El autocuidado constituye clave principal para controlar la COVID-19

La Habana, 21 abr (ACN) El 406 puede ser solo un número al azar o quizás una dirección, para algunos puede decir mucho y a otros resultarles solo una combinación aleatoria de dígitos, pero en realidad son los días que los cubanos han convivido con la pandemia de la COVID-19.



Desde que el 11 de marzo de 2020 llegara el virus de la COVID-19 al país mucho ha cambiado, y a más de un año de medidas higiénicas y de distanciamiento, de restricciones necesarias, de ocultar sonrisas, postergar abrazos, besos o reuniones familiares, es bastante lo queda por hacer.



Luego de 406 días de enfrentar un virus que nadie ve, aunque todos saben que está ahí, resulta inevitable sentirse agotado, de ahí el peligro.

Lea también:

Covid-19 en Cuba: 1006 nuevos casos y 9 fallecidos

Madre de niña recuperada de COVID-19 convida a la prevención

Pese al bloqueo, Cuba enfrenta la COVID-19 con ciencia e innovación, afirmó Díaz-Canel

La Habana: nuevo escenario epidemiológico, nuevos protocolos

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, quien por más de un año ha actualizado a la población acerca de la evolución de la enfermedad, señaló que para superar este tercer rebrote los cubanos deben cumplir con lo establecido, es decir, el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y el empleo de soluciones desinfectantes.



Aquellas personas vulnerables por su edad, tanto los adultos mayores como los recién nacidos, lactantes, embarazadas, puérperas, los que padecen de hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal y obesidad deben protegerse más, y las personas a su alrededor tienen que cooperar con vistas a que no adquieran el virus, insistió.



Hace también 406 días que el personal de salud ha concentrado todos sus esfuerzos en el SARS-CoV-2, un virus aún desconocido para los científicos y que ha puesto a prueba las capacidades de los sistemas de salud a nivel mundial.



La doctora Liset Morillo Rodríguez, residente de segundo año en Medicina General Integral del policlínico 26 de Julio, de Playa, en la capital, considera que desde la atención primaria, y para todos los trabajadores del sector, ha sido un año duro y agotador, pero con muchas experiencias.

Tercera dosis de candidato vacunal CIGB 66 (Abdala) en Ensayo Clínico Fase III transcurre sin efectos adversos graves.@CIGBCuba @BioCubaFarma #CubaSalva https://t.co/Ndv3UWHu7S — CIGBCuba (@CIGBCuba) April 21, 2021



“El comienzo vino acompañado de miedo y tensión, y todavía deviene un reto. Es preciso lograr el control adecuado de los focos, que los contactos de casos sospechosos y positivos de la COVID-19 estén en casa mientras esperan el resultado de su PCR o hasta tener el alta epidemiológica; así como detectar al sintomático a tiempo para evitar sus complicaciones y mantener compensados a los pacientes con comorbilidades”.



“Aún estando cansados y con el estrés que genera el aislamiento, debemos seguir cuidándonos y aplicando las medidas de bioseguiridad, además de ser necesario que cada cual se cuide y vele por su seguridad”, señaló.



Los resultados alentadores de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 constituyen una esperanza en aras de ponerle fin a la pandemia en el país, pero no deben ser un motivo para relajar la protección, pues las autoridades sanitarias advierten que hasta que no se logren elevadas coberturas de vacunación, entre un 70 u 80 por ciento, no existirán más defensas necesarias que protejan a la población.



El Doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, expresó recientemente que aunque las vacunas protegen la salud de quienes han sido inmunizados con ellas, la persona puede ser portadora del virus y padecer la enfermedad, con síntomas leves, lo cual podría ocasionar el contagio de otros.



“Debemos insistir en que el objetivo de vacunar es disminuir la enfermedad sintomática. Muchas personas siguen pensando que al primer pinchazo no cogerán SARS-CoV-2; también recalcar que lograr respuesta inmunitaria una vez vacunados toma tiempo y debe completarse el esquema. La gente está disminuyendo la percepción de riesgo pensando que es un pinchazo mágico”, advirtió.



La COVID-19 implica adoptar estilos de vida diferentes, pues no es posible cambiar las circunstancias, pero sí mantener actitudes que favorezcan la autoresponsabilidad y el autocuidado.