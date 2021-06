COVID-19 en Cuba: mil 372 nuevos casos y diez fallecidos

La Habana, 12 jun (ACN) Cuba reportó al cierre de este viernes mil 372 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y 10 fallecidos por la enfermedad, informó hoy el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).



Del total de diagnosticados, 1258 fueron contactos de casos confirmados anteriormente, 31 con fuente de infección en el extranjero y 83 sin fuente de infección precisada, añadió Durán García.



En el día se dieron mil 179 altas médicas y se mantienen ingresados 6 mil 375 pacientes, de los cuales se atienden en las terapias intensivas 145: 47 críticos y 98 graves, detalla el parte del MINSAP, que la Agencia Cubana de Noticias transmite íntegramente a continuación:



Parte de cierre del día 11 de junio a las 12 de la noche



Al cierre del día de ayer, 11 de junio, se encuentran ingresados 28 mil 994 pacientes, sospechosos 5 mil 197, en vigilancia 17 mil 422 y confirmados activos 6 mil 375.



Para COVID-19 se estudiaron 20 mil 730 muestras, resultando mil 372 muestras positivas. El país acumula 4 millones 596 mil 325 muestras realizadas y 156 mil 238 positivas.



Del total de casos (1372): 1258 fueron contactos de casos confirmados; 31 con fuente de infección en el extranjero; 83 sin fuente de infección precisada. De los 1372 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 718 y del sexo masculino 654.



El 42,0% (577) de los 1372 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 75 mil 818 que representa el 48,5% de los confirmados hasta la fecha.



Los 1372 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (208), de 20 a 39 años (420), de 40 a 59 años (443) y más de 60 (301).

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:



Pinar del Río: 75 casos

Consolación del Sur: 3 (contactos de casos confirmados).

Guane: 3 (contactos de casos confirmados).

Mantua: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Minas de Matahambre: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Pinar del Río: 50 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 2 (contactos de casos confirmados).

Sandino: 12 (contactos de casos confirmados).



Artemisa: 36 casos



Alquízar: 4 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Bauta: 7 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 2 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Mariel: 5 (importados).

San Antonio de los Baños: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

San Cristóbal: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).



La Habana: 452 casos



Diez de Octubre: 39 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 40 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 39 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 32 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 40 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 15 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 25 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 32 (29 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Habana Vieja: 14 (13 contactos de casos confirmados y 1 importado).

La Lisa: 50 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 21 (20 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Playa: 37 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 24 (contactos de casos confirmados).

Regla: 15 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 29 (28 contactos de casos confirmados y 1 importado).



Mayabeque: 64 casos



Batabanó: 21 (contactos de casos confirmados).

Güines: 21 (17 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Madruga: 2 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Quivicán: 2 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 11 (7 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

San Nicolás de Bari: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Cruz del Norte: 3 (contactos de casos confirmados).



Matanzas: 54 casos



Calimete: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cárdenas: 15 (contactos de casos confirmados).

Colón: 3 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 3 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 11 (contactos de casos confirmados).

Martí: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 9 (contactos de casos confirmados).

Pedro Betancourt: 1 (contacto de caso confirmado).

Unión de Reyes: 1 (contacto de caso confirmado).



Cienfuegos: 66 casos



Aguada de Pasajeros: 13 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 11 (contactos de casos confirmados).

Cumanayagua: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Lajas: 2 (contactos de casos confirmados).

Palmira: 1 (contacto de caso confirmado).

Rodas: 36 (contactos de casos confirmados).



Villa Clara: 33 casos



Camajuaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Encrucijada: 2 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 6 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Ranchuelo: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Sagua la Grande: 7 (5 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Santa Clara: 11 (7 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Santo Domingo: 2 (contactos de casos confirmados).



Sancti Spíritus: 85 casos

Cabaiguán: 9 (7 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Fomento: 7 (5 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 49 (39 contactos de casos confirmados y 10 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 18 (13 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Yaguajay: 2 (contactos de casos confirmados).



Ciego de Ávila: 110 casos



Baraguá: 6 (contactos de casos confirmados).

Chambas: 5 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 50 (44 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo: 3 (contactos de casos confirmados).

Florencia: 1 (sin fuente de infección precisada).

Morón: 41 (38 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Primero de Enero: 2 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 2 (contactos de casos confirmados).



Camagüey: 64 casos



Camagüey: 45 (40 contactos de casos confirmados y 5 importados).

Céspedes: 3 (contactos de casos confirmados).

Esmeralda: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 importados).

Jimaguayú: 1 (importado).

Minas: 5 (3 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Najasa: 1 (sin fuente de infección precisada).

Nuevitas: 1 (contacto de caso confirmado).

Sibanicú: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Vertientes: 2 (importados).



Las Tunas: 31 casos



Colombia: 2 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 26 (contactos de casos confirmados).

Majibacoa: 1 (contacto de caso confirmado).

Puerto Padre: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).



Granma: 39 casos



Bayamo: 28 (26 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Guisa: 3 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 2 (contactos de casos confirmados).

Niquero: 5 (contactos de casos confirmados).



Holguín: 48 casos



Banes: 1 (contacto de caso confirmado).

Cacocum: 2 (contactos de casos confirmados).

Calixto García: 2 (contactos de casos confirmados).

Cueto: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 37 (23 contactos de casos confirmados, 1 importado y 13 sin fuente de infección precisada).

Moa: 4 (contactos de casos confirmados).

Rafael Freyre: 1 (sin fuente de infección precisada).



Santiago de Cuba: 184 casos

Contramaestre: 28 (27 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Guamá: 5 (contactos de casos confirmados).

Segundo Frente: 7 (contactos de casos confirmados).

Mella: 1 (sin fuente de infección precisada).

Palma Soriano: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 22 (21 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 104 (97 contactos de casos confirmados y 7 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 11 (8 contacto de caso confirmado y 3 sin fuente de infección precisada).

Tercer Frente: 1 (contacto de caso confirmado).



Guantánamo: 31 casos



Baracoa: 14 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 14 (11 contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Niceto Pérez: 2 (contactos de casos confirmados).

Yateras: 1 (contacto de caso confirmado).

De los 156 mil 238 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 6 mil 375, de ellos 6 mil 230 con evolución clínica estable. Se acumulan 1 075 fallecidos (10 en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 1 179 altas, se acumulan 148 mil 732 pacientes recuperados (95,2 %). Se atienden en las terapias intensivas 145 pacientes confirmados de 47 críticos y 98 graves.



Pacientes en estado crítico:



Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 80 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 37 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 63 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio Santa Cruz del Norte. Provincia Mayabeque. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio Aguada de Pasajeros. Provincia Cienfuegos. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 43 años de edad. Municipio Cabaiguán. Provincia Sancti Spíritus. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. PCR evolutivo, negativo. Reporte de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 35 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Florida. Provincia Camagüey. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 33 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reporte de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Municipio Nuevitas. Provincia Camagüey. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano, de 45 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 80 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 24 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio Banes. Provincia Holguín. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. PCR evolutivo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 45 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad.Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Provincia Cienfuegos. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Lisa. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 37 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Los Palacios. Provincia Pinar del Rio. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 41 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave.

Ciudadano italiano, de 88 años de edad. Reporte de grave.

Ciudadano rumano, de 49 años de edad. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 3 meses de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 54 años de edad. Municipio San Nicolás de Bari. Provincia Mayabeque. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio Jaruco. Provincia Mayabeque. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana.PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 88 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Colón. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 30 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 92 años de edad. Municipio Manicaragua. Provincia Villa Clara. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 16 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, 46 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, 92 años de edad. Municipio Cumanayagua. Provincia Cienfuegos. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, 54 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio y provincia Ciego de Ávila. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio y provincia Ciego de Ávila. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 71 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 88 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, 55 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, 2 meses de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio y provincia Las Tunas. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio y provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio y provincia Las Tunas. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio Gibara. Provincia Holguín. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio y provincia Las Tunas. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio Guisa. Provincia Granma. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 28 años de edad. Municipio Contramaestre. Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 42 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Reporte de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Reporte de grave.



Pacientes fallecidos:



Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía Hospitalaria: 7 días. Hizo parada cardíaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 13 días. Presentó una parada cardíaca en asistolia de la cual no se recuperó a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 50 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cirrosis Hepática. Estadía hospitalaria: 20 días. Presentó una parada cardíaca en asistolia, se realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: 19 días. Hizo bradicardia extrema que evolucionó a la asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio Batabanó. Provincia de Mayabeque. Antecedentes patológicos personales: Sano. Estadía hospitalaria: 11 días. Hizo parada cardiorespiratoria, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Contramaestre. Provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Enfermedad Renal Crónica, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía Hospitalaria: 1 día. Presentó disnea intensa, agitación, sudoraciones, dolor precordial y cifras de saturación, hizo en asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de 92 años de edad. Municipio y provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hiperplasia Prostática, Litiasis Renal, ERC, Sepsis Urinarias frecuente, Anemia Severa y Demencia Senil. Estadía hospitalaria: 5 días. Hizodepresión respiratoria que precisa intubación e inicio de soporte ventilatorio invasivo, posteriormente hace parada cardíaca en asistolia, se realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio Calixto García. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 1día. Hizo parada cardiorespiratoria, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 74 años. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Esencial, Asma Bronquial, Fibrilación Auricular Permanente, Carcinoma Broncógeno. Estadía hospitalaria: 19 días. Presentó parada cardíaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 87 años. Municipio Camajuaní. Provincia de Villa Clara. Antecedentes patológicos personales: Enfermedad Renal Crónica, Desnutrición Proteico Calórica, Adenoma de Próstata y Etilismo. Estadía hospitalaria: 1 día. Hizo parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Hasta el 11 de junio se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, asciende a 175 millones 831 mil 278 los casos confirmados (+ 437 mil 480) con 12 millones 302 mil 285 casos activos y 3 millones 795 mil 402 fallecidos (+ 12 mil 327) para una letalidad de 2,16 (=).



En la región de las Américas se reportan 70 millones 304 mil 26 casos confirmados (+ 197 mil 679), el 39,98 % del total de casos reportados en el mundo, con 7 millones 839 mil 761 casos activos y 1 millón 839 mil 144 fallecidos (+ 5 mil 390) para una letalidad de 2,62 (=).