Covid-19 en Cuba: 854 nuevos casos y ocho fallecidos

La Habana, 12 abr (ACN) Cuba reportó al cierre de ayer 854 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, y ocho fallecidos a causa de la enfermedad, informó este mañana el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Del total de diagnosticados, 816 fueron contactos de casos confirmados anteriormente; 12 con fuente de infección en el extranjero y 26 sin fuente de infección precisada hasta el momento, precisa el parte del MINSAP, que la Agencia Cubana de Noticias transmite íntegramente a continuación:

Parte de cierre del día 11 de abril a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 11 de abril, se encuentran ingresados un total de 24 mil 945 pacientes, sospechosos 3 mil 661, en vigilancia 16 mil 322 y confirmados activos 4 mil 962.

Para COVID-19 estudiaron 21 mil 799 muestras, resultando 854 muestras positivas El país acumula 3 millones 235 mil 144 muestras realizadas y 87 mil 385 positivas.

Del total de casos (854): 816 fueron contactos de casos confirmados; 12 con fuente de infección en el extranjero; en el día 26 sin fuente de infección precisada. De los 854 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 441 y del sexo masculino 413.

El 45,0% (386) de los 854 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose 44 mil 865 que representa el 51,0% de los confirmados hasta la fecha. Los 854 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 141; de 20 a 39 años: 267; de 40 a 59 años: 298 y más de 60: 148 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 30 casos

Consolación del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios: 7 (5 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado).

Pinar del Río: 18 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 2 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 20 casos

Artemisa: 4 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 1 (contacto de caso confirmado).

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado).

Caimito: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 3 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 2 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 3 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 5 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 424 casos

Diez de Octubre: 46 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 70 (69 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Boyeros: 49 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 24 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 33 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 9 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 26 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 17 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 16 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 24 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 27 (contactos de casos confirmados).

Playa: 17 (16 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Plaza de la Revolución: 27 (contactos de casos confirmados).

Regla: 15 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 24 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 24 casos

Batabanó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bejucal: 2 (contactos de casos confirmados).

Güines: 2 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).

Nueva Paz: 3 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 3 (contactos de casos confirmados).

San José de las Lajas: 3 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Norte: 7 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 112 casos

Calimete: 2 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 18 (contactos de casos confirmados).

Ciénaga de Zapata: 2 (contactos de casos confirmados).

Colón: 11 (9 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Jagüey Grande: 3 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 13 (10 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Limonar: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Los Arabos: 1 (contacto de caso confirmado).

Martí: 2 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 33 (30 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Pedro Betancourt: 14 (contactos de casos confirmados).

Perico: 4 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 12 casos

Aguada de Pasajeros: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 5 (contactos de casos confirmados).

Cruces: 2 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 1 (contacto de caso confirmado).

Palmira: 2 (contactos de casos confirmados).

Rodas: 1 (contacto de caso confirmado).

Villa Clara: 8 casos

Manicaragua: 2 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 5 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 23 casos

Cabaiguán: 1 (importado).

Jatibonico: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 13 (10 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 1 (contacto de caso confirmado).

Trinidad: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 12 casos

Baraguá: 1 (contacto de caso confirmado).

Bolivia: 2 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo: 1 (contacto de caso confirmado).

Morón: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Camagüey: 10 casos

Camagüey: 8 (6 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Vertientes: 2 (importados).

Las Tunas: 7 casos

Colombia: 1 (importado).

Jobabo: 3 (1 contacto de caso confirmado, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Las Tunas: 3 (contactos de casos confirmados).

Granma: 84 casos

Bartolomé Masó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bayamo: 64 (contactos de casos confirmados).

Cauto Cristo: 5 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 7 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 5 (2 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Niquero: 1 (contacto de caso confirmado).

Yara: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 14 casos

Cueto: 2 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Moa: 2 (contactos de casos confirmados).

Rafael Freyre: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua de Tánamo: 2 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 65 casos

Contramaestre: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Mella: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Palma Soriano: 16 (12 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 3 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 34 (33 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 4 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 9 casos

Guantánamo: 8 (contactos de casos confirmados).

San Antonio del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

De los 87 mil 385 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 962, de ellos 4 mil 904 con evolución clínica estable. Se acumulan 467 fallecidos (ocho en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 1095 altas, se acumulan 81 mil 900 pacientes recuperados (93.7%). Se atienden en las terapias intensivas 58 pacientes confirmados de ellos 33 críticos y 25 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Enfermedad Cerebro Vascular, Enfermedad Renal Crónica y Desnutrición severa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, Glasgow en 10 puntos, cianosis distal, gradiente térmico distal, taquicárdica, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente con apoyo de volumen sin aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones radiopacas de aspecto inflamatorias en ambos campos pulmonares con elementos de distress asociados. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Trombosis Venosa Profunda. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Infarto del Miocardio (2009). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidemia respiratoria e hipoxemia severa. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Arterial periférica, Fibrilación Auricular Crónica e Isquemia Cerebral Transitoria a repetición. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, pleurotomía funcional, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Oligoanuria. Gasometría con valores aceptables. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Pulmón derecho reexpandido. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Oligúrico. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivos: negativos. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Artritis Reumatoidea. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con una acidosis respiratoria e hipoxemia ligera. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Mejoría del ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Hemodiálisis. PCR evolutivos: negativos. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 34 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin broncoespasmo, sedada y relajada en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable, con tendencia a la hipertensión arterial. Ritmo diurético normal. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Fibrosis Pulmonar. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con disfunción múltiple de órganos, mejor control metabólico, con sedación intermitente, apertura ocular espontánea, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligúrica. PCR evolutivos: negativos. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Epilepsia, Insuficiencia Cardíaca y Alcoholismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con edemas en miembros inferiores, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con derrame pleural derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana 71 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético conservado. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativos. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con ligera hipoxemia. Reportado de Crítico inestable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Fibrosis Pulmonar. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con ligera hipoxemia. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sin sedación, con Glasgow en 4 puntos, se realiza traqueostomía sin complicaciones, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético mejorado. Gasometría normal. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias que ocupan ambos campos pulmonares. Hemodiálisis. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano italiano de 58 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica en distress ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis disminuida. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Infiltrado inflamatorio en base pulmonar derecha y hemitórax izquierdo. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y se relaja, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares y enfisema subcutáneo ligero. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Quivicán. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 75 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con descontrol metabólico, sedada y relajada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 61 años de edad. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó tres paradas cardiorrespiratorias en la mañana afebril, sedada y relajada, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría acidemia metabólica. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó signos de insuficiencia respiratoria, necesidad de intubar y ventilar. En ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio Habana vieja. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica (IMA) antiguo, revascularizada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se inicia Ventilación No Invasiva intermitente. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Rayos X de tórax. Imagen de condensación inflamatoria en hemitórax derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano chino de 54 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hepatitis B. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, edematoso mal distribuido, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado, en decúbito prono. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares difusas no homogéneas. Tendencia a consolidación a nivel del 1/3 medio del pulmón derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 13 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial y Parálisis Cerebral transitoria. Se encuentra en Cuidados Intensivos, varios picos febriles y episodios de broncoespasmo con abundantes secreciones endotraqueales, en disfunción multiorgánica, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable con tendencia a la hipertensión arterial. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias intersticiales de aspecto algodonoso en ambos campos pulmonares. Ultrasonido Torácico. Derrame laminar con disminución del líquido en la cavidad abdominal. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebrovascular Isquémica, Talasemia Menor, y Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales escasas en ambas bases pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares con derrame pleural derecho Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 72 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Fractura de Cadera, Infección del tracto Urinario. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad difusa heterogénea en ambos campos pulmonares. Reportado de crítica estable.

Ciudadano cubano de 33 años de edad. Municipio y provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Gotosa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad difusa heterogénea en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 46 años de edad. Municipio y provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Etilismo Crónico y Fumador. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente Inestable con apoyo de aminas. Diuresis adecuada. Gasometría normal. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico Inestable.

Ciudadano cubano de 50 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 69 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, discreta mejoría clínica, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas bilaterales. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 22 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Nexo Epidemiológico: Contacto de caso confirmado. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en Ventilación no Invasiva con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Radiopacidades de densidad heterogénea, aspecto algodonoso diseminadas en ambos campos pulmonares, respetando sólo el vértice derecho. Reportada de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, mejoría clínica y radiológica, consciente, afebril, hiperglicemico, tos escasa, polipnea ligera, en Ventilación No Invasiva intermitente alternando con ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría de la radiopacidad de aspecto inflamatorio de ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 52 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatia Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tos y polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con una hipoxemia moderada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tos y polipnea ligera, con ventilación no invasiva alternando con ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con una hipoxemia severa. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 46 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, 6 días de postoperatorio, herida quirúrgica cubierta, drenando a través de dos drenajes abdominales con contenido serohemático, afebril, sin demanda respiratoria, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 31 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bienestar fetal, ligera polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, postquirúrgico de 1 día, afebril, sin demanda ventilatoria, herida quirúrgica tapada, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 40 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 41 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad mórbida. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 85 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativo, se movilizó fuera del lecho, con buen control metabólico y polipnea ligera, en ventilación espontánea en decúbito prono. Estable hemodinámicamente, con tendencia a la hipertensión arterial. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 48 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Adenocarcinoma de recto. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 38 años de edad. Municipio Nueva Paz. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, dependiente de oxígeno, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en base pulmonar derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial: Fibrilación Auricular y Trombosis Venosa Profunda. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, dependiente de oxígeno, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente, con tendencia a la hipertensión arterial. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en 2/3 del campo pulmonar derecho y base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría normal. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, desorientado, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en región parahiliar. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 18 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Síndrome Nefrótico Corticorresistente, Sífilis y Escabiosis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con cuadro febril y diarreico, menos edematoso, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio Jovellanos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó evento de disnea paroxística con baja saturación en la mañana. En ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares con imagen en cuña en 1/3 superior basal de hemitórax derecho compatible con atelectasia probablemente secundaria a cáncer de pulmón. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó pico febril, sin disnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 102 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se separa del ventilador, en ventilación espontanea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias parahiliares bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica fenotipo bronquítico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Infiltrado inflamatorio bilateral. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 90 años. Residía en el municipio Bayamo, provincia de Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardíaca y Hernia inguinal. Estadía hospitalaria: 15 días. Presentó empeoramiento clínico con hipoxemia severa, inestabilidad hemodinámica, siendo necesario intubar, ventilar y apoyar con aminas vasoactivas. Hizo parada cardíaca. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Residía en el municipio Encrucijada, provincia de Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Arteria Periférica y amputación de Miembro inferior izquierdo. Estadía hospitalaria: 13 días. No presentó mejoras del cuadro respiratorio, empeoró la hemodinamia, fue necesario intubar, ventilar y apoyar con aminas. Hizo bradicardia extrema seguida de parada cardíaca. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Ciudadano cubano de 65 años. Residía en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 3 días. Presentó hipotensión arterial que no respondió a volumen y fue necesario apoyar con aminas. Hizo parada cardíaca, se reanima y se logró circulación espontánea a expensa de altas dosis de aminas. Repitió parada cardiaca que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad. Residía en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Enfermedad Renal Crónica, Hepatitis C. Estadía hospitalaria: 14 días. Presentó episodio de disnea y desaturación por lo que se decide intubar y ventilar, posteriormente presenta bradicardia sinusal extrema que no respondió a medicamentos, progresa a la asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 89 años. Residía en el municipio San Juan y Martínez, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Fibrilación Auricular, Enfermedad Cerebro Vascular, Diabetes Mellitus tipo II, y Enfermedad Renal Crónica. Estadía hospitalaria: 11 días. Se mantuvo inestable hemodinámicamente y con demanda variable de oxigenoterapia. Empeoró el cuadro respiratorio con hipoxemia severa, cianosis distal, hizo bradicardia sinusal que no respondió a medicamentos seguida de parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de76 años. Residía en el municipio Jovellanos, provincia Matanzas.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca.Estadía hospitalaria: 14 días. Presentó disnea intensa, cianosis, hipotensión arterial, fue intubada, ventilada y apoyada con aminas a altas dosis. Hizo parada cardiorespiratoria. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 83 años. Residía en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Estadía Hospitalaria: 11 días. Presentó cuadro súbito de disnea y caída de la saturación de oxígeno por lo que se traslada para la Unidad de Cuidados Intensivos donde se intuba y ventila. La evolución posterior fue desfavorable con descontrol metabólico e inestabilidad hemodinámica por lo que es apoyado con aminas. Presentó episodio de parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 70 años. Residía en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: 3 días. Presentó disnea moderada, acompañada de broncoespasmo por lo que se traslada para la Unidad de Cuidados Intensivos donde fue intubada y ventilada, con compromiso hemodinámico que requirió apoyo con aminas. Posteriormente presentó fibrilación ventricular, parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 11 de abril se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 136 millones 609 mil 969 los casos confirmados (+ 810 mil 58) con 23 millones 865 mil 821 casos activos y 2 millones 948 mil 586 fallecidos (+ 13 mil 910) para una letalidad de 2,16 (=).

En la región de las Américas se reportan 59 millones 241 mil 511 casos confirmados (+ 286 mil 515), el 43,36 % del total de casos reportados en el mundo, con 9 millones 289 mil 578 casos activos y 1 millón 431 mil 239 fallecidos (+ 8 mil 674) para una letalidad de 2,42 (+ 0,01).