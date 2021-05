COVID-19 en Cuba: 932 nuevos casos, once muertos y 917 altas

La Habana, 3 may (ACN) Cuba reportó hoy 932 nuevos casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, (para un acumulado en el país de 109 mil 625 confirmados), once fallecidos más a causa de esa enfermedad infecciosa y 917 altas médicas.

Se mantienen ingresados cinco mil 638 diagnosticados con el virus, de ellos cinco mil 527 con evolución clínica estable, 43 en estado crítico y 68 graves; se acumulan 675 decesos y 103 mil 256 pacientes recuperados, lo que equivale al 94,1 por ciento (%) de los contagiados, según el parte del Ministerio de Salud Pública, que a continuación transmitimos.

Parte de cierre del día 2 de mayo a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 2 de mayo, se encuentran ingresados un total de 21 mil 768 pacientes, sospechosos tres mil 499, en vigilancia 12 mil 631 y confirmados activos cinco mil 638.

Para COVID-19 se estudiaron 22 mil 938 muestras, resultando 932 muestras positivas. El país acumula tres millones 700 mil 029 muestras realizadas y 109 mil 625 positivas.

Del total de casos, 862 fueron contactos de casos confirmados; 48 (5,2 %) con fuente de infección en el extranjero; 22 sin fuente de infección precisada.

De los 932 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 441 y del sexo masculino 491.

El 46,5 % (434) de los 932 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 54 mil 777 que representa el 49,9% de los confirmados hasta la fecha.

Los 932 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años, (109), de 20 a 39 años, (330), de 40 a 59 años (322) y más de 60, (171).

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados

-Pinar del Río: 17 casos

Consolación del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Mantua: 4 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 9 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 1 (sin fuente de infección precisada).

Sandino: 1 (contacto de caso confirmado).

Viñales:1 (contacto de caso confirmado).

-Artemisa: 37 casos

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Bauta:6 (contactos de casos confirmados).

Caimito:1 (contacto de caso confirmado).

Güira de Melena: 7 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Cristóbal: 9 (contactos de casos confirmados).

-La Habana: 539 casos

Diez de Octubre: 59 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 60 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 64 (61 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Centro Habana: 52 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 48 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 21 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 55 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 21 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 18 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 27 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 35 (contactos de casos confirmados).

Playa: 22 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 24 (23 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Regla: 14 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 19 (18 contactos de casos confirmados y 1 importado).

-Mayabeque: 15 casos

Batabanó: 2 (contactos de casos confirmados).

Bejucal:1 (contacto de caso confirmado).

Güines: 3 (contactos de casos confirmados).

Madruga:1 (contacto de caso confirmado).

Melena del Sur:5 (contactos de casos confirmados).

Quivicán:1 (contacto de caso confirmado).

San José de las Lajas: 2 (contactos de casos confirmados).

-Matanzas: 29 casos

Calimete: 2 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 8 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 1 (contacto de caso confirmado).

Jovellanos: 2 (contactos de casos confirmados).

Limonar:1 (contacto de caso confirmado).

Los Arabos:1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 11 (contactos de casos confirmados).

Pedro Betancourt: 2 (contactos de casos confirmados).

Perico: 1 (contacto de caso confirmado).

-Cienfuegos: 3 casos

Cienfuegos: 2 (contactos de casos confirmados).

Palmira:1 (contacto de caso confirmado).

-Villa Clara: 8 casos

Camajuaní: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Encrucijada:1 (importado).

Santa Clara: 4 (3 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

-Sancti Spíritus: 35 casos

Cabaiguán: 3 (contactos de casos confirmados).

Jatibonico: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1sin fuente de infección precisada).

La Sierpe: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 17 (15 contactos de casos confirmados y 2sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 6 (4 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

-Ciego de Ávila: 3 casos

Ciego de Ávila: 1 (importado).

Morón: 1 (importado).

Primero de Enero:1 (contacto de caso confirmado).

-Camagüey: 38 casos

Camagüey: 21 (16 contactos de casos confirmados, 4 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Florida: 4 (contactos de casos confirmados).

Jimaguayú: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas: 5 (1 contacto de caso confirmado y 4 importados).

Najasa: 1 (contacto de caso confirmado).

Vertientes: 5 (2 contactos de casos confirmados y 3 importados).

-Las Tunas: 12 casos

Colombia: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas:10 (8 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Puerto Padre:1 (contacto de caso confirmado).

-Granma: 34 casos

Bayamo: 22 (contactos de casos confirmados).

Buey Arriba:1 (contacto de caso confirmado).

Guisa:1 (contacto de caso confirmado).

Jiguaní:1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 3 (contactos de casos confirmados).

Niquero:1 (contacto de caso confirmado).

Yara: 5 (contactos de casos confirmados).

-Holguín: 92 casos

Frank País: 1 (contacto de caso confirmado).

Gibara: 1 (importado).

Holguín: 83 (63 contactos de casos confirmados y 20 importados).

Moa: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Sagua de Tánamo:1 (contacto de caso confirmado).

Urbano Noris:1 (importado).

-Santiago de Cuba: 65 casos

Mella: 1 (contacto de caso confirmado).

Palma Soriano: 16 (11 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba:46 (41 contactos de casos confirmados, 3 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 2 (sin fuente de infección precisada).

-Guantánamo: 5 casos

Baracoa: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 4 (contactos de casos confirmados).

De los 109 mil 625 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados cinco mil 638, de ellos cinco mil 527 con evolución clínica estable. Se acumulan 675 fallecidos (11 en el día), para una letalidad de 0,6; dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 917 altas se acumulan 103 mil 256 pacientes recuperados (94,1%). Se atienden en las terapias intensivas 111 pacientes confirmados, de ellos 43 críticos, y 68 graves.

Pacientes en estado crítico

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio: La Palma. Provincia de Pinar del Río.Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Miocardiopatía Dilatada, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, evolutivamente más estable, se retira el apoyo con aminas, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis mejorada con diuréticos. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas de aspecto inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo, área cardiaca aumentada de tamaño con elementos de congestión asociados. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cerebro Vascular y Demencia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, evento de inestabilidad hemodinámica que se hizo necesario apoyar con aminas, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Renal Crónica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Discretas lesiones inflamatorias en seno cardiofrénico derecho. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad.Municipio: Regla. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con hematuria, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio izquierdo. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad.Municipio Regla. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con manifestaciones de shock séptico, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Fibrosis pulmonar bilateral. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Amputación supracondílea de miembro inferior derecho.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en el día de hoy con dificultad respiratoria aguda, cianosis y mala mecánica ventilatoria por lo que se procede a intubar y ventilar. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Radiopacidad bilateral en velo. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Operado de tumor de Laringe. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Oligúrico. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio. Boyeros. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Colitis en estudio e Hiperplasia prostática Benigna.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. En oligoanuria. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, 71 años de edad. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con empeoramiento clínico y alteración de conciencia, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. En oligoanuria. Gasometría con acidemia metabólica severa e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio: San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó un cuadro de enfisema subcutáneo, se descartó Neumotórax como la causa, continúa con empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, con repercusión en la hemodinámia, con eventos de hipertensión y bradicardia, en Shock séptico, signos clínicos de edema cerebral, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo y saturación adecuada. Inestable hemodinámicamente apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Empeoramiento de las lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 37 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Aplasia medular, Anemia Crónica, Enfisema Pulmonar, Gestación de 32 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, puerperio, en ventilación mecánica con saturación adecuada, sonda pleural permeable y funcional. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipotensión. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Discreta mejoría de las lesiones inflamatorias, del tercio medio de ambos campos pulmonares, pulmones expandidos. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad.Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en Shock séptico, elevación de la creatinina yde los reactantes de la fase aguda así como empeoramiento radiológico, en ventilación no invasiva con distress respiratorio moderado y saturación disminuida. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax con extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 22 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana, Gestación de 32 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, puerperio quirúrgico, sedada, discreta mejoría clínica, en ventilación mecánica con saturación adecuada. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Mejoría de las lesiones inflamatorias bilaterales, escasas lesiones en base derecha. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 79 años. Municipio Plaza de la Revolución Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Aneurisma Aorta Abdominal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalemia respiratoria en hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares, a predominio derecho. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad.Municipio Cotorro. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, cooperativo, en ventilación mecánica a través de traqueostomía con abundantes secreciones por la cánula y episodios aislados de broncoespasmo que no permiten avanzar en el destete. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Bauta. Provincia de Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Alzheimer. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en el día de ayer por marcado deterioro de la conciencia y e hipoxemia hubo necesidad de intubar y ventilar. Hoy sedada en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalemia respiratoria. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en ambas bases pulmonares y el campo derecho. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con escasas secreciones respiratorias, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, sin convulsiones, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Oligoanúrica. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatías Isquémica, Enfermedad Obstructiva Crónica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, se extubó hoy, ahora en Ventilación no invasiva que tolera adecuadamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 46 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Ulcera gástrica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, ayer presentó depresión de consciencia y desaturación por lo que se intuba y ventila. Ahora en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalemia respiratoria. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sedada, con secreciones traqueobronquiales moderadas, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, esta última con sepsis, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético.Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se realizó hemodiálisis ayer y hoy, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable con tendencia a la hipertensión arterial. Gasometría con acidosis metabólica. Anuria. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad.Municipio Cerro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Gasometría con alcalosis respiratoria. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad.Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis aceptable. Gasometría con ligera acidosis respiratoria. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad.Municipio Santa Cruz del Norte. Provincia de Mayabeque.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Úlcera Gástrica e Hiperplasia Prostática.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con manifestaciones de insuficiencia respiratoria con necesidad de intubación y ventilación, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis aceptable. Gasometría con ligera acidosis metabólica. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 73 años de edad.Municipio La Lisa. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con manifestaciones de insuficiencia respiratoria con necesidad de intubación y ventilación, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis aceptable. Gasometría con ligera acidosis metabólica. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Operada de Neoplasia de Mama. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se mantiene con fiebre alta, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Imagen de condensación inflamatoria en base y hasta el tercio medio de ambos pulmones. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, descontrol metabólico, incremento de la demanda ventilatoria por lo que fue necesario aplicar ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, fiebre, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad hacia ambas bases pulmonares con mayor consolidación de aspecto inflamatorio a ese nivel. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad.Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero, con mejoría de parámetros de oxigenación, en decúbito prono. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado intersticial bilateral hacia ambas bases pulmonares. PCR evolutivo negativo Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 2 meses de edad. Municipio: Plaza de la Revolución. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Comunicación Interauricular, Comunicación Interventricular; Persistencia del Conducto Arterioso. Síndrome Genético en estudio “Maullido del gato”. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Ecocardiograma. Ligera dilatación de cavidades globales, contractibilidad conservada, defecto septal Inter Ventricular amplio con alineación del tabique, no derrame, Comunicación Interauricular no se visualiza, Comunicación Interventricular con repercusión hemodinámica. Rayos X de tórax. Lesión inflamatoria de la base pulmonar derecha. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Bejucal. Provincia de Mayabeque. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus y Trombopatía. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con necesidad de intubar y ventilar, afebril. Ahora en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Gasometría con valores aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias extensas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio Batabanó. Provincia de Mayabeque. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó dos picos febriles y necesidad de intubación y ventilación. Ahora sedada en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Gasometría con valores aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias extensas en ambos campos pulmonares Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio Nueva Paz. Provincia de Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Gasometría con valores aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia de Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se retira sedación, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable, con tendencia a la bradicardia. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia de Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en la tarde de ayer presentó polipnea y desaturación por lo que se intuba y ventila, afebril. Ahora sedada, en ventilaciónmecánica. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico Infiltrado intersticial bilateral. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Sierra de Cubitas. Provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, picos febriles, sedado, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Moteado inflamatorio difuso con discreta reabsorción de las lesiones. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Hemorragia Subaracnoidea (reciente). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con estado vegetativo persistente,en ventilación mecánica a través de cánula de traqueostomía, tos húmeda con movilización de secreciones, nutrición enteral por sonda de gastrostomía. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con Acidemia metabólica e hipoxemia leve. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio diseminado bilateral intersticial,borramiento de seno costo-frénico izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Tumor cerebral. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Infiltrado pulmonar difuso bilateral a predominio parahiliar y basal derecho. TAC de Cráneo. Imagen hipodensa de 86 uh en diámetro antero posterior temporo parieto occipital derecha que desplaza las estructuras de la línea media. PCR evolutivo negativo.Reportado de crítico inestable.

Pacientes en estado grave

Ciudadano cubano, de 94 años de edad. Municipio: Diez de Octubre. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Débil Visual.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en base izquierda. Reportadode grave.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, con Ventilación No Invasiva intermitente. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Índice Cardiotorácico aumentado. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Laringotomía por cáncer de laringe con traqueóstoma. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, con ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias hasta tercio medio de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad.Municipio Marianao. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Demencia Senil.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 39 años de edad.Municipio Diez de octubre. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Aguda.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 89 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas a predominio del hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 84 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia de Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Enfisema pulmonar. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio: Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Fibroenfisema pulmonar. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera.Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica con Marcapasos por Bloqueo auriculoventricular, Enfermedad Renal Crónica y Neoplasia de Mama operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias y/o congestivas en ambos campos pulmonares, derrame pleural izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio: Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, desorientada sin focalización neurológica, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y saturación adecuada. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 56 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con descontrol metabólico, sin demanda ventilatoria, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y saturación adecuada. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica.Rayos X de Tórax sin lesiones inflamatorias. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Adenocarcinoma de Próstata. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, buen estado general, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax con mejoría de las lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría clínica, radiológica y gasométrica, con episodios breves de desaturación a los cambios de posición, en ventilación espontánea con distress respiratorio ligero, buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría de la sintomatología respiratoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. PCR evolutivo negativos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 37 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Gestacional embarazo anterior. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó un pico febril de 38C, afebril, con tos seca esporádica, mejoría de los síntomas respiratorios, sin demanda ventilatoria, con control metabólico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno intermitente y saturación adecuada. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no ha presentado sangramiento,ni melenas, hemodiálisis sin complicaciones, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Anúrico. Gasometría con valores adecuados. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 28 años. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Gestación de 28 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, clínicamente mejor, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Persiste el infiltrado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 22 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se mantiene con polipnea superficial, inapetente y con decaimiento, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax Lesiones inflamatorias en la base derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 29 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Gestación de 8 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, empeoramiento radiológico sin traducción clínica, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico dado por condensaciones inflamatorias en ambos campos pulmonares, a predominio del hemitórax derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 41 años de edad. Municipio San Luis. Provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sana y Gestación de 22.4 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 27 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Gestación de 27.5 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Ecocardiograma que informa derrame pericárdico laminar, vena Cava no dilatada que colapsa menos de un 50%. Ultrasonido tórax que informa un derrame pleural laminar bilateral. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó un episodio de broncoespasmo con desaturación que mejoro con oxigenación y broncodilatadores, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea moderada y ligera hipoxémia, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular, Enfermedad Renal Crónica y Hepatopatía Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sin mejoría clínica, igual estado neurológico, Glasgow en 10 puntos, se comunica poco, toma del estado general, hemiplejia izquierda residual, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 87 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Infarto Agudo del Miocardio Trombolizado. Se encuentra en Cuidados Intermedios, Trombolizado, asintomático desde el vista cardiovascular, afebril, presenta discreta mejoría clínica, radiológica y gasométrica, ventilando en espontáneo con suplemento de oxígenoy saturación adecuada. Hemodinámicamente estable con tendencia a la hipertensión. Diuresis conservada. PCR evolutivo negativo.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con control metabólico, disnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con mejoría clínica y gasométrica, ligera disnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución, provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica dependiente de oxígeno en su casa, Hiperplasia Prostática, Ulcera péptica y operado hace 4 años de Tumor de Recto. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, discreta mejoría respiratoria, polipneico con la demanda ventilatoria propia de su enfermedad de base, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno permanente, saturación adecuada. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax con discretas lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica en régimen de Hemodiálisis. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, polipnea ligera, se realiza hemodiálisis sin complicaciones, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Anúrica en régimen de hemodiálisis. Gasometría con valores aceptables. Rayos X de Tórax con lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con tos pertinaz y expectoración, polipnea superficial y toma del estado general, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea moderada, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, en decúbito prono, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, polipnea moderada e hipoxemia moderada, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 87 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, vigil, no cooperativa, mejor hidratada, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en base pulmonar derecha con signos de congestión. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativa, afebril, con polipnea a los esfuerzos, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalemia respiratoria. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en ambas bases con signos de congestión. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 93 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Vascular. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, estuporosa, con polipnea, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable con tendencia a la hipotensión arterial. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en ambas bases pulmonares a predominio izquierdo. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con buen control metabólico, sin polipnea superficial, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio en ambas bases pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, cooperativo, afebril, con polipnea a los esfuerzos, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en ambas bases pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Asma Bronquial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, orientada, afebril, con polipnea a los esfuerzos, en ventilación no invasiva en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Enfermedad Renal Crónica, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus, Obesidad e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, orientada, afebril, con polipnea a los esfuerzos, en ventilación no invasiva en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad.Municipio La Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con buen control metabólico, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad.Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario de alto flujo, en posición decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis aceptable. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad.Municipio Playa. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, orientado, afebril, con polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis aceptable. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Imagen de condensación inflamatoria en base y hasta el tercio medio de ambos pulmones. PCR evolutivo, negativo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en Ventilación No Invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio. Habana Vieja. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Adenocarcinoma de próstata. Se encuentra en Cuidados Intensivos. Afebril. En ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable. Reportado de Grave.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica (Infarto Agudo de Miocardio hace 5 años) y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con buen nivel de conciencia, control metabólico con insulina simple, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en posición decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Gasometría con acidosis metabólica. Diuresis aceptable. Rayos x de torax. Empeoramiento radiológico. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 16 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con mejoría clínica y radiológica, en ventilación espontanea con alto flujo. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Mejor definida la trama pulmonar izquierda, sin extensión de las lesiones en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 2 meses de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Bajo peso al nacer,Pretérmino, Operada de Perforación intestinal con colostomía y Desnutrición proteico Energética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, evolución favorable, afebril, ventilando en espontánea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación de alto flujo. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Gasometría con valores aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias extensas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Perico. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, coherente, afebril, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio y provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales extensas bilateral. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio y provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, en ventilación no invasiva, decúbito prono con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales extensas bilateral. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio Aguada de Pasajeros. Provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica y Prótesis Valvular Mitral. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con rash cutáneo generalizado, afebril, polipnea ligera, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales, difusas, periféricas, más hacia las bases. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio Abreus. Provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Tumor Cerebral diagnosticado en los últimos 20 días. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales, periféricas más hacia las bases. Impresiona lesión tumoral en región parahiliar derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 82 años de edad. Municipio Minas. Provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Infarto Miocárdico Agudo (reciente), Trombosis Venosa Profunda Miembro Inferior Izquierdo (reciente), Trastorno Ansiosoy Bronquiectasia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, tos húmeda que moviliza secreciones, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable, Gasometría con acidemia respiratoria. Rayos X de tórax. Radiopacidades difusas bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bien hidratado, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, tos seca aislada, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Moteado inflamatorio difuso bilateral a predominio izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular Hemorrágica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó un pico febril en la noche, con hemiparesia braquial derecha residual, sin demanda ventilatoria, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 43 años de edad. Municipio Cueto. Provincia de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Desnutrición Proteico Energética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente y cooperativa, en insuficiencia renal crónica agudizada, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Se niega a alimentarse. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio y provincia de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis, hematuria macroscópica. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Aumento de la opacidad del patrón intersticial difuso bilateral, sin evidencia de patrón inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio y provincia de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, disociativo, poco cooperativo, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Patrón intersticial difuso bilateral. Ligera cardiomegalia. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia de Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó diarreas, se extuba sin complicaciones. Se mantiene consciente, sin diarreas, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado inflamatorio difuso bilateral. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio y provincia de Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Colelitiasis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, evolución favorable, afebril, sin polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Radiopacidad en velo en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio y provincia de Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Operada de cáncer de mama. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con toma del estado general y polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Radiopacidad en velo hiliobasal bilateral compatible con patrón de consolidación por ecografía pulmonar, sumado a síndrome alveolo intersticial moderado. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular y Postrada Crónica. Estadía hospitalaria: ocho días. Presentó shock mixto refractario, con repercusión sistémica. Posteriormente presentó parada cardíaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Municipio Cerro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: nueve días. Presentó evolución clínica desfavorable. Posteriormente presentó parada cardíaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Cerebro Vascular. Estadía hospitalaria: 10 días. Presentó episodio de bradicardia que no respondió a medicamento. Posteriormente presentó parada cardíaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus e Hipotiroidismo. Estadía hospitalaria: 11 días. Hizo parada cardíaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: 14 días. Hizo parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: cuatro días. Se mantuvo hipoxémico, inestable hemodinámicamente, por lo que se decidió intubar, ventilar y apoyar con aminas. Posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Mielopatía espondilitica Cervical Descompensada y Obesidad. Estadía hospitalaria: cinco días. Presentó distress respiratorio e hipotensión arterial que se trata inicialmente con volumen y después con aminas vasoactivas, sin lograrse los objetivos terapéuticos, mantuvo hipoxemia severa. Posteriormente presentó parada cardiaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: nueve días. Presentó empeoramiento clínico, humoral y gasométrico, con distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica, caída del ritmo diurético, fiebre alta mantenida. Posteriormente presentó parada cardiaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hiperplasia Benigna de Próstata. Estadía hospitalaria: nueve días. Presentó agudización del fallo renal con criterio dialítico, pero no es posible realizarlo por la inestabilidad hemodinámica. Posteriormente hizo parada cardiaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 61 años de edad. Municipio Colón. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 15 días. Hizo parada cardiaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 89 años de edad. Municipio y provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Esencial, Enfermedad Cerebrovascular Isquémica y Síndrome de Inmovilización Crónica. Estadía hospitalaria: un día. Presentó empeoramiento de la disnea, con hipoxemia severa, hipotensión arterial, por lo que se trasladó a Unidad de Cuidados Intensivos, no se resolvió con oxígeno suplementario, siendo necesario intubar, ventilar y apoyar con aminas. No se obtuvieron los objetivos terapéuticos. Hizo parada cardiaca, se reanimó durante 45 minutos, no se logró circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 2 de mayo se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, asciende a 153 millones 452 mil 498 los casos confirmados (+ 813 mil 912) con 18 millones 826 mil 599 casos activos y tres millones 215 mil 243 fallecidos (+ 13 mil 479) para una letalidad de 2,10.

En América se reportan 63 millones 461 mil 557 casos confirmados (+ 238 mil 183), el 41,35 % del total de casos reportados en el mundo, con nueve millones 143 mil 202 casos activos y un millón 541 mil 842 fallecidos (+ 6 mil 438) para una letalidad de 2,43.