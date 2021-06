COVID-19 en Cuba: 1053 muestras positivas y ocho fallecidos

Al cierre del día de ayer, 2 de junio, se encuentran ingresados 25 mil 507 pacientes, sospechosos 3 mil 936, en vigilancia 15 mil 666 y confirmados activos 5 mil 905.

Para COVID-19 se estudiaron 22 mil 620 muestras, resultando 1053 muestras positivas. El país acumula 4 millones 393 mil 370 muestras realizadas y 145 mil 567 positivas.

Del total de casos (1053): 959 fueron contactos de casos confirmados; 42 con fuente de infección en el extranjero; 52 sin fuente de infección precisada. De los 1 053 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 544 y del sexo masculino 509.

El 48,4% (510) de los 1053 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 71 mil 018 que representa el 48,8% de los confirmados hasta la fecha.

Los 1053 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (171), de 20 a 39 años (354), de 40 a 59 años (323) y más de 60 (205).

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 65 casos

Consolación del Sur: 5 (contactos de casos confirmados).

Guane: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 4 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 25 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 3 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 2 (1 contacto de caso confirmado y sin fuente de infección precisada).

Sandino: 24 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 15 casos

Artemisa: 3 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 3 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 5 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 2 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 1 (sin fuente de infección precisada).

La Habana: 421 casos

Arroyo Naranjo: 35 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 49 (47 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Centro Habana: 47 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 24 (contactos de casos confirmados).

Diez de Octubre: 31 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 18 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 27 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 26 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 18 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 37 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 27 (contactos de casos confirmados).

Playa: 21 (19 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Regla: 19 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 20 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 22 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 58 casos

Batabanó: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Bejucal: 2 (contactos de casos confirmados).

Güines: 6 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).

Melena del Sur: 11 (contactos de casos confirmados).

Nueva Paz: 1 (contacto de caso confirmado).

Quivicán: 21 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Matanzas: 34 casos

Cárdenas: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Colón: 8 (5 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Jagüey Grande: 4 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 2 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 4 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 1 (contacto de caso confirmado).

Pedro Betancourt: 2 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 27 casos

Aguada de Pasajeros: 2 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 17 (15 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Cumanayagua: 3 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 1 (contacto de caso confirmado).

Palmira: 1 (contacto de caso confirmado).

Rodas: 3 (contactos de casos confirmados).

Villa Clara: 28 casos

Camajuaní: 1 (contacto de caso confirmado y 1 importado).

Manicaragua: 6 (5 contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua la Grande: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santa Clara: 14 (7 contactos de casos confirmados, 6 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Santo Domingo: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 42 casos

Cabaiguán: 4 (contactos de casos confirmados).

Fomento: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 26 (24 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 1 (contacto de caso confirmado).

Trinidad: 10 (7 contacto de caso confirmado, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 53 casos

Ciego de Ávila: 28 (19 contactos de casos confirmados y 9 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo: 1 (contacto de caso confirmado).

Morón: 22 (17 contactos de casos confirmados y 5 importados).

Primero de Enero: 2 (contactos de casos confirmados).

Camagüey: 53 casos

Camagüey: 33 (contactos de casos confirmados).

Florida: 3 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas: 2 (contactos de casos confirmados).

Nuevitas: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Sibanicú: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Sierra de Cubita: 1 (contacto de caso confirmado).

Vertientes: 4 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 20 casos

Las Tunas: 19 (15 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Jobabo: 1 (contacto de caso confirmado).

Granma: 56 casos

Bayamo: 36 (19 contactos de casos confirmados, 1 importado y 16 sin fuente de infección precisada).

Cauto Cristo: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jiguaní: 4 (sin fuente de infección precisada).

Manzanillo: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada).

Media Luna: 5 (contactos de casos confirmados).

Río Cauto: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Yara: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Holguín: 29 casos

Báguanos: 1 (importado).

Cacocum: 1 (importado).

Calixto García: 1 (sin fuente de infección precisada).

Cueto: 2 (importados).

Gibara: 2 (importados).

Holguín: 17 (9 contactos de casos confirmados, 7 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 1 (importado).

Moa: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Santiago de Cuba: 122 casos

Contramaestre: 1 (contacto de caso confirmado).

Guamá: 3 (contactos de casos confirmados).

Segundo Frente: 1 (contacto de caso confirmado).

Mella: 1 (contacto de caso confirmado).

Palma Soriano: 25 (26 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 6 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 77 (contactos de casos confirmados).

Tercer Frente: 8 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 30 casos

Baracoa: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 22 (21 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Niceto Pérez: 3 (contactos de casos confirmados).

San Antonio del Sur: 4 (contactos de casos confirmados).

De los 145 mil 567 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5 mil 905, de ellos 5 mil 757 con evolución clínica estable. Se acumulan 985 fallecidos (8 en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo mil 007 altas, se acumulan 138 mil 621 pacientes recuperados (95,2%). Se atienden en las terapias intensivas 148 pacientes confirmados de 57 críticos y 91 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano, de 84 años de edad.Municipio Los Palacios. Provincia Pinar del Río. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 43 años de edad.Municipio y Provincia Pinar del Río. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad.Municipio Sandino. Provincia Pinar del Río. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 54 años de edad.Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad.Municipio Boyeros. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad.Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio: Boyeros. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 34 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivos negativos. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad.Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad.Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 72 años de edad. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 53 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 61 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad.Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad.Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad.Provincia La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 15 años de edad.Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 25 días de edad.Municipio Boyeros. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio Batabanó. Provincia Mayabeque. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad.Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad.Municipio y Provincia Matanzas. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 82 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, 81 años de edad. Municipio y. Provincia Cienfuegos. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, 49 años de edad. Municipio y. Provincia Cienfuegos. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, 52 años de edad. Municipio Taguasco. Provincia Sancti Spíritus. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Nuevitas. Provincia Camagüey. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio Minas. Provincia Camagüey. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 97 años de edad.Provincia Las Tunas. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad.Municipio Holguín. Provincia Holguín. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad.Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad.Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad.Municipio Songo La Maya. Provincia Santiago de Cuba. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad.Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 36 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo,negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad.Municipio Regla. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 35 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubana, de 45 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 32 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 23 años de edad. Provincia Mayabeque. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio Cerro Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Bauta. Provincia Artemisa. PCR evolutivos, negativos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Habana del Este Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 63 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 47 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad.Municipio Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo.Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 80 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 46 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 40 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 28 años de edad. Municipio Especial Isla de la Juventud. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Provincia Cienfuegos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Lisa. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 40 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 40 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio Lisa. Provincia La Habana. Reportada de Grave.

Ciudadano ruso, de 49 años de edad. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 5 meses de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 36 años de edad. Municipio Batabanó. Provincia Mayabeque. PCR evolutivo, negativo.Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Batabanó. Provincia Mayabeque. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio Colón. Provincia Matanzas. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 34 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 84 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio y provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 90 años de edad. Municipio Manicaragua. Provincia Villa Clara. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, 34 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, 100 años de edad. Municipio Cumanayagua. Provincia Cienfuegos. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, 66 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio Vertientes. Provincia Camagüey. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave estable.

Ciudadana cubana, de 44 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio Sagua de Tánamo . Provincia Holguín. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 94 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Mayarí. Provincia Holguín. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio y Provincia Las Tunas.Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio Colombia. Provincia Las Tunas. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Mella. Provincia Santiago de Cuba.PCR evolutiva, negativa. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. PCR, negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio San Antonio del Sur. Provincia Guantánamo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Baracoa.Provincia Guantánamo. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 94 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebrovascular y Demencia senil. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó evolución desfavorable, hipoxemia mantenida, shock, sin respuesta la terapéutica empleada. Posteriormente hizo parada cardiaca en asistolia sin respuesta las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad y Neoplasia de Mama con metástasis pulmonar. Estadía hospitalaria: 8. Presentó cuadro súbito de disnea intensa y seguida de parada cardíaca en asistolia que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebrovascular. Estadía hospitalaria: 8 días. Hizo parada cardíaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin obtener retorno a la circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Rodas. Provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Infarto cardíaco, Miocardiopatía Dilatada, Enfermedad Renal Crónica. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó disnea de aparición súbita, con tiraje intercostal, cianosis, crepitantes en marea montante, que se interpretó como Edema agudo del pulmón y se trata como tal, requiriendo de entubación y ventilación mecánica. Posteriormente hizo parada cardíaca. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Provincia Camagüey. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial Esencial y Obesidad. Estadía hospitalaria: 13 días. Presentó disfunción múltiple de órganos. Posteriormente hizo parada cardíaca. Se realizaron maniobras de reanimación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad mórbida. Presentó parada cardiaca; se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no se logró circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Municipio Media Luna. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos personales: Hipertensión arterial, Alergia bronquial, Migraña. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó empeoramiento de la hipoxemia y hemodinamia sin respuesta al tratamiento. Posteriormente hizo parada cardiaca. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 98 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 2 días. Presentó aumento en el número y cantidad de diarreas, con deshidratación, signos de hipoperfusión periférica, hipoxemia que no mejoró con oxigenoterapia y se inició Ventilación No Invasiva. No se logró la saturación deseada y la hemodinamia con la administración de volumen y se decide intubar, ventilar y apoyar con aminas. Posteriormente hizo parada cardiorespiratoria en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 2 de junio se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, asciende a 172 millones 175 mil 76 los casos confirmados (+ 455 mil 659) con 13 millones 492 mil 416 casos activos y 3 millones 580 mil 862 fallecidos (+ 10 mil 310) para una letalidad de 2,08 (=).

En la región de las Américas se reportan 68 millones 778 mil 462 casos confirmados (+ 207 mil 145), el 39,94 % del total de casos reportados en el mundo, con 8 millones 62 mil 897 casos activos y 1 millón 679 mil 42 fallecidos (+ 4 mil 919) para una letalidad de 2,44 (=).