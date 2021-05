Ministro de Salud Pública llama a estudiantes a redoblar acciones contra la COVID-19

La Habana, 28 may (ACN) El doctor José Ángel Portal Miranda, titular del Ministerio de Salud Pública (Minsap) llamó hoy, en esta capital, a los estudiantes de Ciencias Médicas del país a redoblar los esfuerzos para controlar la pandemia de la COVID-19, debido a la compleja situación epidemiológica existente.



Durante una reunión virtual con presidentes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de todas las provincias y del municipio especial de Isla de la Juventud, el también miembro del Comité Central del Partido señaló que en los últimos meses ha ido creciendo la cantidad de contagios y desde marzo de 2020 hasta la fecha suman más de 138 mil personas diagnosticadas con la enfermedad y 933 fallecidos.



Las vacunas por sí solas no resuelven el problema, por lo tanto se debe enfrentar el trabajo de prevención en lo cual los estudiantes universitarios, y en especial los de Ciencias Médicas, han desempeñado un rol fundamental, remarcó el titular en el chequeo de la implementación de los acuerdos del IX Congreso de la FEU y del VI encuentro de estudiantes de ese sector.



Asimismo, reiteró el reconocimiento a estos jóvenes estudiantes que desde el inicio de la pandemia están vinculados a la pesquisa activa en la Atención Primaria de Salud, la asistencia, en los centros de aislamiento, en los hospitales y también en el apoyo a la intervención sanitaria de vacunación.

Ese espíritu de sacrificio hace crecer a los profesionales de la salud, sentenció el titular, al tiempo que llamó a convertir a las redes sociales en escenario de batalla, hay que estar muy unidos y organizar cada una de las acciones, recalcó.



En tal sentido resaltó el esfuerzo que hace el país para garantizar la salud y la vida de la población, pese al escenario epidemiológico, económico y de agresión contra Cuba de los Estados Unidos, que cada día endurece más las medidas.

Recalcó el Ministro que no se desatenderá la calidad de la formación si los estudiantes no ha cumplido con todos los conocimientos.

Destacó que 57 brigadas médicas han participado en el combate a la COVID-19 en 40 países.



Explicó que todos los estudiantes de las Ciencias Médicas fueron vacunados y se espera al cierre de agosto tener inmunizado al 70% de toda la población.



Portal Miranda reiteró lo imprescindible que han sido y seguirán siendo los estudiantes de Ciencias Médicas, cuyo primer compromiso es con la obra de la Revolución; hay que redoblar la sensibilidad y el deber con el pueblo y juntos seguir venciendo, subrayó.



En el intercambio del Consejo Nacional de Presidentes de la FEU de Ciencias Médicas, otro de los temas tratados fue la Implementación de la Resolución 108/20 del estipendio estudiantil.



El doctor Jorge González Pérez, director nacional de docencia del Minsap, señaló la urgencia de que los rectores fiscalicen el estado del proceso de contratación con los Bancos para una solución más rápida del servicio a los educandos mediante tarjetas magnéticas.



Sobre el Internado Vertical, el funcionario del Minsap dijo que si bien existe una tendencia positiva en su desarrollo, todavía no se logra la respuesta que se necesita por los estudiantes, en particular en un grupo de especialidades que han venido acumulando un déficits en su formación y que por demás pueden ser vitales.



Ejemplificó el caso de la Anestesia y otras de mucha importancia como es la Higiene y Epidemiología y la Bioestadística, y gran parte de la de las Ciencias Básicas Biomédicas, en lo cual se debe trabajar para resolver esta situación.



Durante la reunión se propuso elaborar una nueva regulación que retome el proceso como era anteriormente, para que sea en el quinto año cuando se otorguen las especialidades para el Internado Vertical, en aras de dar más tiempo y posibilidades a los estudiantes de realizar una elección correcta.



Al profundizar sobre la estrategia de formación doctoral, el director nacional de docencia del Minsap explicó que los integrantes del Movimiento de la Vanguardia Mario Muñoz Monroy y los graduados con el Premio al Mérito Científico, constituyen un importante potencial para esa formación.



Desde la etapa estudiantil se trabaja con intencionalidad para lograr su adherencia a la estrategia doctoral de forma inmediata, una vez graduados, buscando una continuidad en este proceso, sentenció.



Para el logro de la estrategia de formación doctoral en el sector es imprescindible sistematizar las acciones de preparación de los dirigentes estudiantiles, enfatizó.



José Ángel Fernández Castañeda, presidente de la FEU, anunció que en el periodo vacacional los estudiantes deben tener participación activa en función de la situación epidemiológica que presenta Cuba.



Según expertos, en los últimos meses se ha agudizado con la circulación de nuevas variantes genéticas a partir de mutaciones en el genoma del SARS-CoV-2, causante de ese coronavirus, extendido a 190 países y 29 territorios.



Hasta el 27 de mayo se han confirmado desde el inicio de la pandemia a finales de diciembre del 2019 más de 169 millones de contagiados en el planeta, con 14 millones 621 mil 509 casos activos y más de tres millones y medio de fallecidos, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud.