Estudian en Isla de la Juventud seroprevalencia del SARS CoV-2 (+Fotos)

Nueva Gerona, 24 may (ACN) En Isla de la Juventud estudian seroprevalencia (anticuerpos) del SARS CoV-2, cuando en 263 consultorios cubanos se realiza uno que incluye además la prevalencia de la COVID-19 por recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Esta investigación tiene entre sus propósitos conocer el comportamiento clínico epidemiológico de la pandemia en el municipio especial, donde se acumula hasta la fecha 518 enfermos y dos fallecidos, informó a la Agencia Cubana de Noticias Saylí González Fiallo, jefa del Departamento de Vigilancia de Salud.

La licenciada en Higiene y Epidemiología explicó que para la exploración de tipo aleatoria se utilizaron diagnosticadores serológicos de IgG e IgM -cubanos con buena sensibilidad y especificidad- gracias a los cuales es posible detectar la condición inmunitaria en las personas expuestas al virus.

De la extracción de sangre se tomó una porción y se procesó en el laboratorio con sistema ultra micro analítico (SUMA) del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología, para detectar el número de anticuerpos IgM (refleja infección reciente de la enfermedad) e IgG (busca hasta seis meses), apuntó la también Máster en Ciencias.

Subrayó que a fin de verificar el grado de circulación del patógeno en la población se excluyeron individuos, a quienes se les aplicó la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés, diagnóstico mediante el cual se detecta un fragmento del material genético del SARS CoV-2.

De las 354 muestras seleccionadas en las dos áreas de salud de Nueva Gerona, se han procesado hasta el momento 243, de las cuales 23 resultaron positivas al virus, con una reactividad o seroprevalencia de 9.4 por ciento de la enfermedad, mientras en el mundo estudios revelan valores del cuatro al 11 por ciento, refirió.

Explicó que ese procedimiento demostró que la persona pudo estar infectada pero no enfermar o enfermó y no fue detectada o sea ni el sistema ni el individuo supo que era un caso COVID-19 -al no mostrar sintomatología al virus-, por eso, la insistencia de las autoridades sanitarias en el respeto a las normas de bioseguridad.

En la segunda ola de la pandemia en el territorio se detectaron 473 casos positivos confirmados al nuevo coronavirus, pero cuántos individuos quedaron fuera de un control de foco, a cuántos se les tomó la muestra en momento inadecuado, porque estaba en período de incubación del virus o era asintomático, reflexionó.

Acotó González Fiallo que están pendientes por procesar 111muestras, estudio a concluir esta semana, a fin de que Medicina Interna evalúe los casos positivos, detecte las secuelas provocadas por la enfermedad en el paciente y prescriba tratamiento clínico a esos enfermos.