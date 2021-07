Reanudan intervención sanitaria con Abdala en municipio de Morón

Ciego de Ávila, 6 jul (ACN) Después de una pausa ocasionada por el paso de la tormenta tropical Elsa , prosigue hoy en el municipio de Morón la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala.



Más de 18 mil personas recibieron ya la primera dosis del inmunógeno, de alrededor de 50 mil previstos en los 62 centros acondicionados, de ellos tres en el destino Jardines del Rey.



Yicsy González Borroto, jefa del Programa de Vacunación en el territorio avileño, explicó que, paralelamente, a partir de indicaciones del Ministerio de Salud Pública, la provincia se prepara para extender la intervención en otros grupos de riesgo, cuando se decida.



Después de iniciada la inoculación del inmunógeno en el municipio de Morón ―empezó el 30 de junio en el destino turístico Jardines del Rey y se extendió el primero de julio al resto de ese territorio―, las restantes localidades de la provincia emprendieron el acondicionamiento de las áreas que funcionarán como vacunatorios.

Lea también: Reprograman intervención sanitaria contra la COVID-19 en algunos territorios ante el paso de Elsa

González Borroto precisó que estos lugares deberán contar con cuatro espacios (sala de espera, consulta médica, departamento de vacunación y sala postvacunal), los cuales serán previamente certificados por una comisión que evaluará las condiciones de seguridad para efectuar la intervención sanitaria.



Se prevé que el territorio cabecera sea el próximo en inmunizar a la población, teniendo en cuenta criterios como la complejidad epidemiológica, la densidad poblacional, y su importancia económica y social para la provincia y el país.

Sobrepasamos el millón de cubanos vacunados con las 3 dosis de #Abdala o #Soberana. Esa buena noticia llega en el peor brote de #COVID19, que nos ha obligado a declarar transmisión comunitaria en el país. Tenemos nuevo plan de medidas, habrá más exigencia y la vacunación seguirá. pic.twitter.com/wajaOQRn1E — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 30, 2021





El municipio de Morón garantizó los aseguramientos en un lapso de cinco días, como resultado de la integración de los factores de la comunidad a los esfuerzos desplegados para la reactivación de consultorios médicos, escuelas y centros laborales que funcionan actualmente como vacunatorios, experiencia que deberá extenderse, dijo.



Los nueve municipios restantes también avanzan en la identificación de pacientes encamados y con padecimientos crónicos, imposibilitados de asistir a los vacunatorios, para suministrarles el candidato vacunal en sus hogares, adonde asistirá un equipo médico con las condiciones requeridas para la atención.

Leer más: Supera Cuba los seis millones 600 mil dosis de candidatos vacunales anti-COVID-19



En la provincia se realiza, además, el levantamiento de los pacientes alérgicos al Tiomersal, quienes no pueden recibir Abdala por contener esta sustancia, por tanto, serán inmunizados, cuando se indique por el MINSAP, con dos dosis de Soberana 02 y otra de refuerzo con Soberana Plus, explicó.



Los sospechosos de padecer el virus del SARS-CoV-2, dijo, están excluidos en el momento en que se ejecuta la intervención sanitaria, pero si durante el proceso salen de esa categoría o la de contacto, pueden aplicarse Abdala, de lo contrario, posteriormente se habilitarán vacunatorios centralizados para la inmunización de esas personas.



La jefa del Programa de Vacunación en la provincia añadió que los convalecientes de la COVID-19 solo recibirán una dosis de Soberana Plus.