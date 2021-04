Cuba rompe récord de casos confirmados con COVID-19

La Habana, 23 abr (ACN) Con el diagnóstico de mil 241 casos positivos en SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19, en lasúltimas 24 horas, Cuba rompe el récord de personas detectadas en un día con esa enfermedad, que desde el inicio de la pandemia ha contagiado a 99 mil 208, de ellas 12 mil 526 en edades pediátricas (menores de 18 años).

Muy preocupante resulta la significativa transmisión del SARS-CoV-2 y sus nuevas variantes genéticas y mutacionales que hacen que el virus, cada día más contagioso y letal, se propague con mayor prontitud, por lo cual aunque las medidas adoptadas en cada territorio sean cada vez más rigurosas, en gran parte dependen de su cumplimiento.

No pocas personas concientizan el peligro de la COVID-19, que si no te mata puede dejarte secuelas para toda la vida, y en mi opinión se deben tomar acciones más severas y hacerlas cumplir cabalmente y no justificar con el llamado agotamiento pandémico, que no dudo nos esté afectando a todos los grupos etarios.

Es lamentable que en la jornada de este miércoles fueron confirmados 178 menores de 18 años (lactantes, niños, jóvenes y adolescentes) y ya se acumulan 12 mil 525 contagiados en ese grupo etario, según anunció hoy en la habitual comparecencia el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiologia del Ministerio de Salud Pública (Minsap) .

Precisó el experto que el 93,4 por ciento (%) ya está de alta médica, en tanto permanecen con el virus activo 817, la cifra más alta hasta el momento, entre ellos una lactante de tres meses de edad, de La Habana, que se encuentra reportada de grave estable, puntualizó el doctor Durán.

De los casos pediátricos este jueves, 10 son menores de un año y hasta la fecha se acumulan 656 lactantes confirmados, significó.

Alertó la voz autorizada del Minsap que de los identificados ayer, ocho son contactos de casos confirmados y cuatro son menores de seis meses.

Con los 10 fallecidos la última jornada por complicaciones asociadas a la COVID-19, ya suman 569 decesos, de ellos 144 en este mes, informó el epidemiólogo.

Alertó que del total de confirmados positivos ayer, mil 205 son autóctonos y 36 importados; mientras mil 165 son contactos de confirmados anteriormente y en 40 pacientes no se ha precisado la fuente de infección.

La Habana sigue en el epicentro con la mayor contagiosidad: 727 casos autóctonos, Matanzas: 140, Holguín 100, Santiago de Cuba 70; Granma 57 y Sancti Spíritus con 46 reportados este jueves, subrayó Durán.

De los 43 eventos activos abiertos en Cuba, 16 son de La Habana, territorio con transmisión en sus 15 municipios, en los cuales sobresalen Regla y La Habana Vieja.

En la última jornada 910 pacientes recibieron el alta hospitalaria, con lo cual ya suman 92 mil 960 los recuperados en el país, no exentos de secuelas, advirtió el epidemiólogo.

Durán informó que cinco mil 623 pacientes permanecen hospitalizados con el virus activo, de ellos cinco mil 557 con evolución clínica estable, 36 en estado grave y 30 críticos.

Ayer se estudiaron 22 mil 217 pruebas en los laboratorios de biología molecular de toda la nación para detectar la presencia del SARS-CoV-2, lo cual eleva a tres millones 473 mil 135 el total de muestras procesadas.

Durán sigue insistiendo en la necesidad de mantener las medidas higiénico-sanitarias y de bioseguridad orientadas para controlar la propagación de la enfermedad, que en casi la mitad de los casos cursa de forma asintomática.