Sobrepasan los 900 fallecimientos en Cuba por COVID-19

La Habana, 25 may (ACN) Con los 11 fallecidos al cierre de este lunes, Cuba acumula 901 decesos ocasionados por complicaciones del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, desde su introducción en el país el 11 de marzo de 2020, informó hoy en esta capital el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Cabe destacar la agresividad y letalidad de esta enfermedad con la aparición de nuevas cepas que no solo causa la muerte a personas más envejecidas y con varios padecimientos, sino está ocurriendo en poblaciones más jóvenes y en algunas ocasiones no han presentado otras comorbilidades, señaló el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología.

En su habitual comparecencia, el experto alertó que en lo que va de mayo hasta el cierre de ayer se han diagnosticado 27 mil 877 casos positivos a la COVID-19 y fallecieron 247 personas, la cifra más alta en un mes en toda la pandemia.

Para que se tenga una idea de lo riesgoso y mortal de ese coronavirus, que se ha hecho cinco veces más contagioso, los decesos en enero totalizaron 70; febrero, 108; marzo, 101; abril, 229 y en mayo 247 (hasta el día 24), recalcó la autoridad sanitaria del Minsap.

En las últimas 24 horas en los laboratorios de biología molecular de toda la nación se realizaron 22 mil 372 muestras de PCR y resultaron positivos a ese virus mil 291, con lo cual ya se acumulan 135 mil 499 contagiados con la COVID-19, enfatizó el connotado epidemiólogo.

Precisó el doctor Durán que del total de diagnosticados, mil 249 son por trasmisión autóctona y 42 importados; mientras en 44 no se ha podido precisar la fuente de infección.

También señaló que el 93,3% (mil 205) de los casos en la última jornada son contactos de confirmados previamente y 618 (47,8%) estaban asintomáticos al momento del diagnóstico.

En las últimas 24 horas se diagnosticaron 232 menores de 20 años, de ellos (219 están en edades pediátricas, seis menores de un año y dos pacientes por debajo de los seis meses, incluyendo un recién nacido.

Ya se acumulan 17 mil 718 pacientes diagnosticados en edades pediátricas (hasta 18 años) y actualmente hay mil 005 activos ingresados, de ellos, 86 menores de un año y en este grupo se acumulan 950 lactantes contagiados, refirió.

En Cuba se encuentran ingresados 27 mil 415 pacientes, de ellos, cuatro mil 221 sospechosos, 16 mil 266 en vigilancia y seis mil 928 confirmados activos, notificó la fuente.

Durán precisó que en salas de terapia intensiva se encuentran 138 pacientes: 50 críticos y 88 graves.

Con las mil 155 altas médicas otorgadas ayer, se acumulan 127 mil 614 los recuperados, el 84,2%, pero no están exentos de secuelas, aclaró.

En el país se mantienen activos 49 eventos, de ellos 16 son de La Habana, provincia que sigue con el pico más alto de incidencia desde hace varios meses que no logra controlar.

Teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica existente, no solo en Cuba sino en el resto del mundo, se deben extremar las medidas de bioseguridad y para ello la autorresponsabilidad y disciplina es vital en aras de evitar contraer la COVID-19, que no solo enferma, sino que también mata, y con la vida no se juega.