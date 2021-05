COVID-19 en Cuba: mil 383 nuevos casos y once fallecidos

La Habana, 15 may (ACN) Cuba reportó al cierre de este viernes un nuevo récord diario de casos positivos al SARS-CoV-2, con mil 383, y 11 fallecidos a causa de la COVID-19, informó hoy el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).



Del total de diagnosticados, mil 204 fueron contactos de casos confirmados anteriormente; 153 con fuente de infección en el extranjero y 26 sin fuente de infección precisada.



De los 123 221 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde el inicio de la pandemia, se mantienen ingresados 6 mil 864, de ellos. Se acumulan 796 fallecidos, en el día hubo 961 altas, con lo que se acumulan 115 mil 505 pacientes recuperados (93,7%) y se atienden en las terapias intensivas 126 pacientes confirmados, de ellos, 38 críticos y 88 graves, detalla el parte del MINSAP, que la Agencia Cubana de Noticias transmite íntegramente a continuación:



Parte de cierre del día 14 de mayo a las 12 de la noche



Al cierre del día de ayer, 14 de mayo, se encuentran ingresados un total de 26 mil 324 pacientes, sospechosos 3 mil 983, en vigilancia 15 mil 477 y confirmados activos 6 mil 864.



Para COVID-19 se estudiaron 23 mil 533 muestras, resultando 1383 muestras positivas. El país acumula 3 millones 970 mil 083 muestras realizadas y 123 mil 221 positivas.



Del total de casos (1383): 1204 fueron contactos de casos confirmados; 153 con fuente de infección en el extranjero; 26 sin fuente de infección precisada.



De los 1383 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 741 y del sexo masculino 642.



El 50,3% (696) de los 1383 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 60 mil 719 que representa el 49,2% de los confirmados hasta la fecha.



Los 1383 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años, (204), de 20 a 39 años, (489), de 40 a 59 años (487) y más de 60, (203).

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados:



Pinar del Río: 45 casos



Guane: 15 (contactos de casos confirmados).

Mantua: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas de Matahambre: 3 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 10 (contactos de casos confirmados).

Sandino: 16 (contactos de casos confirmados).



Artemisa: 62 casos



Alquízar: 7 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 5 (2contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Bahía Honda: 1 (contacto de caso confirmado).

Bauta: 6 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 6 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 4 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 4 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 4 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 19 (17 contactos de casos confirmados y 2 importados).

San Cristóbal: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).



La Habana: 784 casos



Arroyo Naranjo: 80 (78 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Boyeros: 86 (85 contactos de casos confirmadosy 1 importado).

Centro Habana: 39 (38 contactos de casos confirmadosy 1 importado).

Cerro: 71 (69 contactos de casos confirmadosy 2 importados).

Cotorro: 26 (25 contactos de casos confirmadosy 1 importado).

Diez de Octubre: 86 (85 contactos de casos confirmadosy 1 importado).

Guanabacoa: 65 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 52 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 28 (27 contactos de casos confirmadosy 1 importado).

La Lisa: 41 (39 contactos de casos confirmadosy 2 importados).

Marianao: 64 (63 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Playa: 40 (35 contactos de casos confirmadosy 5 importados).

Plaza de la Revolución: 29 (contactos de casos confirmados).

Regla: 13 (12 contactos de casos confirmadosy 1 importado).

San Miguel del Padrón: 64 (61 contactos de casos confirmadosy 3 importados).



Mayabeque: 42 casos



Batabanó: 7 (contactos de casos confirmados).

Bejucal: 3 (contactos de casos confirmados).

Güines: 10 (contactos de casos confirmados).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Madruga: 3 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 1 (sin fuente de infección precisada).

Nueva Paz: 6 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 3 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 8 (contactos de casos confirmados).



Matanzas: 31 casos



Cárdenas: 11 (9 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Colón: 2 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 1 (sin fuente de infección precisada).

Jovellanos: 1 (contacto de caso confirmado).

Martí: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 14 (13 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Unión de Reyes: 1 (contacto de caso confirmado).



Cienfuegos: 15 casos



Aguada de Pasajeros: 1 (importado).

Cienfuegos: 6 (4 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 1 (contacto de caso confirmado).

Cumanayagua: 3 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 1 (contacto de caso confirmado).

Palmira: 1 (contacto de caso confirmado).

Rodas: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).



Villa Clara: 28 casos



Camajuaní: 6 (2 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Encrucijada: 1 (importado).

Manicaragua: 6 (contactos de casos confirmados).

Sagua La Grande: 3 (importados).

Santa Clara: 12 (7 contactos de casos confirmados y5 importados).



Sancti Spíritus: 20 casos

Cabaiguán: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Jatibonico: 1 (sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 14 (12 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 1 (contacto de caso confirmado).



Ciego de Ávila: 32 casos



Baraguá: 1 (importado).

Chambas: 3 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 11 (4contactos de casos confirmados, 4 sin fuente de infección precisada y3 importados).

Ciro Redondo: 4 (3 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Florencia: 3 (contactos de casos confirmados).

Majagua: 1 (sin fuente de infección precisada).

Morón: 9 (3 contactos de casos confirmados y 6 importados).



Camagüey: 68 casos



Camagüey: 33 (10 contactos de casos confirmados y 23 importados).

Céspedes: 1 (importado).

Esmeralda: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Minas: 6 (contactos de casos confirmados).

Nuevitas: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Santa Cruz del Sur: 5 (1 contacto de caso confirmado y 4 importados).

Sierra de Cubitas: 2 (contactos de casos confirmados).

Vertientes: 8 (2 contactos de casos confirmados y 6 importados).

Florida: 6 (3 contactos de casos confirmadosy 3 importados).



Las Tunas: 9 casos



Colombia: 1 (contacto de caso confirmado).

Jesús Menéndez: 1 (importado).

Las Tunas: 7 (contactos de casos confirmados).



Granma: 51 casos



Bartalomé Masó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bayamo: 33 (30 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Guisa: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Jiguaní: 3 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 9 (contactos de casos confirmados).

Río Cauto: 1 (contacto de caso confirmado).

Yara: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 45 casos



Antilla: 1 (contacto de caso confirmado).

Báguanos: 3 (importados).

Cacocum: 1 (contacto de caso confirmado).

Calixto García: 4 (2 contactos de casos confirmados, 1importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Cueto: 1 (importado).

Gibara: 1 (contacto de caso confirmado).



Holguín: 23 (6contactos de casos confirmados,16 importados y 1 sin fuente de infección precisada).



Mayarí: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Moa: 8 (contactos de casos confirmados).

Urbano Noris: 1 (importado).



Santiago de Cuba: 135 casos



Contramaestre: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1importado).

Palma Soriano: 13 (10 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 2 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 112 (85contactos de casos confirmados, 21 importados y 6 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 4 (contactos de casos confirmados).



Guantánamo: 16 casos



Baracoa: 2 (contactos de casos confirmados).

El Salvador: 1 (importado).

Guantánamo: 12 (7 contactos de casos confirmados y 5 importados).

Imías: 1 (importado).



De los 123 221 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 6 mil 864, de ellos 6 mil 738 con evolución clínica estable. Se acumulan 796 fallecidos (11 en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 961 altas, se acumulan 115 mil 505 pacientes recuperados (93,7%). Se atienden en las terapias intensivas 126 pacientes confirmados de 38 críticos y 88 graves.



Pacientes en estado crítico:



Ciudadana cubana, de 47 años de edad. Municipio Los Palacios. Provincia Pinar del Río. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio Minas de Matahambre. Provincia Pinar del Río. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 90 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 54 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 79 años. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana chilena, de 75 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano indonesio, de 47 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 90 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 67 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 84 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Morón y Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 60 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 63 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 88 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 88 años de edad.Municipio y Provincia: Santiago de Cuba. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad.Municipio y Provincia. Santiago de Cuba. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.



Pacientes en estado grave:



Ciudadano cubano, de 80 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 99 años de edad. Municipio Los Palacios. Provincia Pinar del Río. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 35 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad.Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad.Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad.Municipio Regla. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad.La Habana.PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo.Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 34 años de edad. Municipio Boyeros Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 23 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de72 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio Cerro, Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad.Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Bejucal. Provincia Mayabeque. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 90 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 47años de edad. Municipio Guanabacoa Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 46 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 17 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Bauta. Provincia Artemisa. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 45 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 44 años de edad.Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 36 años de edad. Provincia Cienfuegos. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 24 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 82 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio. Habana Vieja. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo: negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana.PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana.PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 36 días de edad. Municipio Diez de octubre. Provincia La Habana. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 36 días de edad. Municipio Batabanó. Provincia Mayabeque. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 46 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Santa Clara y Provincia Villa Clara. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 56 años de edad. Municipio Santa Clara y Provincia Villa Clara. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 35 años de edad. Municipio Sagua la Grande y Provincia Villa Clara. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Cumanayagua. Provincia Cienfuegos. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio Palmira. Provincia Cienfuegos. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio y Provincia Sancti Spíritus. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 44 años de edad. Municipio Minas. Provincia Camagüey. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportado de grave

Ciudadano cubano, de 90 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 45 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio Vertientes. Provincia Camagüey. Reportado de grave

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio y Provincia Las Tunas. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 25 años de edad.Municipio Palma Soriano. Provincia. Santiago de Cuba. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 82 años de edad.Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 56 años de edad.Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba.Reportada de grave.



Pacientes fallecidos:



Ciudadana cubana de 53 años. Antecedentes Patológicos Personales: Síndrome Purpúrico Hemorrágico, Carcinoma Rectal con infiltración hepática. Estadía hospitalaria: 11 días. Presentó disnea intensa y cianosis. Fue intubada, ventilada y elevada las dosis de aminas. Hizo parada cardio-respiratoria en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 70 años. Municipio: Habana del Este. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y operada de Cáncer de mama. Estadía Hospitalaria: 8 días. Se mantuvo con distress respiratorio severo, hemodinamia aceptable a expensas de altas dosis de aminas. Presentó parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 82 años. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus. Estadía Hospitalaria: 19 días. Se mantuvo intubado y ventilado, con inestabilidad hemodinámica. Hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 52 años. Municipio: Arrollo Naranjo. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía Hospitalaria: 8 días. Hizo parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 68 años. Municipio Diez de Octubre. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía Hospitalaria: 9 días. Se mantuvo con hipoxemia e inestabilidad hemodinámica que requiere apoyo con aminas. Presentó parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 66 años. Municipio Regla. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Estadía Hospitalaria: 3 días. Se mantuvo ventilado con inestabilidad hemodinámica, con elementos clínicos y gasométricos de distress respiratorio severo. Hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 81 años. Municipio Playa. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Cáncer de Colon. Estadía Hospitalaria: 17 días. Presentó hipoxemia mantenida, inestabilidad hemodinámica con caída de la diuresis y pobre respuesta al tratamiento empleado, posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 69 años. Municipio: Playa. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica y Cáncer de Cabeza de Páncreas. Estadía Hospitalaria: 8 días. Se mantuvo ventilado con hipoxemia e inestabilidad hemodinámica con pobre respuesta a la terapéutica. Hizo Bradicardia extrema, que evoluciona a la asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 58 años. Municipio: Guanabacoa. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Estadía Hospitalaria: 14 días. Presentó distress respiratorio severo, hipotensión arterial dependiente a altas dosis de aminas. Hizo parada en asistolia, que no se logra revertir con las maniobras de reanimación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 57 años. Municipio y Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Artritis Gotosa y Obesidad. Estadía: 20 días. Hizo parada cardiorespiratoria súbita, precedida por taquicardia ventricular polimorfa, se reanima durante 45 minutos sin poder recuperar circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 69 años. Municipio Sancti Spíritus. Provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 12 días. Hizo parada cardiorespiratoria en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Hasta el 14 de mayo se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, asciende a 162 millones 326 mil 43 los casos confirmados (+ 714 mil 256) con 17 millones 672 mil 477 casos activos y 3 millones 366 mil 163 fallecidos (+ 13 mil 213) para una letalidad de 2,07.



En la región de las Américas se reportan 65 millones 459 mil 591 casos confirmados (+ 206 mil 902), el 40,32 % del total de casos reportados en el mundo, con 8 millones 712 mil 93 casos activos y 1 millón 595 mil 115 fallecidos (+ 5 mil 350) para una letalidad de 2,44.