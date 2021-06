Cuba implementa programa para detección temprana de la sicklemia

La Habana, 18 jun (ACN) Cuba desarrolla un programa de diagnóstico prenatal de la sicklemia, la enfermedad genética más frecuente del país, el cual constituye uno de los factores que incide en la elevación de la esperanza y la calidad de vida de quienes padecen esta condición.



Beatriz Suárez Besil, jefa del Departamento de Atención Médica del Centro Nacional de Genética Médica, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que esta iniciativa fue creada a principios de la década de los 80 del pasado siglo.



Sus logros, según la experta, constituyen referencia internacional por la organización, el funcionamiento y el impacto en la prevención y manejo del padecimiento, conocido también como anemia falciforme o drepanocítica.



La estrategia en Cuba se basa en identificar la presencia de esa característica anormal en las embarazadas desde la Atención Primaria de Salud (APS), donde a todas las gestantes se les realiza una electroforesis de hemoglobina que de resultar alterada se analiza también la del esposo, para saber si constituyen una pareja de alto riesgo de tener un bebé con sicklemia, acotó.

El diagnóstico ofrece la posibilidad de conocer con exactitud cuál será la condición del hijo mediante la punción del abdomen de la madre para la extracción de líquido amniótico y su estudio en laboratorios especializados.



Suárez Besil añadió que actualmente todas las provincias cubanas cuentan con laboratorios de electroforesis de hemoglobina y las tecnologías necesarias para el procesamiento de las muestras y sus resultados, siendo el país una de las pocas regiones del orbe con cobertura total para estos casos.



Resaltó que, de igual forma, la incorporación de los asesores genéticos en la APS ha facilitado la temprana detección de los casos y su respectivo seguimiento.



Tras el estudio prenatal, si se diagnostica un descendiente enfermo, los padres pueden optar por la interrupción voluntaria del embarazo antes de la semana 26, pero cada vez más progenitores prefieren continuar con la concepción al informarse de todas las posibilidades de asistencia y el manejo clínico especializado por los hematólogos, comentó la doctora.



Agregó que también está la opción de la atención preconcepcional para quienes desean un embarazo y tienen antecedentes de sicklemia en su familia o saben que uno de los dos posee una hemoglobina anormal.



En ese caso, especificó, deben acudir a la consulta de evaluación de riesgo genético preconcepcional en su área de salud y se analiza la posibilidad de realizar el estudio a la pareja.



En Cuba el 3,08 por ciento de la población presenta la hemoglobina S, causante de la sicklemia, y la esperanza de vida de los enfermos en la nación se equipara con la de regiones del primer mundo, para una expectativa promedio de 56 años de edad, cuando anteriormente no rebasaba los 15 o 20 años.



Los sicklémicos poseen glóbulos rojos anormales, pegajosos y rígidos (en forma de media luna) que se atascan en los vasos sanguíneos y bloquean el flujo, lo cual puede provocar dolor, accidentes cerebrovasculares, úlceras y daños crónicos de los órganos, entre otras manifestaciones clínicas.



No obstante, la anomalía en la sangre que lo provoca (la hemoglobina S) puede pasar inadvertida en sus portadores no enfermos, pues sólo la sufren quienes heredan esa característica de los dos padres.



El 19 de junio se escogió como Día Mundial de la Drepanocitosis o Anemia Falciforme, con el ánimo de desarrollar una jornada para el llamado de atención sobre esta enfermedad, que anualmente afecta a 500 mil niños en el orbe, de los cuales alrededor de la mitad fallece antes de los cinco años.