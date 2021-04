Con laboratorio de biología molecular pinero, completa Cuba red en el país

Nueva Gerona, 27 abr (ACN) Israel Velázquez Batista, director de Sectorial de Salud Pública, inauguró hoy el laboratorio de biología molecular en Isla de la Juventud, instalación con la que Cuba completa su red para enfrentar, entre otras patologías, la COVID-19.



Ahora les corresponde a ustedes cuidarlo, dijo el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, quien, al participar en el acto inaugural de esta obra, ponderó el esfuerzo del país para, en menos de un año, dotar a todas las provincias con estos laboratorios centro de diagnóstico.

Ponderó asimismo la calidad del acabado del laboratorio, donde será posible detectar en 12 horas los casos positivos al virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia, y se economizarán recursos por concepto de transportación aérea de las muestras al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), en La Habana.



Precisamente en el IPK se preparó un grupo de médicos, especialistas en Microbiología y licenciados en Laboratorio, donde recibieron adiestramiento en las técnicas de la biología molecular para el diagnóstico del SARS CoV-2 y protocolos de bioseguridad, comentó Viviana Louit Lavadí, una de las integrantes del equipo.





Apuntó la licenciada en Microbiología y jefe técnico del laboratorio del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología municipal (CHEM) que se aprovechará ese potencial tanto para el muestreo del SARS CoV-2 como en la detección de enfermedades micóticas, bacterianas, de transmisión sexual, neurológicas, VIH-SIDA y epidérmicas, a partir de la disponibilidad de reactivos.



En el acto se conoció que desde el 7 de febrero último una brigada de trabajadores no estatal dedicó más de 12 horas de trabajo al cambio de uso de un local, ubicado en el CHEM, contentivo de cuatro departamentos: recepción de muestras, extracción, PCR y autoclave.



El ingeniero civil Alexander González Leyva, jefe de la brigada de trabajadores no estatales, en nombre de quienes en poco más de dos meses concluyeron la instalación ahora modernamente equipada, manifestó la disposición de su colectivo de acometer cualquier otra misión que le encomiende la dirección del territorio.



Velázquez Batista subrayó que esta es una de las obras de mayor envergadura construidas por la Revolución a fin de garantizar una mejor calidad de vida a los más de 83 mil habitantes, la cual cuenta con tecnología de punta procedente de Asia para el análisis in situ de las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés).





Este proyecto prioriza el sistema de evacuación de desechos peligrosos, por lo cual una brigada de la empresa constructora integral ejecutó un tanque séptico de hormigón armado ajustado a los requerimientos de bioseguridad que responde a las necesidades de este centro de diagnóstico y del laboratorio del CHEM, donde se procesan otras patologías.



Con este, el municipio especial suma el segundo laboratorio de su tipo, el primero se construyó en Cayo Largo del Sur, a fin de realizar la vigilancia epidemiológica a viajeros foráneos que arriben a ese polo, lo cual refuerza la garantía de Cuba como destino turístico seguro.



El acto presidido por el Consejo de Defensa Municipal y con la presencia de Pardo Guerra, sirvió para reconocer a empresas, entidades y organizaciones que aportaron con movilización popular a la culminación de este tipo de laboratorio de interés nacional en 70 días y valorada en 1,8 millones de CUP.