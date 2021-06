Soberana Plus: un refuerzo seguro ante la COVID-19 (+Video)

La Habana, 1 jun (ACN) Ante el aumento de variantes genéticas del coronavirus SARS-CoV-2 en el mundo y la cada vez más creciente cifra de convalecientes de la COVID-19, las compañías farmacéuticas adecuan sus estrategias de inmunización con las vacunas desarrolladas para hacer frente a la actual pandemia.

Pfizer y Moderna han agregado a su esquema de inmunización otra dosis, pasados varios meses, como refuerzo de las dos anteriores, y también emplean sus vacunas en convalecientes, para levantar los títulos de anticuerpos y despertar las células de memoria en personas previamente inmunizadas.

Solo Cuba, un pequeño país del Caribe con alrededor de 11 millones de habitantes, cuenta con un candidato vacunal, único en el mundo en fase de ensayos clínicos, diseñado específicamente para convalecientes de la COVID-19 y que, además, se utiliza como dosis de refuerzo de otras vacunas.

Acerca de este prometedor inmunógeno, la Agencia Cubana de Noticias conversó en exclusiva con el doctor Arturo Chang Monteagudo, especialista de I y II grado en Inmunología y subdirector del Instituto de Hematología e Inmunología, quien en enero de 2021 se convirtió en el investigador principal de los ensayos clínicos con Soberana Plus.

¿Por qué desarrollar un candidato vacunal para convalecientes de la COVID-19?

Existe evidencia científica que demuestra que los convalecientes pasado un tiempo pueden reinfectarse con el SARS-CoV-2. La cantidad de anticuerpos protectores contra el virus disminuye en el tiempo y algunas personas durante la etapa activa no desarrollan altos títulos.

Los convalecientes más protegidos son los que tuvieron formas graves y críticas, y en Cuba la mayoría de los positivos en coronavirus causante de la COVID-19 tuvieron formas ligeras y asintomáticas, por lo que existe un nicho de personas que tienen la susceptibilidad de padecer una segunda infección.

A partir de los convalecientes donantes de plasma, hemocomponente utilizado en los pacientes graves y críticos, se encontró que al cabo del tiempo iban disminuyendo los títulos de anticuerpos. Pudiera pensarse que como se le extraen esa es la razón de que disminuyan, pero desde el punto de vista científico se conoce que el organismo es capaz de regenerarlos.

En el ensayo clínico fase I de Soberana Plus uno de los criterios fue incluir a personas que tuviesen pocos títulos de anticuerpos y no fue difícil encontrarlas. Para elegir a 20 sujetos se estudiaron 40 y de ellos solo uno pasó el límite de anticuerpos permitidos. Es una evidencia más de que los anticuerpos decaen con el tiempo, pero aún es muy pronto para decir cuánto puede durar esa inmunidad natural.

¿Cómo se comporta Soberana Plus ante las variantes genéticas del SARS-CoV-2?

Las variantes genéticas son otro elemento a tener en cuenta en el desarrollo de este candidato vacunal. Se dice que Soberana Plus es para convalecientes, pero es más que eso, es un refuerzo a la inmunidad. Se emplea en los convalecientes que son personas vacunadas de forma natural con el virus y en el caso del candidato Soberana 02 como refuerzo (tercera dosis) en su esquema de inmunización, y podría utilizarse con otros candidatos vacunales cubanos y vacunas extranjeras.

En Cuba no circula la cepa original de Wuhan (China), sino la variante D614G, y todos los candidatos vacunales se desarrollaron a partir de esta mutación. Actualmente se realizan estudios para obtener la proteína recombinante de las formas mutadas que circulan en el país e incluirlas en Soberana Plus.

La plataforma biotecnológica en que se desarrolla el candidato vacunal es más factible para incluir las variantes genéticas, por lo que cuando se aplique una dosis de Soberana Plus en el futuro también podrá elevarse la inmunidad contra diferentes formas del SARS-CoV-2.

¿Cuáles son las potencialidades de Soberana Plus que lo convierten en un refuerzo efectivo? ¿Cómo funciona este candidato vacunal en el organismo?

Las células del sistema inmunitario que producen los anticuerpos son los linfocitos B, en este caso el clon linfocitos B específicos de la proteína RBD (Dominio de Unión al Receptor) del virus es el que produce anticuerpos contra ese antígeno viral.

El SARS-CoV-2 utiliza como proteína para unirse a la célula humana la RBD (dominio receptor-obligatorio) y lo que se busca con Soberana Plus es potenciar solo el clon de células que producen los anticuerpos contra el RBD, no contra el resto de los componentes del virus, hacer que se expandan y produzcan anticuerpos específicos que bloqueen el RBD y sea menos probable su entrada a la célula.

Soberana Plus estimula la producción de anticuerpos que funcionan como una barrera, es como bloquear la cerradura para que no entre la llave, y por esa razón el candidato vacunal se ha pensado para potenciar los clones B de memoria inmunológica.

Cuando un clon de esa célula se activa y produce anticuerpos, aunque no sean detectables, ante un segundo contacto con el antígeno ya no tienen que pasar el proceso de respuesta inmune primaria -que ocurre con la infección por el virus o con las dos dosis de Soberana 02- sino que se expanden porque ya existen. No tienes que volver a escribir el libro, solo copiarlo.

¿Por qué aplicar una sala dosis?

Esa es una de las ventajas de Soberana Plus, solo necesita de una dosis para estimular las células B de memoria ya formadas y lograr altos títulos de anticuerpos. No existen en Cuba personas con más anticuerpos anti-COVID-19 que los convalecientes inmunizados con Soberana Plus, ni siquiera los que recibieron dos dosis de Soberana 02 más Plus, ni los convalecientes sin inmunizar.

Se supone que aquellos que sufrieron la infección natural por el virus son los que más anticuerpos tienen y más protegidos se encuentran ante una posible reinfección. Al incluir los recuperados de COVID-19 que en el país desarrollaron los más altos títulos de anticuerpos se creó un panel cubano de convalecientes, bastante difícil de superar, con el que se comparan los resultados de los voluntarios vacunados.

No obstante, con la aplicación de una dosis de Soberana Plus en los convalecientes que participaron en los ensayos clínicos se logró igualar y hasta sobrepasar los anticuerpos de este panel de convalecientes.

¿Otro candidato vacunal cubano o vacuna extranjera puede producir este efecto en un convaleciente?

Si se vacuna a un convaleciente con cualquiera de los fármacos anti-COVID-19 que ahora existen en Cuba o el extranjero se puede estimular las células B de memoria, pero al ser más complejas estructuralmente -porque están diseñadas para estimular la respuesta inmune desde cero- son muy reactogénicas, principalmente después de la segunda dosis.

En cambio, Soberana Plus al ser un candidato vacunal más sencillo, compuesto por 50 microgramos de RBD dimérico (doble) adyuvado en hidróxido de aluminio, estimula las células B de memoria sin activar demasiado la respuesta inmune en otros aspectos y las personas presentan menos eventos adversos.

¿Cuáles son los eventos adversos relacionados con la administración?

No se ha reportado ningún evento adverso grave relacionado con la vacuna hasta el momento. Generalmente son locales, como dolor y pequeña inflamación en el sitio de la inyección, y algunas personas han manifestado elevación de la temperatura corporal.

¿En el caso de que las personas vacunadas con el tiempo pierdan los anticuerpos, estos podrían reactivarse con una sola dosis de Soberana Plus?

La COVID-19 es una infección muy nueva, pero probablemente en un futuro Soberana Plus sea una buena dosis de refuerzo para aquellas personas que han tenido un refuerzo con anterioridad. Podría comportarse como otras vacunas, por ejemplo la antitetánica, que se reactiva cada cierto tiempo. Habrá que esperar a ver cuánto duran los anticuerpos, si es necesaria una reactivación y con qué frecuencia sería.

Además, mientras aparezcan formas mutantes del virus se pueden incluir esas modificaciones en su formulación y proteger contra las variantes que ya existían y las nuevas.