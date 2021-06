COVID-19 en Cuba hoy: mil 135 nuevos casos, 11 fallecidos y 959 altas

La Habana, 5 jun (ACN) El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy mil 135 nuevos casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, once fallecidos más por esa enfermedad infecciosa y 959 altas médicas.

Desde que se diagnosticaron los primeros casos en el país, en marzo del año pasado, se acumulan 147 mil 831 confirmados con el virus, mil tres decesos y 140 mil 809 pacientes recuperados, cifra equivalente al 95,3 por ciento (%) de los contagios.

Se mantienen ingresados cinco mil 963 positivos en SARS-CoV-2, de ellos cinco mil 815 con evolución clínica estable, 47 en estado crítico y 101 graves, refiere el parte diario del Ministerio, que a continuación transmitimos.

Parte de cierre del día 4 de junio a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 4 de junio, se encuentran ingresados un total de 26 mil 225 pacientes, sospechosos cuatro mil 140, en vigilancia 16 mil 122 y confirmados activos cinco mil 963.

Para COVID-19 se estudiaron 23 mil 963 muestras, resultando mil 135 muestras positivas. El país acumula cuatro millones 441 mil 732 muestras realizadas y 147 mil 831 positivas.

Del total de casos, mil 40 fueron contactos de casos confirmados, 30 con fuente de infección en el extranjero, 65 sin fuente de infección precisada.

De los mil 135 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 600 y del sexo masculino 535.

El 41.0 % (465) de los mil 135 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 71 mil 998 que representa el 48.7 % de los confirmados hasta la fecha.

Los mil 135 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (203), de 20 a 39 años (350), de 40 a 59 años (379) y de más de 60 (203).

Distrubución por provincias y municipios de los casos confirmados

Pinar del Río: 39 casos

Consolación del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Guane: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios: 4 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado).

Pinar del Río: 20 (contactos de casos confirmados).

Sandino: 12 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 26 casos

Alquízar: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 1 (contacto de caso confirmado).

Bauta: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Caimito: 4 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 3 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 3 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 7 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 440 casos

Diez de Octubre: 50 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 30 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 45 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 38 (35 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Cerro: 33 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 7 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 26 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 20 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 35 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 31 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 36 (contactos de casos confirmados).

Playa: 31 (contactos de casos confirmados).

Plaza de La Revolución: 18 (contactos de casos confirmados).

Regla: 10 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 30 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 32 casos

Calimete: 1 (contacto de caso confirmado).

Cárdenas: 11 (5 contactos de casos confirmados, 4 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Jagüey Grande: 3 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Limonar: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Arabos: 7 (contactos de casos confirmados).

Martí: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 5 (contactos de casos confirmados).

Pedro Betancourt: 1 (contacto de caso confirmado).

Mayabeque: 79 casos

Batabanó: 17 (contactos de casos confirmados).

Güines: 21 (15 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 3 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 2 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 3 (contactos de casos confirmados).

Nueva Paz: 3 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 11 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 13 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Cruz del Norte: 5 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 34 casos

Abreus: 3 (1 contacto de caso confirmado, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Aguada de Pasajeros: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 22 (20contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Cumanayagua: 1 (contacto de caso confirmado).

Palmira: 1 (contacto de caso confirmado).

Rodas: 6 (5 contactos de casos confirmadosy 1 sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 25 casos

Caibarién: 1 (contacto de caso confirmado).

Cifuentes: 1 (sin fuente de infección precisada).

Placetas: 1 (sin fuente de infección precisada).

Sagua La Grande: 6 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 16 (13 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 66 casos

Cabaiguán: 1 (contacto de caso confirmado).

Fomento: 7 (5 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

La Sierpe: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 49 (41 contactos de casos confirmados y 8 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 7 (contactos de casos confirmados).

Yaguajay: 1 (importado).

Ciego de Ávila: 26 casos

Baraguá: 3 (contactos de casos confirmados).

Chambas: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 10 (contactos de casos confirmados).

Ciro Redondo: 2 (sin fuente de infección precisada).

Morón: 9 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 80 casos

Camagüey: 55 (contactos de casos confirmados).

Florida: 5 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 3 (importados).

Jimaguayú: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas: 1 (contacto de caso confirmado).

Nuevitas: 9 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Sibanicú: 1 (contacto de caso confirmado).

Sierra de Cubitas: 2 (contactos de casos confirmados).

Vertientes: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 24 casos

Colombia: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Las Tunas: 22 (17 contactos de casos confirmados, 1 importado y 4 sin fuente de infección precisada).

Granma: 35 casos

Bayamo: 23 (22contactos de casos confirmados y 1 importado).

Buey Arriba: 3 (contactos de casos confirmados).

Cauto Cristo: 3 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 1 (contacto de caso confirmado).

Jiguaní: 2 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 2 (contactos de casos confirmados).

Pilón: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 45 casos

Antilla: 4 (contactos de casos confirmados).

Báguanos: 1 (sin fuente de infección precisada).

Banes: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada).

Cacocum:1 (sin fuente de infección precisada).

Gibara:1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 28 (10 contactos de casos confirmados, 10 importados y 8 sin fuente de infección precisada).

Moa: 5 (contactos de casos confirmados).

Sagua de Tánamo: 2 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 165 casos

Contramaestre: 3 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 1 (contacto de caso confirmado).

II Frente: 1 (sin fuente de infección precisada).

Mella: 17 (13 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Palma Soriano: 10 (7 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 14 (9 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 109 (103 contactos de casos confirmados, 3 importados y 3 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 3 (sin fuente de infección precisada).

Tercer Frente: 7 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 18 casos

Baracoa: 5 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 12 (11 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Manuel Támes: 1 (contacto de caso confirmado).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 1 (contacto de caso confirmado).

De los 147 mil 831 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados cinco mil 963, de ellos cinco mil 815 con evolución clínica estable. Se acumulan mil tres fallecidos (11 en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 959 altas, se acumulan 140 mil 809 pacientes recuperados (95,3 %). Se atienden en las terapias intensivas 148 pacientes confirmados de 47 críticos y 101 graves.

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio Los Palacios. Provincia de Pinar del Río. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Municipio Sandino. Provincia de Pinar del Río. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 34 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia de La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Regla. Provincia de La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Diez de Octubre.Provincia de La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 93 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Provincia de La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Provincia de La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 28días de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Güines. Provincia de Mayabeque. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio Güines. Provincia de Mayabeque. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Colón. Provincia de Matanzas. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 82 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia de Villa Clara. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio y Provincia de Cienfuegos. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio y Provincia de Cienfuegos. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio y provincia de Ciego de Ávila. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Nuevitas. Provincia de Camagüey. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio Minas. Provincia de Camagüey. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 63 años de edad. Municipio Florida. Provincia de Camagüey. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 35 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Holguín. Provincia de Holguín. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio Sagua de Tánamo. Provincia de Holguín. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 41 años de edad. Municipio San Luis. Provincia de Santiago de Cuba. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadano cubano, de 43 años de edad.Municipio y provincia de Pinar del Río. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Sandino. Provincia de Pinar del Río. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio y provincia de Pinar del Río. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 54 años de edad.Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 36 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 23 años de edad. Provincia de Mayabeque. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 93 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

de 69 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 90 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 35 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 91 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Diez de Octubre Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 63 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad.Municipio La Habana del Este. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio La Habana Vieja Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, 56 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 47años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio y provincia de Guantánamo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Baracoa. Provincia de Guantánamo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio San Antonio del Sur. Provincia de Guantánamo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Songo La Maya. Provincia de Santiago de Cuba. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 54 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia de Santiago de Cuba. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia de Granma. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Provincia de Las Tunas. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio y provincia de Holguín. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio y provincia de Las Tunas. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Provincia de Las Tunas. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio y provincia de Las Tunas. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio y provincia de Holguín. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio Vertientes. Provincia de Camagüey. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Morón. Provincia de Ciego de Ávila. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio Morón. Provincia de Ciego de Ávila. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 27 años de edad. Municipio y provincia de Cienfuegos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio y provincia de Cienfuegos. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 100 años de edad. Municipio Cumanayagua. Provincia de Cienfuegos. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio y provincia de Cienfuegos. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio y provincia de Cienfuegos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 43 años de edad. Municipio Morón y provincia de Ciego de Ávila. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 98 años de edad. Municipio Colón. Provincia de Matanzas. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 86años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia de Matanzas. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 5 meses de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 15 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano canadiense, de 49 años de edad. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 40 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 40 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Provincia de Cienfuegos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 28 años de edad. Municipio Especial Isla de la Juventud. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 40 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Regla. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 46 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Bauta. Provincia de Artemisa. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. Reportado de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadano cubano de 69 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 14 días. Se mantuvooligoanúrico, lactato y azoados elevado, continuó muy inestable a pesar de las dosis crecientes de aminas. Posteriormente presentó parada cardíaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 67 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Cirrosis Hepática, Etilismo crónico e Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 18 días. Presentó abundantes secreciones respiratorias, mala distribución de líquidos corporales y sangramiento por la mocosa oral. Posteriormente comenzó con degradación de sus funciones vitales, hizo parada cardiorrespiratoria en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 95 años de edad. Municipio Guanajay. Provincia de Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Cirrosis Hepática, Etilismo crónico e Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 18 días. Presentó abundantes secreciones respiratorias, mala distribución de líquidos corporales y sangramiento por la mocosa oral. Posteriormente comenzó con degradación de sus funciones vitales, hizo parada cardiorrespiratoria en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 91 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Estenosis Aórtica, Deterioro Cognitivo y Desnutrición proteico calórica. Estadía hospitalaria: 10 días. Presentó polipnea súbita con desaturación por lo que se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos donde se intubó y ventiló, posteriormente comenzó con inestabilidad hemodinámica que requirió apoyo con aminas y presentó parada cardiaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2. Estadía hospitalaria: dos días. Presentó bradicardia extrema y cayó en parada cardiorespiratoria en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Glaucoma. Estadía hospitalaria: tres días. Presentó distrés respiratorio severo sin respuesta las estrategias ventilatorias empleadas, hipotensión arterial a pesar del apoyo con aminas, posteriormente presentó bradicardia extrema que llegó a asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: 14 días. Presentó evolución clínica desfavorable, en shock e hipoxemia mantenida, posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Batabanó. Provincia de Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 22 días. Presentó empeoramiento clínico, humoral, gasométrico y radiológico, con elementos de fallo múltiple de órganos, que no respondió a las acciones terapéuticas. Posteriormente hizo fibrilación ventricular que no respondió a la terapia eléctrica, seguida de parada cardíaca en asistolia Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Artrosis generalizada. Estadía hospitalaria: 30 días. Se mantuvo crítico inestable con elementos clínico de fallo renal agudo y disfunción multiorgánica. Posteriormente hizo parada cardíaca.Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 16 días. Presentó distrés respiratorio severo, hipotensión arterial, oligoanuria sin respuesta a reanimación con volumen, se apoyó con aminas. Posteriormente cayó en shock sin respuesta al apoyo con aminas, hipoxemia sostenida, presentó parada cardíaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio y provincia de Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 13 días. Presentó manifestaciones de shock séptico, con poca respuesta a aminas y elementos clínicos y humorales de disfunción múltiple de órganos. Posteriormente hizo bradicardia extrema y parada cardiaca. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 4 de junio se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, ascienden a 173 millones 143 mil 265 los casos confirmados (+ 463 mil 161) con 13 millones 279 mil 342 casos activos y tres millones 723 mil 139 fallecidos (+ 10 mil 897) para una letalidad de 2,15 (+ 0,07).

En América se reportan 69 millones 192 mil 526 casos confirmados (+ 213 mil 410), el 39,96 % del total de casos reportados en el mundo, con ocho millones 60 mil 446 casos activos y un millón 808 mil 922 fallecidos (+ 4 mil 88) para una letalidad de 2,61 (+ 0,17).