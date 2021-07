Otro record en fallecidos por Covid-19 en Cuba: 21, y tres mil 075 positivos

La Habana, 5 jul(ACN) La cifra de fallecidos por Covid-19 en Cuba al cierre de este domingo marcó otro record, con 21 decesos por las complicaciones de esta enfermedad, mientras que el número de contagiados continuó siendo muy alto: tres mil 075.



El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), reiteró durante su habitual conferencia de prensa diaria el llamado a elevar la percepción de riesgo y la disciplina como premisas para salir de esta compleja situación epidemiológica que atraviesa el archipiélago, y que se convierten en vitales en las actuales circunstancias en que se esperan los embates de la tormenta tropical Elsa.



La cifra de fallecidos en los casi 16 meses de la pandemia en Cuba es ya de mil 372 personas, muy por debajo de los índices de letalidad que se manejan a nivel mundial y de las Américas, pero es muy alto para los estandares que tiene la nación, subrayó el especialista, y destacó los esfuerzos que realiza el personal médico y demás personal de disímiles sectores y organismos para evitar que ocurran tan dolorosos sucesos de pérdidas humanas.



Los datos difundidos por el sitio web del Minsap precisan que al cierre del día de ayer, 4 de julio, se encuentran ingresados 43 mil 116 pacientes, sospechosos 14 mil 319, en vigilancia 9 mil 684 y confirmados activos 19 mil 113.



Para la COVID-19 se realizaron un total de 38 mil 826 muestras, resultando 3 mil 075 positivas. El país acumula 5 millones 296 mil 762 muestras realizadas y 207 mil 322 positivas.



Del total de casos dos mil 923 fueron contactos de casos confirmados, 76 con fuente de infección en el extranjero, 76 sin fuente de infección precisada. Del sexo femenino mil 652 y y del sexo masculino mil 423.



El 23.7% (729) de los casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 90 mil 530 que representa el 43,6% de los confirmados hasta la fecha.



Por grupos de edad: menores de 20 años (650), de 20 a 39 años, (957), de 40 a 59 años (976) y más de 60 (492).

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:



Pinar del Río: 97 casos



Consolación del Sur: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Guane: 13 (contactos de casos confirmados).

La Palma: 2 (sin fuente de infección precisada).

Los Palacios: 4 (contactos de casos confirmados).

Mantua: 5 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado).

Pinar del Río: 43 (42 contactos de casos confirmados y 1 importado).

San Juan y Martínez: 4 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 5 (contactos de casos confirmados).

Sandino: 7 (contactos de casos confirmados).

Viñales: 5 (contactos de casos confirmados).



Artemisa: 110 casos

Alquízar: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 19 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Bauta: 6 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 7 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 14 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 17 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 1 (contacto de caso confirmado).

Mariel: 11 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 7 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 20 (16 contactos de casos confirmados, 1 importado y 3 sin fuente de infección precisada).



La Habana: 485 casos

Diez de Octubre: 38 (37 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Arroyo Naranjo: 63 (62 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Boyeros: 50 (49 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Centro Habana: 46 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 29 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 13 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado).

La Habana Vieja: 16 (contactos de casos confirmados).

La Habana del Este: 34 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 37 (36 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Marianao: 51 (contactos de casos confirmados).

Playa: 41 (39 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Plaza de la Revolución: 23 (22 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Regla: 10 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 21 (contactos de casos confirmados).



Mayabeque: 128 casos

Bejucal: 4 (contactos de casos confirmados).

Güines: 23 (21 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 18 (17 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Madruga: 21 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 7 (contactos de casos confirmados).

Nueva Paz: 9 (6 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Quivicán: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San José de las Lajas: 26 (20 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

San Nicolás de Bari: 1 (sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 14 (contactos de casos confirmados).



Matanzas: 795 casos

Calimete: 41 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 144 (94 contactos de casos confirmados y 50 importados).

Ciénaga De Zapata: 3 (contactos de casos confirmados).

Colón: 82 (81 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Jagüey Grande: 13 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 4 (contactos de casos confirmados).

Limonar: 3 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 4 (contactos de casos confirmados).

Martí: 64 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 401 (400 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Pedro Betancourt: 1 (contacto de caso confirmado).

Perico: 34 (contactos de casos confirmados).

Unión De Reyes: 1 (contacto de caso confirmado).



Cienfuegos: 64 casos

Aguada de Pasajeros: 4 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 37 (33 contactos de casos confirmados, 3 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 7 (contactos de casos confirmados).

Cumanayagua: 3 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 9 (contactos de casos confirmados).

Palmira: 4 (contactos de casos confirmados).



Villa Clara: 178 casos

Caibarién: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Camajuaní: 4 (contactos de casos confirmados).

Cifuentes: 1 (contacto de caso confirmado).

Corralillo: 8 (contactos de casos confirmados).

Encrucijada: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Manicaragua: 16 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 4 (contactos de casos confirmados).

Quemado de Güines: 7 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 importado).

Remedios: 2 (contactos de casos confirmados).

Sagua la Grande: 23 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 81 (79 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Santo Domingo: 21 (20 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).



Sancti Spíritus: 177 casos

Cabaiguán: 28 (27 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Fomento: 9 (7 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Jatibonico: 8 (3 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

La Sierpe: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 104 (98 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 8 (6 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 11 (9 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Yaguajay: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).



Ciego de Ávila: 100 casos

Baraguá: 4 (contactos de casos confirmados).

Bolivia: 10 (contactos de casos confirmados).

Chambas: 3 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 27 (26 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo: 2 (contactos de casos confirmados).

Majagua: 1 (contacto de caso confirmado).

Morón: 47 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 6 (contactos de casos confirmados).



Camagüey: 229 casos

Camagüey: 126 (125 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Esmeralda: 5 (contactos de casos confirmados).

Florida: 32 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Jimaguayú: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas: 14 (contactos de casos confirmados).

Nuevitas: 5 (contactos de casos confirmados).

Sibanicú: 4 (contactos de casos confirmados).

Sierra de Cubitas: 3 (contactos de casos confirmados).

Vertientes: 33 (contactos de casos confirmados).



Las Tunas: 81 casos

Amancio: 4 (contactos de casos confirmados).

Colombia: 14 (contactos de casos confirmados).

Jobabo: 2 (contactos de casos confirmados).

Majibacoa: 9 (contactos de casos confirmados).

Puerto Padre: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 51 (contactos de casos confirmados).



Granma: 79 casos

Bartolomé Masó: 3 (contactos de casos confirmados).

Bayamo: 30 (contactos de casos confirmados).

Buey Arriba: 2 (contactos de casos confirmados).

Campechuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Cauto Cristo: 2 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 5 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 4 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 11 (contactos de casos confirmados).

Niquero: 4 (contactos de casos confirmados).

Río Cauto: 16 (contactos de casos confirmados).

Yara: 1 (contacto de caso confirmado).



Holguín: 181 casos

Cacocum: 2 (contactos de casos confirmados).

Calixto García: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cueto: 15 (13 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Gibara: 13 (11 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Holguín: 108 (83 contactos de casos confirmados y 25 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 4 (contactos de casos confirmados).

Moa: 26 (25 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Rafael Freyre: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua de Tánamo: 7 (contactos de casos confirmados).

Urbano Noris: 1 (sin fuente de infección precisada).



Santiago de Cuba: 300 casos

Contramaestre: 31 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 9 (contactos de casos confirmados).

II Frente: 2 (contactos de casos confirmados).

Mella: 14 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 9 (7 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 8 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 197 (contactos de casos confirmados).

Songo La Maya: 29 (28 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Tercer Frente: 1 (sin fuente de infección precisada).



Guantánamo: 71 casos

Baracoa: 13 (contactos de casos confirmados).

El Salvador: 23 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 29 (contactos de casos confirmados).

Imías: 1 (contacto de caso confirmado).

Niceto Pérez: 2 (contactos de casos confirmados).

San Antonio del Sur: 3 (contactos de casos confirmados).



De los 207 mil 322 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 19 mil 113, de ellos 18 mil 902 con evolución clínica estable. Se acumulan mil 372 fallecidos (21 en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo tres mil 261 altas, se acumulan 186 mil 781 pacientes recuperados (90,1%). Se atienden en las terapias intensivas 211 pacientes confirmados de ellos 80 críticos y 131 graves.



Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano, de 51 años de edad.Municipio Caimito. Provincia Artemisa. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 36 años de edad. Municipio y Provincia Artemisa. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio Caimito. Provincia Artemisa. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio Luyanó. Provincia La Habana. Reporte de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo.Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 91 años de edad. Municipio La lisa. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio Boyeros Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Caimito Provincia Artemisa. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio San Cristóbal. Provincia Artemisa. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana.Reporte de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio Caimito. Provincia Artemisa. PCR evolutivo,negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad.Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 98 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 63 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana.. Reporte de crítica estable.

Ciudadano guatemalteco, de 60 años de edad. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 81 de edad. Municipio Bahía Honda. Provincia Artemisa. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 4 años de edad. Provincia Artemisa. Reporte crítica estable.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio Santa Cruz del Norte. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Limonar. Provincia Matanzas. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Provincia Matanzas. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Sagua la Grande. Provincia Villa Clara. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio Santo Domingo. Provincia Villa Clara. PCR evolutivo,negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio Cumanayagua. Provincia Cienfuegos. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 54 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 96 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Reporte de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio y Provincia Sancti Spíritus. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio y Provincia Sancti Spíritus. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 87 años de edad. Municipio y Provincia Sancti Spíritus. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 90 años de edad. Municipio y Provincia Sancti Spíritus. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 96 años de edad. Municipio Fomento. Provincia Sancti Spíritus. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, 56 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, 67 años de edad. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 54 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad.Municipio Florencia. Provincia Ciego de Ávila. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 26 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 56 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 51 de años de edad. Municipio. Provincia Camagüey. Reporte crítico estable.

Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio y Provincia Holguín.PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 67 años de edad. Municipio Cueto. Provincia Holguín.Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Cueto. Provincia Holguín. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 45 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivos, negativos. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 43 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo.Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, 63 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Reporte de crítica estable.



Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 62 años de edad.Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Provincia Pinar del Río. Reporte de grave

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio San Antonio. Provincia Artemisa. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio San Cristóbal. Provincia Artemisa. Reporte de grave

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Provincia Artemisa Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 31 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 89 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 56 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana.PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio. Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 35 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 91 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 32 años de edad. Municipio San Nicolás de Bari. Provincia Mayabeque. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 35 años de edad. Municipio Cotorro, Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 63 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Cárdenas, Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 31 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 92 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Playa Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Bauta. Provincia Artemisa. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Playa Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 71 años de edad. Municipio San Cristóbal. Provincia Artemisa. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio La Habana del Este Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio y Provincia Artemisa.PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Caimito Provincia Artemisa. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 20 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana.. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. eporte de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad.Municipio Cotorro. Provincia La Habana.PCR evolutivos, negativos.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque.. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 43 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 71 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 2 meses de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. PCRevolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 1 año de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte grave.

Ciudadano cubano, de 32 días de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana.PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio San José de Las Lajas. Provincia Mayabeque.. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 88 años de edad. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 60 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de años de edad. Municipio Colón. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Perico. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de83 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 36 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas.. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad.Municipio Sagua La Grande. Provincia Villa Clara. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 55 de edad. Provincia Cienfuegos. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 44 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio Cumanayagua. Provincia Cienfuegos. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de38 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, 45 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 34 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de55 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Nuevitas. Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 33 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Céspedes. Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Céspedes Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 52 de años. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 43 de años de edad. Municipio Florida Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 44 de años de edad. Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 65 de años de edad. Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 59 de años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 92 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivos, negativo.Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad.Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 39 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 60 años de edad. Municipio Cueto Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 93 años de edad. Municipio y Provincia Holguín.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio Manzanillo. Provincia Granma. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 35 años de edad. Municipio Manzanillo. Provincia Granma. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Manzanillo. Provincia Granma. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio Songo La Maya. Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 30 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Baracoa.Provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 32 años de edad.Municipio y Provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Maisí. Provincia Guantánamo. Reporte de grave.



Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 46 años. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Estadía Hospitalaria: 13 días. Presentó evolución tórpida, inestable hemodinámicamente a pesar del apoyo con aminas, hipoxemia severa mantenida e hizo parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 91 años. Municipio Ranchuelo. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, Cardiopatía Isquémica, Bloqueo Aurículo-ventricular. Estadía Hospitalaria: 12 días. De forma súbita comenzó a bajar la frecuencia cardíaca y a pesar de reiniciarse la actividad de marcapaso no se logró actividad mecánica, se comienzan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 92 años. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía Hospitalaria: 6 días. Presentó dificultad respiratoria, caída de la saturación de oxígeno, con necesidad de ventilación mecánica hizo bradicardia extrema, parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 38 años. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Personales: Asma Bronquial, Diabetes Mellitus, Obesidad. Estadía Hospitalaria: 7 días. Presentó polipnea, taquicardia sin compromiso de la hemodinamia. Hizo cuadro súbito de ansiedad, taquicardia, hipoxemia, se interpreta el cuadro como un tromboembolismo pulmonar, hizo parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 88 años. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica. Estadía Hospitalaria: 5 días. Presentó de forma súbita polipnea intensa, hipoxemia severa, taquicardia, hipotensión arterial seguido de parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 68 años. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica. Estadía Hospitalaria: 11 días. Presentó parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 67 años. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Estadía Hospitalaria: 7 días. Presentó hipoxemia severa mantenida a pesar de las estrategias ventilatorias empleadas, hizo parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 66 años. Municipio Gibara. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Estadía Hospitalaria: 3 días. Hizo parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 57 años. Municipio Limonar. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Estadía Hospitalaria: 12 días. Hizo parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 54 años. Municipio Palma Soriano. Provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Bronquitis crónica, Hipertensión Arterial, Hipertiroidismo, Gastritis Crónica. Estadía Hospitalaria: 8 días. En Shock séptico, fallo respiratorio aguda y elementos clínicos de disfunción multiorgánica, hizo parada cardiaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 82 años. Provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: EPOC, Insuficiencia Arterial Periférica. Estadía Hospitalaria: 10 días. Hizo parada cardiaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 80 años. Municipio San Cristóbal. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y Cardiopatía isquémica. Estadía Hospitalaria: 5 días. Hizo parada cardiaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio Florencia. Provincia de Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial .Estadía Hospitalaria: 15 días. Hizo bradicardia extrema que culmina en asistolia, que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Ciro Redondo. Provincia de Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial . Estadía Hospitalaria: 9 días. Presentó parada cardíaca en asistolia sin respuesta a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica en tratamiento dialítico y Colitis. Estadía Hospitalaria: 8 días. Presentó parada cardíaca en asistolia, se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Estadía Hospitalaria: 13 días. Presentó parada cardiorrespiratoria de la que no se recuperó a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Cerebro Vascular. Estadía Hospitalaria: 1 día. Presentó parada cardíaca en asistolia sin respuesta las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio de Cárdena. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 11 días. Presentó parada cardíaca en asistolia que no respondió ante las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, 57 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 11 días. Hizo parada cardíaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Calimete. Provincia Matanzas.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía Hospitalaria: 12 días. Hizo evento de bradicardia sintomática, que evolucionó a asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana, de 56 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Estadía Hospitalaria: 8 días. Presentó parada cardíaca en asistolia sin respuesta a las maniobras reanimación cardiopulmonar.



Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.



Hasta el 4 de julio se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, asciende a 184 millones 469 mil 613 los casos confirmados (+ 421 mil 978) con 11 millones 694 mil 245 casos activos y 3 millones 991 mil 151 fallecidos (+ 7 mil 787) para una letalidad de 2,16 ( = ).



En la región de las Américas se reportan 73 millones 937 mil 978 casos confirmados (+ 139 mil 556), el 40,08 % del total de casos reportados en el mundo, con 7 millones 410 mil 353 casos activos y 1 millón 935 mil 726 fallecidos (+ 3 mil 558) para una letalidad de 2,62 ( = ).