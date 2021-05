COVID-19: Continúa alarmante cifra de contagiados en edades pediátricas

La Habana, 11 may (ACN) Cuba diagnosticó mil 071 nuevos casos de COVID-19 este lunes, de los cuales 187 están comprendidos en el grupo de menores de 20 años, de ellos, 172 en edades pediátricas, lactantes, niños, jóvenes y adolescentes.



Con ello se acumulan desde marzo de 2020 un total de 15 mil 246 contagiados con la COVID-19 en edad pediátrica (hasta 18 años), de los cuales 812 son lactantes, menores de un año, informó hoy en esta capital el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología.



La autoridad sanitaria del Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su comparecencia trasmitida por la Televisión Cubana destacó que el 56,4% de todos los casos pediátricos de la última jornada corresponden a La Habana.



Del total de diagnosticados ayer, 11 son menores de un año, siete de ellos de La Habana, tres de Mayabeque y uno de Holguín, y todos por contacto de confirmados positivos anteriormente, con un promedio de 14 contactos por cada lactante, entre estos hay cuatro menores de seis meses.

El 94,5% de todos los contagiados ya están de alta médica, recuperados, pero no exentos de secuelas que deja ese coronavirus tan agresivo, recalcó.



Actualmente permanecen ingresados con el virus activo 829 pacientes en edad pediátrica, entre ellos se reportan en estado grave dos lactantes de dos y tres meses, y un adolescente de 12 años, explicó el doctor Durán.



Visiblemente preocupado, el connotado epidemiólogo informó, además, que en los primeros 10 días de mayo se diagnosticaron en el país mil 528 pacientes pediátricos con la infección, un promedio de 153 casos diariamente.



El 56,4% de todos los pacientes menores de 18 años diagnosticados en Cuba ayer pertenecen a la provincia de La Habana, y no reportaron casos Las Tunas y el Municipio especial Isla de la Juventud, territorio que desde marzo último no reporta casos en ese grupo etario.

Nada es más importante para #Cuba que la vida de un niño. En nuestro país, a pesar del férreo bloqueo económico del gobierno de EE.UU., los niños graves, sin importar la enfermedad que padezcan, disponen de toda una cadena de vigilancia.#CubaPorLaVida 🇨🇺https://t.co/5GlQevyj1G — José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) May 11, 2021





Recalcó que en los últimos 15 días se han diagnosticado en Cuba dos mil 267 pacientes en edades pediátricas, cifras muy elevadas que, lejos de disminuir, se mantienen en una meseta alta y algunos días incrementándose de manera significativa.



Muchos de ellos quedan con un grupo de secuelas que ya están limitando su salud, enfatizó el doctor Durán.



Aunque desde el inicio de la pandemia en Cuba se han tomado diversas medidas, muchas de ellas reforzadas debido a la alta trasmisión del virus en el país, que en los últimos meses se ha agravado con la circulación de nuevas cepas, continúa preocupante y sin acabar de solucionar el problema.



En opinión de esta redactora y la de no pocos habitantes de La Habana, la percepción de riesgo o peligro para muchos es muy baja, y ello se muestra en el comportamiento por las calles donde embarazadas, niños, incluso lactantes muy pequeñitos, ancianos y discapacitados sin la debida protección pasean o están en las colas de mercados y otros establecimientos comerciales y de servicios.



No podemos conformarnos a que en la capital los municipios los divide una calle, ni con el relajamiento por el agotamiento pandémico, hay que poner mano dura, basta de más medidas si no se cumplen cabalmente, porque la COVID-19 no tiene cara y con la vida no se juega.