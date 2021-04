Sobrepasa Cuba los 80 mil casos de COVID-19, el 93,1 % recuperado

La Habana, 5 abr (ACN) Cuba reportó hoy mil 66 nuevos casos positivos en SARS-CoV-2, coronavirus causante de la COVID-19, con lo cual el país acumula 80 mil 610 confirmados desde el inicio de la pandemia aquí, en marzo del año pasado.



Se mantienen ingresados cuatro mil 991 pacientes diagnosticados con el virus, de ellos cuatro mil 920 con evolución clínica estable, 32 en estado crítico y 39 graves; se acumulan 436 fallecidos (ninguno en el día), precisa el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en su parte diario.



Este domingo se dieron 881 altas médicas, para un total de 75 mil 127 pacientes recuperados, cifra equivalente al 93,1 por ciento (%), puntualiza el reporte del MINSAP, que por su importancia la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación íntegramente.

Parte de cierre del día 4 de abril a las 12 de la noche.



Al cierre del día de ayer, 4 de abril, se encuentran ingresados un total de 26 mil 198 pacientes, sospechosos 3 mil 787, en vigilancia 17 mil 420 y confirmados activos 4 mil 991.



Para COVID-19 estudiaron 21 mil 200 muestras, resultando mil 066 muestras positivas. El país acumula tres millones 089 mil 589 muestras realizadas y 80 mil 610 positivas.



Del total de casos (mil 066): 1 031 fueron contactos de casos confirmados; 19 con fuente de infección en el extranjero; en el día 16 sin fuente de infección precisada. De los mil 066 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 492 y del sexo masculino 574.



El 52,2 % (556) de los mil 066 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose 41 mil 737 que representa el 51,8 % de los confirmados hasta la fecha.



Los mil 066 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años: 173; de 20 a 39 años: 366; de 40 a 59 años: 358; de 60 y más: 169 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados



-Pinar del Río: 44 casos



Consolación del Sur: 10 (contactos de casos confirmados).

Guane: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 4 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 27 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 1 (contacto de caso confirmado).



-Artemisa: 14 casos



Artemisa: 5 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 2 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 2 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 1 (contacto de caso confirmado).

San Cristóbal: 4 (contactos de casos confirmados).



-La Habana: 556 casos

Diez de Octubre: 44 (43 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Arroyo Naranjo: 53 (52 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Boyeros: 42 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 39 (37 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Cerro: 25 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 6 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 48 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 21 (19 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Habana Vieja: 40 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 42 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 78 (contactos de casos confirmados).

Playa: 16 (15 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Plaza de la Revolución: 20 (contactos de casos confirmados).

Regla: 11 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 71 (contactos de casos confirmados).



-Mayabeque: 14 casos



Bejucal: 5 (contactos de casos confirmados).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Melena del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Nueva Paz: 4 (contactos de casos confirmados).

San José de las Lajas: 2 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 1 (contacto de caso confirmado).

-Matanzas: 118 casos

Calimete: 5 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 16 (15 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Ciénaga De Zapata: 2 (contactos de casos confirmados).

Colón: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jagüey Grande: 30 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 9 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 5 (contactos de casos confirmados).

Martí: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Matanzas: 25 (23 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Pedro Betancourt: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Perico: 7 (contactos de casos confirmados).

Unión de Reyes: 1 (contacto de caso confirmado).

-Cienfuegos: 11 casos

Aguada de Pasajeros: 5 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 3 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 2 (contactos de casos confirmados).

Rodas: 1 (contacto de caso confirmado).

-Villa Clara: 18 casos

Camajuaní: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 importados).

Cifuentes: 1 (contacto de caso confirmado).

Manicaragua: 7 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 6 (contactos de casos confirmados).

-Sancti Spíritus: 32 casos

Cabaiguán: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jatibonico: 1 (contacto de caso confirmado).

La Sierpe: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 10 (5 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 1 (contacto de caso confirmado).

Trinidad: 6 (contactos de casos confirmados).

Yaguajay: 2 (contactos de casos confirmados).

-Ciego de Ávila: 20 casos

Baraguá: 1 (contacto de caso confirmado).

Bolivia: 1 (contacto de caso confirmado).

Chambas: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 10 (contactos de casos confirmados).

Ciro Redondo: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Morón: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado).

-Camagüey: 13 casos

Camagüey: 12 (7 contactos de casos confirmados y 5 importados).

Santa Cruz del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

-Las Tunas: 6 casos

Las Tunas: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Manatí: 3 (contactos de casos confirmados).

-Granma: 124 casos

Bartolomé Masó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bayamo: 85 (contactos de casos confirmados).

Campechuela: 3 (contactos de casos confirmados).

Cauto Cristo: 1 (contacto de caso confirmado).

Guisa: 6 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 7 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 11 (contactos de casos confirmados).

Niquero: 3 (contactos de casos confirmados).

Pilón: 3 (contactos de casos confirmados).

Río Cauto: 2 (contactos de casos confirmados).

Yara: 2 (contactos de casos confirmados).

-Holguín: 8 casos

Banes: 1 (importado).

Cueto: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Mayarí: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua de Tánamo: 1 (contacto de caso confirmado).

-Santiago de Cuba: 78 casos

Contramaestre: 6 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 3 (contactos de casos confirmados).

Mella: 2 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 15 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 47 (contactos de casos confirmados).

Songo La Maya: 5 (contactos de casos confirmados).

-Guantánamo: 9 casos

Baracoa: 1 (sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 8 (contactos de casos confirmados).

-Municipio Especial Isla de La Juventud: 1 (sin fuente de infección precisada).

De los 80 mil 610 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados cuatro mil 991, de ellos cuatro mil 920 con evolución clínica estable. Se acumulan 436 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 881 altas, se acumulan 75 mil 127 pacientes recuperados (93,1 %). Se atienden en las terapias intensivas 71 pacientes confirmados de ellos 32 críticos y 39 graves.

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano de 87 años de edad. Municipio y provincia de Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Sordo y Débil Visual. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, sedado, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Hemodinámicamente estable, se retira el apoyo con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Radiopacidad de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 89 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No se precisa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable apoyada con aminas. Diuresis escasas. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Trombosis Venosa Profunda. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, herida quirúrgica séptica, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica compensada e hipoxemia moderada. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Retraso Mental Moderado. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Cardiopatía isquémica, Fibrilación auricular crónica, Hipotiroidismo y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hipotiroidea, Hiperuricemia y Trastornos del ritmo cardíaco. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable apoyada con aminas. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Mejoría del ritmo diurético. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 90 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y operado de Trombosis Mesentérica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin cambios evolutivos, la colostomía con contenido serohemático escaso, hemiabdomen distendido ligeramente, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico, apoyado con volumen y diuréticos. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio en hemitórax izquierdo. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Regla. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con abundantes secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mantiene descontrol metabólico, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente, con tendencia a la hipertensión arterial, se reajusta tratamiento antihipertensivo. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Mariel. Provincia de Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético conservado. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 38 años de edad. Municipio San Antonio de los Baños. Provincia de Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: sana. Gestante de 37,4 semanas. Se encuentra en Cuidados Intermedios y en puerperio quirúrgico, afebril, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Ecocardiograma. Miocardiopatía Dilatada con disfunción sistólica moderada del ventrículo izquierdo con fracción de eyección normal. Signos de Hipertensión pulmonar ligera, Insuficiencia Mitral ligera secundaria a dilatación del anillo valvular y derrame pericárdico de ligero a moderado. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Obesidad mórbida y Tabaquismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidemia metabólica e hiponatremia moderada. Reportado de crítico inestable

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se retira sedación para trabajar en el destete, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente, se retira el apoyo con aminas, tendencia a la taquicardia. Ritmo diurético mejorado. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias que ocupan ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Regla. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares a predominio del lóbulo inferior izquierdo. Tratamiento el indicado en el protocolo. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardíaca Congestiva y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares con signos de congestión pulmonar. Hemodiálisis en días alternos. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales Hipertensión Arterial, Gastritis Crónica y Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales parahiliares, y a predominio de base izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con manifestaciones de insuficiencia respiratoria que requirió ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en el día 8 de su evolución y 2 días en Cuidados Intensivos, afebril, presentó alteraciones del nivel de consciencia, polipnea, palidez, sudoración, taquicardia por lo que se intuba y ventila. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en las bases, y parahiliares bilaterales. Reportada de crítica estable.

Ciudadano chino de 54 años de edad. Municipio Mariel. Provincia de Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hepatitis B. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con empeoramiento clínico y gasométrico, presentó febrícula, sedado, relajado,sin nuevos episodios de arritmias, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo,en decúbito prono. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Buena diuresis. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 13 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, mantiene picos febriles, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con Alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias intersticiales de aspecto algodonoso en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, en disfunción múltiple de órganos, con descompensación metabólica, hiperglicemias de difícil control, en hemodiálisis, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, con doble apoyo de aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidemia metabólica e hiperpotasemia. Rayos X tórax. Empeoramiento de las lesiones intersticiales difusas de ambos campos pulmonares, con patrón congestivo pulmonar. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Mieloma Múltiple. Se encuentra en Cuidados Intensivos, empeoramiento clínico y radiológico, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas, se mantiene con hipotensión arterial. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia severa. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 70 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con doble aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio y provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ha hecho picos febriles, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Creatinina elevada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 73 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia de Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Cardíaca, Miocardiopatía Dilatada, Fibrilación Auricular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en cuidados Intensivos, afebril, en coma con Glasgow en 5 puntos, con ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Derrame pleural derecho de mediana cuantía, radiopacidad difusa en tercio inferior de campo pulmonar derecho de aspecto inflamatorio. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 50 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con toma de conciencia, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. TAC de cráneo. Edema cerebral y colapso del ventrículo lateral derecho, con imágenes nodulares de aspecto de metástasis cerebrales. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Tumor Cerebral, Enfermedad Cerebro Vascular Hemorrágica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con toma neurológica importante, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable se retira el apoyo con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis mixta. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio y provincia de Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica sin distress respiratorio, con abundantes secreciones traqueobronquiales. Hemodinámicamente estable, tendencia a la hipertensión arterial. Diuresis amplia. Gasometría con parámetros adecuados. Rayos X tórax. Radiopacidad en velo de la base derecha. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Provincia de Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipneico, en ventilación no invasiva intermitente, con saturación aceptable. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con una alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax con lesiones inflamatorias difusas bilaterales. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio y provincia de Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardiaca, Valvulopatía Mitral (operada con prótesis), Miocardiopatía Dilatada, Fibrilación Auricular e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, desorientado, coopera al interrogatorio, en ventilación espontánea sin apoyo de oxígeno. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Índice cardiotorácico aumentado, con radiopacidad parahiliar bilateral más de aspecto congestivo que inflamatorio. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con Hipoxemia severa. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hipotiroidea, Hiperuricemia y Trastornos del ritmo cardíaco. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 48 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: VIH, Hepatitis C, Asma Bronquial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión arterial. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad de Parkinson. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares y fibrosis pulmonar. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica (régimen dialítico). Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, polipnea ligera, mantiene alteraciones del medio interno de difícil control, con toma del sensorio y glicemias elevadas, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidemia metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias para hiliares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con disnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 64 años de edad. Municipio Playa. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Epilepsia y Úlcera Péptica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, disnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Abdomen Agudo Quirúrgico (sospecha de Oclusión intestinal pendiente de cirugía). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con menos dolor abdominal, herida quirúrgica aséptica, sin manifestaciones respiratorias, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 89 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Vascular periférica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, persiste la lesión en miembro inferior izquierdo supurativa e isquémica y en el miembro superior izquierdo, se mantiene la sospecha de tromboembolismo pulmonar, con ligera polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 47 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo y Gota. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Íctero obstructivo por Colangiocarcinoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea sin demanda ventilatoria. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético conservado. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, discreta disnea, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con decaimiento, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 32 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Diabetes Mellitus y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportada de grave.

Ciudadano italiano de 58 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rx de tórax. Infiltrado inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rx de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 47 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría clínica de su cuadro respiratorio, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Imagen de condensación inflamatoria en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia de La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial y Etilismo Crónico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Imagen de condensación inflamatoria bilateral. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Glicemia elevada. Rayos X tórax. Imagen de condensación inflamatoria en ambos hemitórax. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Arritmia con Marcapaso Permanente implantado. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejor control metabólico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 18 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Síndrome Nefrótico Cortirresistente, Sífilis y Escabiosis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con abdomen con contenido que impresiona ascítico, en ventilación espontánea, sin manifestaciones respiratorias. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Municipio y provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 29 años de edad. Municipio Lajas. Provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, saturación adecuada. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Morón y provincia de Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en cuidados Intensivos, afebril, con ligera polipnea ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Índice cardiotorácico impresiona aumentado, trama acentuada con infiltrado reticular fino, lineal, hilio basal derecho. Giba diafragmática derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio y provincia de Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, en ventilación no invasiva intermitente, alternando con espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis amplia. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones radiológicas compatibles con neumonitis intersticial. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 85 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, cardiopatía hipertensiva y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin epigastralgia, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Artritis Reumática e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con discreta mejoría clínica, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Infiltrado retículo nodular bilateral difuso a predomino izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia de Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Carcinomatosis Peritoneal. Se encuentra en cuidados Intensivos, afebril, vigil, ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis concentrada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Municipio Sagua de Tánamo. Provincia de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad Grado 3, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera disnea, en ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Municipio Cueto. Provincia de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera disnea, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Oligoanúrico. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias parahiliares bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Cueto. Provincia de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad de Parkinson, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Desnutrición Proteico Energética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Oligoanúrico. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Signos de Enfisema Pulmonar Generalizado. Acentuación de la Trama hiliobasal derecha con opacidades paracardiacas bilaterales a predominio derecho de aspecto inflamatorio. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Provincia de Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio parahiliar bilateral mínima, índice cardio-torácico normal. Reportado de grave.

Hasta el 4 de abril se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 131 millones 652 mil 423 los casos confirmados (+ 472 mil 371) con 22 millones 767 mil 252 casos activos y dos millones 862 mil 872 fallecidos (+ 7 mil 931) para una letalidad de 2,17 (-0,01).

En América se reportan 57 millones 626 mil 703 casos confirmados (+ 151 mil 695), el 43,77 % del total de casos reportados en el mundo, con nueve millones 254 mil 496 casos activos y un millón 387 mil 399 fallecidos (+ 3 mil 718), para una letalidad de 2,41 (=).