Remarcan complejidad epidemiológica de Santiago de Cuba por la COVID-19

Santiago de Cuba, 27 jun (ACN) Elevada tasa de incidencia, dispersión territorial, circulación de nuevas cepas del SARS-Cov-2 y baja percepción del peligro marcan el pulso del rebrote de COVID-19 en Santiago de Cuba, en fase de transmisión autóctona desde enero pasado.



Carilda Peña, viceministra de Salud Pública, remarcó que la provincia se ubica, junto a La Habana, Camagüey y Matanzas, entre las cuatro más complejas del país con una tasa superior a 278,5 por cada 100 mil habitantes.



Al intervenir en la televisión local, señaló que Santiago de Cuba, Palma Soriano, Contramaestre y Mella, este último asociado a eventos institucionales, constituyen los municipios con mayor afectación por la enfermedad.



Subrayó que en los últimos 15 días fallecieron por la COVID-19 28 santiagueros, 17 de ellos en la localidad cabecera, y cinco personas permanecen en las salas de cuidados intensivos de los hospitales Ambrosio Grillo y Joaquín Castillo Duany, destinados a la atención a confirmados con el SARS-Cov-2.



La epidemióloga precisó que el incremento de positivos obedece a la circulación de las cepas de California, Reino Unido y Sudáfrica (con sus dos variantes), desde marzo pasado, consideradas más contagiosas y que deterioran rápidamente el organismo infectado, de ahí la necesidad de optimizar los protocolos establecidos.

Este repunte, dijo, congestiona los servicios de salud debido a la cantidad de personas con síntomas sugestivos de COVID-19 que llegan a las consultas de respiratorio –instauradas en los cuerpos de guardia de policlínicos y hospitales- y requieren un ingreso u observación exhaustiva.



Ante el escenario descrito, en el que se necesita el recurso humano para emplearlo en las pesquisas comunitarias y otras labores de enfrentamiento a la pandemia, se decidió mantener solo las actividades de urgencias, apuntó la vicetitular.



De igual modo, refirió la existencia de más de seis mil capacidades para aislamiento y hospitalización de sospechosos y contactos, además de otros centros previstos si aumentara el número de casos.



Hasta el momento, añadió, la cantidad de pacientes no compromete la capacidad del soporte respiratorio en las unidades médicas, pero los graves y críticos -cinco ahora en el territorio- sí tensionan al sistema, en tanto precisan de varias especialidades, interconsultas y medicamentos costosos, producidos con extraordinario esfuerzo de la industria biofarmacéutica nacional.



Para evitar la saturación de las instituciones asistenciales, el Grupo Temporal de Trabajo (GTT) de la demarcación suroriental realizó cambios en el tratamiento comunitario de los casos confirmados.



De acuerdo con la nueva concepción, si un foco genera cinco o más enfermos se considerará un evento de transmisión y se adoptarán medidas de cuarentena, y corresponderá a las organizaciones políticas, sociales y gubernamentales, bajo el liderazgo de Salud Pública organizar la manera en que se garantizarán los recursos vitales para esas personas.



En la misma semana que Santiago de Cuba registró una cifra de 300 contagiados se conoció el 92,28 por ciento de eficacia de Abdala en la prevención de la enfermedad sintomática, excelente resultado para el candidato vacunal ensayado clínicamente en el municipio cabecera de esta provincia desde diciembre de 2020.



Sobre la calidad de dato, que la coloca en la tercera vacuna anti SARS-Cov-2 más eficaz del orbe, la viceministra destacó su consecución en medio de la circulación de las nuevas cepas del coronavirus, pero ello no significa el relajamiento de las medidas y sí el cumplimiento de la vacunación, en el marco de la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo.



Instó a concluir la aplicación de la segunda dosis en el tiempo previsto e inmunizar con la tercera cuando corresponda, y empezar a evaluar, a partir de ahí, el momento en que la población alcance suficientes anticuerpos frente al virus y llegar a la inmunidad de rebaño, beneficiaria para todos.



La doctora especificó que restan casi dos meses de combate riguroso contra la pandemia, y toca ayudar a la vacuna, porque por sí sola no resolverá la complejidad epidemiológica experimentada hoy.



El pronóstico del Equipo Técnico Asesor del GTT para el enfrentamiento a la COVID-19 advierte una tendencia al alza del número de casos en las próximas tres semanas, pero se espera transformar el panorama con la adecuada implementación de un conjunto de medidas adoptadas en el territorio.



Al cierre de esta información Santiago de Cuba tenía 479 controles de focos: 213 en la cabecera provincial, 86 en Palma Soriano y 59 en Contramaestre, y un acumulado de 16 mil 548 personas que padecieron la enfermedad.