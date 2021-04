COVID-19 en Cuba: 938 nuevos casos y seis fallecidos

La Habana, 26 abr (ACN) Cuba reportó al cierre de este domingo 938 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y seis fallecidos a causa de la enfermedad, informó hoy el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.



Del total de diagnosticados, 881 fueron contactos de casos confirmados; 38 con fuente de infección en el extranjero y 19 sin fuente de infección precisada. Se atienden en las terapias intensivas 64 pacientes, de ellos, 34 críticos y 30 graves, puntualiza el parte del MINSAP, que la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación íntegramente:



Parte de cierre del día 25 de abril a las 12 de la noche



Al cierre del día de ayer, 25 de abril, se encuentran ingresados un total de 23 mil 056 pacientes, sospechosos 3 mil 302, en vigilancia 14 mil 288 y confirmados activos 5 mil 466.



Para COVID-19 se estudiaron 24 mil 019 muestras, resultando 938 muestras positivas. El país acumula 3 millones 541 mil 978 muestras realizadas y 102 mil 441 positivas.



Del total de casos (938): 881 fueron contactos de casos confirmados; 38 con fuente de infección en el extranjero; 19 sin fuente de infección precisada.



De los 938 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 478 y del sexo masculino 460.



El 41.4% (388) de los 938 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 51 mil 761 que representa el 50.5% de los confirmados hasta la fecha.



Los 938 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años, (158), de 20 a 39 años, (279), de 40 a 59 años (342) y más de 60, (159).

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados:



Pinar del Río: 16 casos

Consolación del Sur: 3 (contactos de casos confirmados).

La Palma: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios: 2 (contactos de casos confirmados).

Mantua: 1 (sin fuente de infección precisada).

Pinar del Río: 9 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 22 casos

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 3 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 2 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Mariel: 1 (contacto de caso confirmado).

San Antonio de Los Baños: 3 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 4 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 600 casos

Diez de Octubre: 53 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 74 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 75 (72 contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Centro Habana: 40 (39 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cerro: 42 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 8 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 55(54 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Habana del Este: 44 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 28 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 32 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 53 (contactos de casos confirmados).

Playa: 20 (19 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Plaza de la Revolución: 27 (contactos de casos confirmados).

Regla: 19 (contactos de casos confirmados).

San Miguel de Padrón: 30 (29 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Mayabeque: 18 casos

Batabanó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bejucal: 1 (contacto de caso confirmado).

Güines: 5 (3 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Melena del Sur:1 (contacto de caso confirmado).

Nueva Paz:1 (contacto de caso confirmado).

Quivicán: 1 (contacto de caso confirmado).

San José de Las Lajas: 3 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Santa Cruz del Norte:1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 76 casos

Cárdenas: 6 (3 contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciénaga de Zapata: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Colón: 16 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 4 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 9 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 2 (contactos de casos confirmados).

Martí: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 15 (13 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Pedro Betancourt: 7 (contactos de casos confirmados).

Perico: 5 (contactos de casos confirmados).

Unión de Reyes: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cienfuegos: 16 casos

Abreus: 2 (contactos de casos confirmados).

Aguada de Pasajeros: 3 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 6 (contactos de casos confirmados).

Cruces: 2 (contactos de casos confirmados).

Cumanayagua: 1 (contacto de caso confirmado).

Palmira: 1 (contacto de caso confirmado).

Rodas: 1 (contacto de caso confirmado).

Villa Clara: 5 casos

Santa Clara: 5 (3contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 25 casos

Cabaiguán: 5 (contactos de casos confirmados).

Jatibonico: 4 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 11 (6contactos de casos confirmados, 3 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 4 (contactos de casos confirmados).

Yaguajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 4 casos

Ciego de Ávila: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 importados).

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 24 casos

Camagüey: 16 (7 contactos de casos confirmados y 9 importados).

Florida: 5 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 1 (contacto de caso confirmado).

Vertientes: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Las Tunas: 12 casos

Las Tunas: 10 (6 contactos de casos confirmados, 2 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Majibacoa: 1 (contacto de caso confirmado).

Puerto Padre: 1 (contacto de caso confirmado).

Granma: 49 casos

Bayamo: 36 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 8 (4contactos de casos confirmados y 4 importados).

Río Cauto: 4 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 15 casos

Cueto: 2 (importados).

Frank País: 1 (contacto de caso confirmado).

Gibara: 1 (importado).

Holguín: 9 (6 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Moa: 1 (contacto de caso confirmado).

Urbano Noris: 1 (sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 52 casos

Contramaestre: 5 (contactos de casos confirmados).

III Frente: 4 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 1 (contacto de caso confirmado).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 40 (36 contactos de casos confirmados, 2 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya:1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 4 casos

Guantánamo: 4 (contactos de casos confirmados).



De los 102 mil 441 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5 mil 466, de ellos 5 mil 402 con evolución clínica estable. Se acumulan 597 fallecidos (seis en el día), para una letalidad de 0,58; dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo mil 227 altas, se acumulan 96 mil 322 pacientes recuperados (94.0%). Se atienden en las terapias intensivas 64 pacientes confirmados, de ellos 34 críticos y 30 graves.



Pacientes en estado crítico:



Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio: Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obeso. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó un pico febril y 4 diarreas, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio: San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con buena saturación, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con una hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax con Lesiones inflamatorias discretas en ambos campos pulmonares asociados a congestión pulmonar. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 57 años de edad.San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se le diagnostica un Neumotórax bilateral por lo que se le realiza Pleurotomía bilateral, en ventilación mecánica con buena saturación, con distress respiratorio moderado, sondas pleurales funcionales. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax con reexpansión pulmonar bilateral. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio: Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con buena saturación, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sospecha de Tumor de Pulmón en estudio. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, presenta un empeoramiento de la disnea con desaturación de oxígeno por lo que se intuba y se ventila, sin repercusión de la hemodinámia, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hernia hiatal y Gastritis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero y buena saturación de oxígeno. Estable Hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax con Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, más estable clínicamente, se retira el apoyo con aminas, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado, buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativos. Reportada de crítica estable



Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico y Amputación de artejos del miembro inferior izquierdo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero y saturación adecuada. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana, 70 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en anasarca, continúa con empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico y apoyo con aminas, en ventilación mecánica con saturación adecuada, distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente apoyada con aminas. Ritmo diurético disminuido. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.



Ciudadano cubano, de 52 años edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con buena saturación, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares extendiéndose hasta los vértices. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con pico febril, sedada y relajado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X de Tórax. Imagen de aspecto inflamatorio de ambas bases pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatías Isquémica, Hipotiroidismo y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Imagen de aspecto inflamatorio de ambas bases pulmonares predominio derecho. Reportado de crítico inestable.



Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Playa Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable, se retira las aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.



Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó un pico febril, con abundantes secreciones, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, con abundantes secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis aceptable. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana, de 66 años de edad.Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Estenosis Aórtica Severa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, comienza con polipnea y desaturación con necesidad de intubar y ventilar. Hoy afebril, con ventilación mecánica, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis aceptable. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 57 años de edad.Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, fiebre mantenida, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rx de tórax. Imagen de condensación inflamatoria en base y hasta el tercio medio de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana, de 58 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Bejucal. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con escasas secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con dos aminas. Diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X de Tórax. Radiopacidad difusa en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.



Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio Colon. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, sin distress respiratorio, en decúbito prono. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis escasa. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Radiopacidad reticular parahiliar a predominio derecho. Reportada de crítica inestable.



Ciudadana cubana, de 42 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado, en posición decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Infiltrado intersticio alveolar diseminado. Reportada de crítica estable.



Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Municipio Rodas. Provincia Cienfuegos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias bilaterales bibasales más marcada en base derecha. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 80 años de edad. Municipio Aguada de Pasajeros. Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Infarto Agudo del Miocardio antiguo revascularizado e Insuficiencia Venosa Crónica con Linfangitis a repetición. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con triple aminas. Diuresis disminuida. Gasometría acidosis mixta. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales diseminadas en ambos campos pulmonares con tendencia a consolidar en el vértice derecho y hemitórax izquierdo. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano, de 80 años de edad. Municipio y Provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Lesiones pleuropulmonares diseminadas en ambos hemitórax. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, mala tolerancia a la ventilación no invasiva por lo que se intuba y ventila, afebril. Ahora en Ventilación Mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas vasoactivas. Gasometría acidosis metabólica. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidades parahiliares bilaterales. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 77 años de edad.Municipio Buey Arriba. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Cerebrovascular con secuela motora y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, edemas en Miembros Inferiores, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias periféricas bilaterales a predominio de base derecha. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 80 años de edad.Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos: Hepatitis B y Enfermedad Cerebrovascular con secuelas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Gasometría con acidosis mixta. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bilateral discreto. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 54 años de edad.Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial e Insuficiencia Renal Crónica (Trasplantado). Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó un evento de polipnea y saturación baja, por lo que se intuba y se ventila, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio hacia base pulmonar derecha y congestivo bilateral. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada con niveles elevados de creatinina, seguimiento por nefrología. Rayos X de Tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis mixta. Rayos X de Tórax. Infiltrado inflamatorio difuso bilateral. Reportada de crítica estable.



Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de Tórax. Radiopacidades de densidad mixta diseminadas en base y campo medio derecho y base izquierda, con síndrome alveolo intersticial moderado, con predominio intersticial por ecografía pulmonar. Reportado de crítico estable.



Pacientes en estado grave:



Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Demencia senil e Hipoacusia. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia severa. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Epilepsia, Tumor de mediastino, Artrosis generalizada y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio. San Miguel Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con valores aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio: Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se mantiene en ventilación no invasiva y decúbito prono con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. TAC de pulmón con lesiones inflamatorias diseminadas. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 19 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se encuentra en puerperio, afebril, con discreta falta de aire, se transfundió con glóbulos por cifras bajas de hemoglobina, se recibe una serología positiva, ha presentado cifras elevadas de tensión arterial se evalúa posible preclampsia, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Diuresis conservada. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 22 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana, Gestación de 32 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, puerperio quirúrgico, afebril, consciente, cooperativa, con control metabólico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Ecocardiograma sin cambios. Electrocardiograma con ritmo sinusal. Rayos X de tórax. Aumento del índice cardiotorácico y lesiones inflamatorias bilaterales, basales. PCR evolutivo negativo. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Valvulopatía. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Tratamiento el indicado en el protocolo.



Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio y Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin dolor precordial, con control metabólico y hemodinámico, sin demanda respiratoria. Ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con toma del estado general, sin dolor precordial ni cambios en el patrón electrocardiográfico, con polipnea superficial, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, 83 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Úlcera Gástrica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativa, sin focalización neurológica, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, 57 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativo, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 47 años de edad.Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis aceptable. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 41 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 3 meses de edad.Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: no refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se constatan cifras bajas de hemoglobina por lo que se transfunde con glóbulos, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Empeoramiento. Lesión Inflamatoria de base derecha. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 2 meses de edad. Municipio: Arroyo Naranjo. Provincia: La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Bajo peso al nacer. Pretérmino. Operada de Perforación intestinal con colostomía. Desnutrición. Se encuentra en Cuidados Intensivos. Afebril. Ventilando en espontánea sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax sin lesiones inflamatorias. Reportada de Grave.



Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Santa Cruz del Norte. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Ictus Isquémico hace 1 año y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax con Radiopacidad reticular para hiliar a predominio derecho. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 43 años de edad.Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: no refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en Ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en posición prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con una alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Infiltrado intersticial difuso en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, 52 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejor control metabólico, con ventilación no invasiva, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Gasometría con una alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Infiltrado intersticial difuso en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 30 años de edad. Municipio Cienfuegos. Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Gestante 20,4 semanas con antecedentes de Preclampsia en embarazo anterior. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con alto flujo de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis amplia. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales, más extensas evolutivamente, distribuidas en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Discreto patrón intersticial difuso bilateral más acentuado en bases, no lesiones inflamatorias. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 43 años de edad. Municipio Cueto. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Desnutrición. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con acidemia metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Patrón intersticial difuso bilateral más acentuado en bases, no lesiones inflamatorias. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Neoplasia de Pulmón con Metástasis a Columna. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 45 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, sin estigmas de sangrado activo, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar parahiliar. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad de Parkinson. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. En anuria. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral a predominio parahiliar y basal derecho. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Hipotiroidismo y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Radiopacidad en velo hiliobasal bilateral con patrón de consolidación por ecografía pulmonar. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio Imías. Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, evolución clínica favorable, afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad en velo hiliobasal bilateral, con patrón alveolo intersticial moderado sumado a patrón de consolidación. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 82 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Radiopacidad en velo hiliobasal bilateral compatible con patrón de consolidación por ecografía pulmonar. Reportada de grave.



Pacientes fallecidos:



Ciudadana cubana de 63 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: 4 días. Presentó evolución desfavorable con distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica que no responde a volumen por lo que se apoya con aminas, posteriormente hizo parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Ciudadana cubana de 65 años. Municipio Marianao. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Estadía hospitalaria: 18 días. Mantuvo evolución clínica desfavorable a pesar de las adecuaciones terapéuticas realizadas, se constata distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica, con poca respuesta a las aminas vasoactivas. Hizo parada Cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Ciudadano cubano de 75 años. Municipio Diez de Octubre. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó dificultad respiratoria e hipoxemia por lo que se intuba y ventila. Se hacen modificaciones terapéuticas, pero evoluciona desfavorablemente con elementos de distress respiratorio y de hipoperfusión sistémica. Hizo bradicardia extrema que evoluciona a parada cardíaca en asistolia sin responder a las maniobras de reanimación cardiopulmonar.



Ciudadano cubano de 66 años. Municipio Diez de Octubre. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad y Mellitus. Estadía hospitalaria: 9 días. Presentó trastornos del ritmo cardíaco, se realizó electrocardiograma donde se evidencia infarto agudo del miocardio anterior extenso complicado con Bloqueo AV de tercer grado se le insertó un marcapaso externo sin lograr mejorar la función cardíaca. Presentó parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Ciudadana cubana de 88 años de edad. Municipio de Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Renal Crónica y Encamamiento. Estadía hospitalaria: 11 días. De manera súbita, disminuyó la saturación, hizo hipotensión marcada, se procede a Intubar, ventilar. Posteriormente hizo bradicardia extrema seguida de parada cardiaca en asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectiva. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Ciudadana cubana de 59 años. Municipio Jovellanos. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hidrocefalia derivada. Estadía hospitalaria: 4 días. Hizo cuadro de hipoxemia severa y parada cardiaca, se reanima y se decide trombolisis por sospecha de tromboembolismo pulmonar masivo, se recupera circulación espontánea luego de estas intervenciones. Posteriormente repitió el evento de cianosis, hipoxemia y parada en asistolia, se hacen maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Hasta el 25 de abril se reportan 190 países y 30 territorios (+1) al incorporarse la isla de Santa Elena, territorio británico de ultramar con casos de COVID-19, asciende a 147 millones 722 mil 894 los casos confirmados (+ 849 mil 12) con 18 millones 975 mil 762 casos activos y 3 millones 121 mil 67 fallecidos (+ 13 mil 900) para una letalidad de 2,11 (–0,01).



En la región de las Américas se reportan 62 millones 124 mil 737 casos confirmados (+ 240 mil 946), el 42,05 % del total de casos reportados en el mundo, con 9 millones 275 mil 51 casos activos y un millón 505 mil 286 fallecidos (+ 6 mil 961) para una letalidad de 2,42.