Mantiene excelentes resultados Centro de Reproducción Asistida de Cienfuegos

Cienfuegos, 23 jun (ACN) El Centro Regional de Reproducción Asistida, ubicado en la provincia de Cienfuegos, mantuvo excelentes resultados en 2020, al lograr 110 embarazos por inseminación intrauterina o baja tecnología, para una efectividad superior del 86 por ciento, aun en medio de la pandemia de la COVID-19 y del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba.



Mientras que en el caso de la fertilización in vitro, o alta complejidad, consiguieron 10 gestaciones, cifra inferior a 2019, pero con una efectividad por encima del 46 por ciento, superior al 40 por ciento establecido en Cuba para esta modalidad.



En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, la doctora Práxedes Rojas Quintana, especialista en Ginecología y Obstetricia, explicó que en la instalación utilizan también otras técnicas como ovodonación con transferencia de embriones y acupuntura, añadida hace dos años, para mejorar la calidad del semen.



Señaló que a la consulta regional llegan pacientes remitidos desde el Consultorio del Médico de la Familia, la Atención Primaria de Salud y los Centros Provinciales cuando no logran concebir, luego de la detección del riesgo preconcepcional y de los tratamientos indicados en esos niveles.

Lea más: Cuba logró en 2020 la mayor cifra de embarazos en parejas infértiles (+Infografía)

Destacó que en la alta complejidad para la reproducción las parejas permanecen ingresadas por cinco semanas para comenzar a estimular la ovulación en la mujer, desde el comienzo del período menstrual hasta implantar los embriones.



Con posterioridad realizan el diagnóstico para comprobar si quedaron embarazadas o no, y en caso afirmativo les hacen un seguimiento para saber cómo evolucionan, agregó la también Máster en Atención Integral a la Mujer.



Un equipo multidisciplinario contribuye a brindar una mejor atención al paciente, integrado por las especialidades de Nutrición, Endocrinología, Urología y tratamientos de Medicina Natural y Tradicional.



Pese a las afectaciones causadas por la incidencia del virus del SARS CoV-2, la institución sanitaria continúa su funcionamiento gracias a una coordinación entre el Ministerio de Salud Pública, los Gobiernos y los comités municipales y provinciales del Partido Comunista de Cuba, quienes garantizan el traslado de las personas para asistir a las consultas, puntualizó Rojas Quintana.



Por otra parte, la genocida política norteamericana también afecta este programa, altamente costoso, porque el país hace un esfuerzo extraordinario para atender a la pareja infértil, pero muchas veces los recursos no llegan en el tiempo justo, ya que todo es importado y existen limitaciones, argumentó la Profesora Auxiliar.



No obstante, resaltó, tenemos la expectativa de poder ampliar otros servicios de alta complejidad en la medida en que tengamos las condiciones y el equipamiento necesario.



Oxana González Ramírez y Enrique Augusti Moreira, residentes en el municipio de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, asisten desde hace seis años a la consulta persiguiendo el sueño de convertirse en padres.



Expresaron que, aunque todavía no han conseguido su objetivo, se sienten satisfechos con la atención recibida en Cienfuegos porque todo el personal es excelente, trabajan con mucho amor y dedicación.



Enclavado en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Alderguía Lima, desde su fundación en 2010, el Centro Regional de Reproducción labora de forma ininterrumpida, ha atendido a cinco mil 535 parejas de varias provincias ―desde Cienfuegos hasta Camagüey―, y más de mil 500 mujeres han dado a luz gracias a los tratamientos recibidos.