básicos que se corrigen. Hizo parada cardiaca en asistolia, se realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Hasta el 13 de julio se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, ascienden a 188 millones 404 mil 542 los casos confirmados (+ 495 mil 543) con 12 millones 154 mil 958 casos activos y cuatro millones 59 mil 223 fallecidos (+ 6 mil 203) para una letalidad de 2,15 (-0,01).

En América se reportan 75 millones 73 mil 158 casos confirmados (+ 102 mil 99), el 39,84 % del total de casos reportados en el mundo, con siete millones 39 mil 423 casos activos y un millón 963 mil 493 fallecidos (+ 2 mil 452) para una letalidad de 2,62 (=).