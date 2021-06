Reporta Cuba dos mil 698 nuevos casos de la COVID-19

La Habana, 27 jun (ACN) Cuba reportó hoy dos mil 698 nuevos casos con la COVID-19, la mayor cifra de confirmados en un día durante toda la pandemia, informó Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.



De esta forma la Isla elevó a 182 mil 354 la cantidad de personas diagnosticadas con la COVID-19.



De acuerdo con la fuente,10 personas fallecieron en las últimas horas como consecuencia de la enfermedad y desde marzo del pasado año el país acumula mil 241 decesos por esa causa.

Hasta la fecha permanecen ingresados 38 mil 924 pacientes, de ellos, ocho mil 447 sospechosos; 18 mil 294 en vigilancia y 12 mil 184 activos con el virus.

Parte de cierre del día 26 de junio a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 26 de junio, se encuentran ingresados un total de 38 mil 926 pacientes, sospechosos 8 mil 447, en vigilancia 18 mil 294 y confirmados activos 12 mil 185.

Para la COVID-19 se realizaron un total de 33 mil 981 muestras para la vigilancia en el día, resultando 2 mil 698 positivas. De estos estudios se realizaron 17 mil 356 muestras de PCR y con antígeno se estudiaron 16 mil 625 personas. El país acumula 5 millones 017 mil 105 muestras realizadas y 182 mil 354 positivas.

Del total de casos (2698): 2579 fueron contactos de casos confirmados; 37 con fuente de infección en el extranjero y 82 sin fuente de infección precisada de las provincias.

De los 2698 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 1389 y del sexo masculino 1309.

El 25% (674) de los 2698 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 84 mil 512 que representa el 46,3 % de los confirmados hasta la fecha.

Los 2698 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (496), de 20 a 39 años, (860), de 40 a 59 años (921) y más de 60, (421).

Pinar del Río: 47 casos

Consolación del Sur: 2 (contactos de casos confirmados).

Guane: 6 (contactos de casos confirmados).

La Palma: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios: 2 (importados).

Minas de Matahambre: 4 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 24 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 1 (contacto de caso confirmado).

San Luis: 2 (contactos de casos confirmados).

Sandino: 3 (contactos de casos confirmados).

Viñales: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 87 casos

Alquízar: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 26 (22 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Bahía Honda: 3 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 2 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 4 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Guanajay: 12 (11 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Güira de Melena: 4 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 14 (13 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Antonio de los Baños: 6 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

La Habana: 347 casos

Diez de Octubre: 37 (34 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Arroyo Naranjo: 35 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 37 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 25 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 20 (17 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Cotorro: 12 (11 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Guanabacoa: 30 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 18 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 9 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 23 (22 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Marianao: 22 (19 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Playa: 39 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 20 (18 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Regla: 4 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 16 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 86 casos

Batabanó: 24 (contactos de casos confirmados).

Bejucal: 1 (sin fuente de infección precisada).

Güines: 24 (17 contactos de casos confirmados y 7 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Madruga: 10 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Nueva Paz: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Quivicán: 3 (contactos de casos confirmados).

San José de las Lajas: 12 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 1 (sin fuente de infección precisada).

Matanzas: 657 casos

Calimete: 2 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 310 (296 contactos de casos confirmados, 6 importados y 8 sin fuente de infección precisada).

Ciénaga De Zapata: 4 (contactos de casos confirmados).

Colón: 35 (33 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Jagüey Grande: 71 (68 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).

Jovellanos: 7 (contactos de casos confirmados).

Limonar: 7 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 31 (contactos de casos confirmados).

Martí: 10 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 132 (124 contactos de casos confirmados, 1 importado y 7 sin fuente de infección precisada).

Pedro Betancourt: 3 (contactos de casos confirmados).

Perico: 29 (contactos de casos confirmados).

Unión De Reyes: 16 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 68 casos

Abreus: 5 (contactos de casos confirmados).

Aguada de Pasajeros: 6 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 31 (30 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 3 (contactos de casos confirmados).

Cumanayagua: 12 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 5 (contactos de casos confirmados).

Palmira: 4 (contactos de casos confirmados).

Rodas: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 125 casos

Caibarién: 3 (contactos de casos confirmados).

Camajuaní: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cifuentes: 1 (contacto de caso confirmado).

Encrucijada: 10 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 4 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 3 (contactos de casos confirmados).

Quemado de Güines: 5 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 7 (contactos de casos confirmados).

Remedios: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Sagua la Grande: 45 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 20 (18 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Santo Domingo: 15 (13 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 22 casos

Fomento: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 10 (8 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 1 (contacto de caso confirmado).

Trinidad: 8 (contactos de casos confirmados).

Yaguajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 242 casos

Baraguá: 2 (contactos de casos confirmados).

Bolivia: 5 (contactos de casos confirmados).

Chambas: 4 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 150 (contactos de casos confirmados).

Ciro Redondo: 5 (contactos de casos confirmados).

Florencia: 4 (contactos de casos confirmados).

Majagua: 7 (contactos de casos confirmados).

Morón: 61 (contactos de casos confirmados).

Primero de Enero: 2 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 2 (contactos de casos confirmados).

Camagüey: 359 casos

Camagüey: 251 (249 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Céspedes: 28 (contactos de casos confirmados).

Esmeralda: 4 (contactos de casos confirmados).

Florida: 24 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 7 (contactos de casos confirmados).

Jimaguayú: 4 (contactos de casos confirmados).

Minas: 12 (contactos de casos confirmados).

Nuevitas: 10 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Sibanicú: 7 (contactos de casos confirmados).

Vertientes: 11 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 62 casos

Colombia: 10 (contactos de casos confirmados).

Jobabo: 3 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 42 (41 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Majibacoa: 4 (contactos de casos confirmados).

Manatí: 1 (contacto de caso confirmado).

Puerto Padre: 2 (contactos de casos confirmados).

Granma: 53 casos

Bartolomé Masó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bayamo: 24 (contactos de casos confirmados).

Buey Arriba: 4 (contactos de casos confirmados).

Cauto Cristo: 1 (contacto de caso confirmado).

Guisa: 4 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 6 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Niquero: 3 (contactos de casos confirmados).

Río Cauto: 2 (contactos de casos confirmados).

Yara: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 150 casos

Cacocum: 1 (contacto de caso confirmado).

Cueto: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Gibara: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Holguín: 124 (101 contactos de casos confirmados, 1 importado y 22 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 2 (contactos de casos confirmados).

Moa: 7 (contactos de casos confirmados).

Sagua de Tánamo: 1 (contacto de caso confirmado).

Urbano Noris: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 importados).

Santiago de Cuba: 225 casos

Palma Soriano: 18 (12 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Contramaestre: 17 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 20 (contactos de casos confirmados).

II Frente: 6 (contactos de casos confirmados).

Mella: 10 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 11 (5 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 9 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 102 (contactos de casos confirmados).

Songo La Maya: 32 (30 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 168 casos

Baracoa:21 (contactos de casos confirmados).

El Salvador: 10 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 130 (contactos de casos confirmados).

Imías: 1 (contacto de caso confirmado).

Manuel Tames: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Niceto Pérez: 2 (contactos de casos confirmados).

San Antonio del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

De los 182 mil 354 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 12 mil 185, de ellos 12 mil 014 con evolución clínica estable. Se acumulan 1 241 fallecidos (10 en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 1603 altas, se acumulan 168 mil 872 pacientes recuperados (92,6%). Se atienden en las terapias intensivas 171 pacientes confirmados de 62 críticos y 109 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivos negativos. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 79 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad.Municipio Marianao. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad.Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad.Municipio. Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Playa, Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad.Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana de años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 67 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadano italiano, de 88 años de edad. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano de 18 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 3 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 2 meses de edad. Municipio Mariel.Provincia Artemisa. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad.Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque.PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 67 años de edad.Municipio Güines. Provincia Mayabeque.PCR evolutivo negativo. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad.Municipio Güines. Provincia Mayabeque.PCR evolutivo negativo. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Reporte de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Reporte de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 45 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 82 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reporte de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 60 de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad.Municipio Aguada de Pasajeros. Provincia Cienfuegos. Reporte de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Provincia Sancti Spíritus. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, 56 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, 89 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad.Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 33 años de edad.Municipio Nuevitas. Provincia Camagüey. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 71 años de edad.Municipio Nuevitas. Provincia Camagüey. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 56 de años de edad.Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad.Municipio y Provincia Holguín.PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad.Municipio y Provincia Holguín. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 71 años de edad.Municipio y Provincia Holguín. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad.Municipio y Provincia Holguín. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 44 años de edad.Municipio Songo La Maya. Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 5 meses de edad.Municipio Manzanillo. Provincia Granma. PCR evolutivo negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad.Municipio El Salvador. Provincia Guantánamo. Reporte de crítica estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano, de 93 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 71 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadana cubana de 52 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 89 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

· Ciudadano cubano, de 80 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

·Ciudadano cubano, de 62 años de edad. PCR evolutivo. 17 de junio, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 58años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio. Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 90 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 40 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 43 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 32 años de edad. Municipio Bauta. Provincia Artemisa. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 82 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 32 años de edad. Municipio San Nicolás de Bari, Provincia Mayabeque. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 92 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano de 19 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 40 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Caimito. Provincia Artemisa. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 45 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 67 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spíritus. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 56 años de edad. Municipio Plaza. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 43 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 83 de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano guatemalteco, de 60 años de edad. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 1 año de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 17 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 8 meses de edad. Municipio Guanajay. Provincia Artemisa. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio Martí. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 43 años de edad. Cárdenas. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio Calimete. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 46 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 47 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 37 de edad. Municipio Quemado de Güines. Provincia Villa Clara. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 55 de edad. Municipio Quemado de Güines. Provincia Cienfuegos. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 31 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, 95 años de edad. Municipio y Provincia Sancti Spíritus. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, 67 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Sibanicú. Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 34 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey.PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 30 años de edad. Municipio Florida. Provincia Camagüey.Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 92 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 38 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 45 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo.Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 42 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 31 años de edad. Municipio El Salvador. Provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio Manuel Tames.Provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana, de 54 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Espondilitis Anquilosante y Esclerodermia. Estadía hospitalaria: 5 días. Hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Estadía hospitalaria: 4 días. Presentó hipoxemia mantenida a pesar de las estrategias ventilatorias, hipotensión arterial con poca respuesta al apoyo con aminas, anuria, posteriormente hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Esquizofrenia paranoide. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó hipoxemia mantenida, en shock, sin respuesta a la terapéutica empleada, posteriormente hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Renal Crónica Demencia senil y postración. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó evolución desfavorable en shock, con hipoxemia mantenida hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio y provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó cuadro súbito de shock, taquicardia se interpreta el cuadro como un tromboembolismo pulmonar, posteriormente hizo parada cardíaca, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio y provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: 12 días. Presentó empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico con criterio de distress respiratorio moderado, con Inestabilidad hemodinámica. Hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Gota. Estadía hospitalaria: 12 días. Hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio y provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Estadía hospitalaria: 14 días. Presentó empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico con inestabilidad hemodinámica. Hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Encrucijada. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 9 días. Hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana, de 46 años de edad. MunicipioCentro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Estadía hospitalaria: 11 días. Se mantuvo en ventilación mecánica, inestable hemodinámicamente. Hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos las condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 26 de junio se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, asciende a 181 millones 393 mil 642 los casos confirmados (+ 391 mil 920) con 11 millones 510 mil 33 casos activos y 3 millones 929 mil 310 fallecidos (+ 8 mil 509) para una letalidad de 2,17.

En la región de las Américas se reportan 72 millones 809 mil 478 casos confirmados (+ 181 mil 173), el 40,13 % del total de casos reportados en el mundo, con 7 millones 561 mil 163 casos activos y 1 millón 905 mil 497 fallecidos (+ 4 mil 560) para una letalidad de 2,62.