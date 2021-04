Cuba reporta mil 162 muestras positivas de la COVID-19

La Habana, 4 abr (ACN) Al cierre del día de ayer, 3 de abril, se encuentran ingresados un total de 26 mil 319 pacientes, sospechosos 3 mil 885, en vigilancia 17 mil 628 y confirmados activos 4 mil 806.



Para COVID-19 se estudiaron 21 mil 488 muestras en 23 LBM, resultando mil 162 muestras positivas. El país acumula 3 millones 068 mil 389 muestras realizadas y 79 mil 544 positivas.



Del total de casos (mil 162): mil 132 fueron contactos de casos confirmados; 8 con fuente de infección en el extranjero; 22 sin fuente de infección, indicó el MINSAP.



De los mil 162 diagnosticados, fueron del sexo femenino 600 y del sexo masculino 562.



El 45,3% (526) de los mil 162 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose 41 mil 181 que representa el 51,8% de los confirmados hasta la fecha.



Los mil 162 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (193); de 20 a 39 años (360); de 40 a 59 años (413), de 60 y más (196).

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados:



Pinar del Río: 53 casos



Consolación del Sur: 8 (contactos de casos confirmados).



La Palma: 1 (contacto de caso confirmado).



Los Palacios: 1 (contacto de caso confirmado).



Pinar del Río: 26 (contactos de casos confirmados).



San Juan y Martínez: 14 (contactos de casos confirmados).



Viñales: 3 (contactos de casos confirmados).



Artemisa: 26 casos



Artemisa: 3 (contactos de casos confirmados).



Bahía Honda: 5 (contactos de casos confirmados).



Bauta: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).



Caimito: 3 (contactos de casos confirmados).



Candelaria: 2 (contactos de casos confirmados).



Guanajay: 2 (contactos de casos confirmados).



Güira De Melena: 1 (contacto de caso confirmado).



San Antonio de los Baños: 8 (contactos de casos confirmados).



La Habana: 596 casos



Arroyo Naranjo: 79 (contactos de casos confirmados).



Boyeros: 56 (contactos de casos confirmados).



Centro Habana: 38 (contactos de casos confirmados).



Cerro: 32 (contactos de casos confirmados).



Cotorro: 5 (contactos de casos confirmados).



Diez de Octubre: 47 (contactos de casos confirmados).



Guanabacoa: 28 (contactos de casos confirmados).



Habana del Este: 29 (28 contactos de casos confirmados y 1 importado).



Habana Vieja: 39 (contactos de casos confirmados).



La Lisa: 34 (contactos de casos confirmados).



Marianao: 67 (contactos de casos confirmados).



Playa: 25 (contactos de casos confirmados).



Plaza de la Revolución: 25 (contactos de casos confirmados).



Regla: 11 (contactos de casos confirmados).



San Miguel del Padrón: 81 (contactos de casos confirmados).



Mayabeque: 21 casos



Batabanó: 10 (contactos de casos confirmados).



Güines: 2 (contactos de casos confirmados).



Jaruco: 1 (importado).



Madruga: 2 (contactos de casos confirmados).



Quivicán: 1 (contacto de caso confirmado).



San José de Las Lajas: 3 (contactos de casos confirmados).



San Nicolás de Bari: 2 (contactos de casos confirmados).



Matanzas: 114 casos



Cárdenas: 39 (36 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).



Jagüey Grande: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).



Jovellanos: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).



Limonar: 3 (contactos de casos confirmados).



Los Arabos: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).



Matanzas: 40 (37 contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada).



Pedro Betancourt: 8 (contactos de casos confirmados).



Perico: 5 (contactos de casos confirmados).



Unión De Reyes: 1 (contacto de caso confirmado).



Cienfuegos: 11 casos



Cienfuegos: 6 (contactos de casos confirmados).



Cruces: 3 (contactos de casos confirmados).



Lajas: 1 (contacto de caso confirmado).



Rodas: 1 (contacto de caso confirmado).



Villa Clara: 18 casos

Cifuentes: 7 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 10 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 56 casos

Cabaiguán: 25 (24 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jatibonico: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 26 (24 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 8 casos

Ciego De Ávila: 3 (contactos de casos confirmados).

Ciro Redondo: 1 (sin fuente de infección precisada).

Morón: 2 (contactos de casos confirmados).

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado).

Venezuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 16 casos

Camagüey: 14 (12 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Guáimaro: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 16 casos

Majibacoa: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Manatí: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Las Tunas: 12 (10 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Granma: 123 casos

Bayamo: 88 (contactos de casos confirmados).

Campechuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Cauto Cristo: 5 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 8 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 7 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 2 (contactos de casos confirmados).

Pilón: 4 (contactos de casos confirmados).

Yara: 8 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 27 casos

Antilla: 1 (contacto de caso confirmado).

Báguanos: 1 (sin fuente de infección precisada).

Banes: 1 (contacto de caso confirmado).

Cueto: 12 (11 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Frank País: 2 (contactos de casos confirmados).

Gibara: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 3 (contactos de casos confirmados).

Sagua de Tánamo: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Urbano Noris: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Santiago de Cuba: 66 casos

Contramaestre: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Mella: 5 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 37 (contactos de casos confirmados).

Tercer Frente: 6 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 11 casos

Guantánamo: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Manuel Tames: 1 (contacto de caso confirmado).



De los 79 mil 544 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 806, de ellos 4 mil 723 con evolución clínica estable. Se acumulan 436 fallecidos (cinco en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países. En el día hubo 1157 altas, se acumulan 74 mil 246 pacientes recuperados (93,3%). Se atienden en las terapias intensivas 83 pacientes confirmados de ellos 34 críticos y 49 graves.



Pacientes en estado crítico:



Ciudadano cubano de 87 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Sordo y Débil Visual. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, sedado, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Hemodinámicamente estable, se retira el apoyo con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Radiopacidad de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana de 89 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No se precisa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.



Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Trombosis Venosa Profunda. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, herida quirúrgica séptica, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica compensada e hipoxemia moderada. Reportado de crítico inestable.



Ciudadana cubana de 52 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Retraso Mental Moderado. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.



Ciudadana cubana de 78 añosde edad. Municipio: Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Cardiopatía isquémica, Fibrilación auricular crónica, Hipotiroidismo y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, y Carcinoma de pulmón. Se encuentra en Cuidados Intermedios, hizo parada cardiorespiratoria saliendo con medidas de reanimación realizadas, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable. Oligoanúrica. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.



Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hipotiroidea, Hiperuricemia y Trastornos del ritmo cardíaco. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportada de crítica inestable.



Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Habana vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos,afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Reportada de crítica estable.



Ciudadano cubano de 90 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y operado de Trombosis Mesentérica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, la colostomía con contenido serohemático escaso, hemiabdomen distendido ligeramente, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico, apoyado con volumen y diuréticos. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio en hemitórax izquierdo. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con abundantes secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ayer se realizó traqueostomía sin complicaciones. Afebril, sedado, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mantiene descontrol metabólico, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente, con tendencia a la hipertensión arterial, se reajusta tratamiento antihipertensivo. Diuresis conservada. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana de 38 años de edad. Municipio San Antonio de los Baños. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Salud. Gestante de 37,4 semanas. Se encuentra en Cuidados Intermedios, se realizó cesárea con recién nacido sin complicaciones, afebril, con ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Ecocardiograma. Miocardiopatía Dilatada con disfunción sistólica moderada del ventrículo izquierdo con fracción de eyección normal. Insuficiencia Mitral ligera secundaria a dilatación del anillo valvular y derrame pericárdico de ligero a moderado. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana de 71 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético conservado. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.



Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Mastectomía por Neoplasia de Mama. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se realizó traqueostomía sin complicaciones. Afebril, sedada y relajada,en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis mejor con apoyo de diuréticos. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.



Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se retira sedación para trabajar en el destete, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente, se retira el apoyo con aminas, tendencia a la taquicardia. Ritmo diurético mejorado. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias que ocupan ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.



Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares a predominio del lóbulo inferior izquierdo. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano de 67 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Hipertensión Arterial e Infarto del Miocardio. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Ritmo diurético disminuido, con apoyo de diuréticos. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardíaca Congestiva y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos de X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares con signos de congestión pulmonar. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales Hipertensión Arterial, Gastritis Crónica y Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares y en 1/3 medio de pulmón derecho. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con manifestaciones de insuficiencia respiratoria que requirió ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con daño neurológico, Glasgow en 4 puntos en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. TAC de cráneo. Atrofia cortical difusa. Reportado de crítico estable.



Ciudadano chino de 34 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hepatitis B. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con empeoramiento clínico y gasométrico, presentó febrícula, sedado, hizo episodio de Fibrilación Auricular con respuesta Ventricular Acelerada, que resolvió con tratamiento médico, en ventilación mecánica, en decúbito prono. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Buena diuresis. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.



Ciudadana cubana de 13 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias intersticiales de aspecto algodonoso en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.



Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con descompensación metabólica, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, con doble apoyo de aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares, con patrón congestivo pulmonar. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Mieloma Múltiple. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas, se mantiene con hipotensión arterial. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia severa Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.



Ciudadana cubana de 70 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se apoya con aminas por bradicardia extrema. Afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.



Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ha hecho picos febriles, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Creatinina elevada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Cardíaca, Miocardiopatía Dilatada, Fibrilación Auricular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en coma con Glasgow en 5 puntos, con ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Derrame pleural derecho de mediana cuantía, radiopacidad difusa en tercio inferior de campo pulmonar derecho de aspecto inflamatorio. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con toma de conciencia, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. TAC de cráneo. Edema cerebral y colapso del ventrículo lateral derecho, con imágenes nodulares de aspecto de metástasis cerebrales. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.



Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Contramaestre. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Cirrosis Hepática y Miocardiopatía Alcohólica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con un síndrome hepato renal, en estado de coma, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Anúrico. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad parahiliar izquierda. Reportado de crítico inestable.



Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Tumor Cerebral, Enfermedad Cerebro Vascular Hemorrágica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con toma neurológica importante, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable se retira el apoyo con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.



Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica sin distress respiratorio, con abundantes secreciones traqueobronquiales. Hemodinámicamente estable, tendencia a la hipertensión arterial. Diuresis amplia. Gasometría con parámetros adecuados. Rayos X tórax. Radiopacidad en velo de la base derecha. Reportada de crítica estable.



Pacientes en estado grave:



Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardiaca, Valvulopatía Mitral (operada con prótesis), Miocardiopatía Dilatada, Fibrilación Auricular e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, desorientado, coopera al interrogatorio, en ventilación espontánea sin apoyo de oxígeno. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Índice cardiotorácico aumentado, con radiopacidad parahiliar bilateral más de aspecto congestivo que inflamatorio. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 60 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos bases pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hipotiroidea, Hiperuricemia y Trastornos del ritmo cardíaco. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada.

Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: VIH, Hepatitis C, Asma Bronquial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión arterial. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad de Parkinson. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares y fibrosis pulmonar. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Hipotiroidismo y Artritis Reumatoide. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica compensada. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 44 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica (régimen dialítico). Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, polipnea ligera, alteraciones del medio interno de difícil control, con toma del sensorio y glicemias elevadas, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias para hiliares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 92 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con disnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio: San Miguel del Padrón Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con disnea ligera, en Ventilación No Invasiva intermitente alternando con ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Abdomen Agudo Quirúrgico (sospecha de Oclusión intestinal pendiente de cirugía). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con menos dolor abdominal, herida quirúrgica aséptica, sin manifestaciones respiratorias, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 89 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, sospecha de tromboembolismo pulmonar. Hoy afebril, con ligera polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no dolor precordial, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en hemitórax derecho.Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Alcohólico y Fumador.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, post operatorio de ulcera perforada con dolor en herida quirúrgica, sin signos de sepsis, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Gota.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Infarto Agudo de Miocardio e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, no dolor precordial, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno con buena saturación. Estable hermodinámicamente, controlado de la tensión arterial. Diuresis conservada. Ecocardiograma. Lesiones isquémicas de cara anterior. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Arterial Periférica con Amputación de miembro inferior izquierdo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, ventilando espontáneamente con oxígeno, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos bases pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos bases pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 71 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, cooperativo, con decaimiento, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario, Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 32 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Diabetes Mellitus y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, consciente, orientado, cooperativo, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 67 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en posición decúbito prono intermitente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en las bases, y parahiliares bilaterales. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 47 años de edad. Municipio. San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría clínica de su cuadro respiratorio, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Imagen de condensación inflamatoria en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial y Etilismo Crónico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Imagen de condensación inflamatoria bilateral. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Glicemia elevada. Rayos X tórax. Imagen de condensación inflamatoria en ambos hemitórax. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Arritmia con Marcapaso Permanente implantado. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejor control metabólico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: no refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en hemitórax izquierdo y condensación inflamatoria en derecho. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hepatitis B. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, accesos de tos y polipnea ligera, con Ventilación No Invasiva intermitente, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría normal. Rayos X tórax. Infiltrado difuso multilobar, no homogéneo. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, cooperativa, con ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 1 año de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: no refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con buena evolución, sin irritabilidad, ni somnolencia, en ventilación espontánea, sin manifestaciones respiratorias. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea superficial, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Cerebrovascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea superficial, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales difusas y extensas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 29 años de edad. Municipio Lajas. Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.nSe encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con manifestaciones neurológicas dadas por disminución de la agudeza visual, disminución de la audición y somnolencia por lo que se decide hoy realizar TAC de cráneo, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, saturación adecuada. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con Ventilación No Invasiva intermitente, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio Morón y Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera polipnea ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Índice cardiotorácico impresiona aumentado, trama acentuada con infiltrado reticular fino, lineal, hilio basal derecho. Giba diafragmática derecha. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardíaca, Marcapaso permanente y Hernia inguinal.Se encuentra en cuidados Intensivos, afebril, consciente pero desorientada en espacio, con disnea de esfuerzo y polipnea moderada ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis concentrada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Acentuación de la trama hiliobasal derecha, imagen radiopaca en base izquierda de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.



Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Carcinomatosis Peritoneal. Se encuentra en cuidados Intensivos, afebril, vigil, con decaimiento y signos de deshidratación, ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis concentrada. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, poco cooperativa con afasia mixta y hemiparesia izquierda a predominio braquial, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Opacidades bibasales sin descartar lesiones inflamatorias. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 65 años de edad.Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Sicklemia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, somnolienta, no cooperativa con hemiplejia izquierda, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario, intermitente. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rx de tórax. Patrón intersticial difuso bilateral. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio. Frank País. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, poco cooperativa, con ligera disnea, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Opacidad del hemitórax derecho con mayor densidad, homogeneidad hacia las bases con signos de Cisuritis asociada a proceso inflamatorio hacia base izquierda. Se mantiene opacidad densa hacia lóbulo superior con características inflamatorias. Reportado de grave.



Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio Cueto. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad de Parkinson, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Desnutrición Proteico Energética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, con ligera disnea, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Oligoanúrico. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Opacidades paracardíaca bilaterales de aspecto inflamatorio. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 78 años de edad.Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Artritis Reumática e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con discreta mejoría clínica, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Infiltrado reticulonodular bilateral difuso a predomino izquierdo. Reportada de grave estable.



Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Miocardiopatía Dilatada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Signos radiológicos de reforzamiento hiliar bilateral. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio en hemitórax derecho. Reportado de grave.



Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, cardiopatía hipertensiva y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin epigastralgia, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas bilaterales. Reportada de grave.



Ciudadana cubana, de 84 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, en ventilación no invasiva intermitente, alternando con espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis amplia. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones radiológicas compatibles con neumonitis intersticial. Reportada de grave.



Pacientes fallecidos:



Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio Unión de Reyes. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus Tipo 2 y de Epilepsia. Estadía hospitalaria: 3 días. Presentó empeoramiento de la falta de aire, hipoxemia, episodios de hipotensión arterial. Hizo parada cardíaca, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Ciudadano cubano de 72 años. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria 8 días. Empeoró la hipoperfusión orgánica con elementos clínico y humoral de Disfunción Múltiple de Órganos. Posteriormente hizo parada cardíaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Ciudadana cubana de 84 años. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular, Postrada, Epilepsia, Demencia Senil. Estadía Hospitalaria: 6 días. Empeoró el cuadro respiratorio, con deterioro de la hemodinamia y del estado de conciencia. Hizo bradicardia extrema seguida de Fibrilación Ventricular, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Ciudadano cubano de 83 años. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Alcoholismo. Estadía hospitalaria: 10 días. Se mantuvo reportado de crítico inestable. Presentó parada cardíaca, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Ciudadana cubana de 81 años. Municipio Camagüey. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Estadía hospitalaria 13 días. Presentó polipnea, hipoxemia e inestabilidad hemodinámica, se inicia ventilación no invasiva y apoyo con altas dosis de aminas. Hizo parada cardíaca, se realizaron maniobras de reanimación que no fueron efectiva. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



Hasta el 3 de abril se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 131 millones 180 mil 52 los casos confirmados (+ 553 mil 515) con 22 millones 734 mil 669 casos activos y 2 millones 854 mil 941 fallecidos (+ 9 mil 334) para una letalidad de 2,18.



En la región de las Américas se reportan 57 millones 475 mil 8 casos confirmados (+ 191 mil 809), el 43,81 % del total de casos reportados en el mundo, con 9 millones 256 mil 674 casos activos y 1 millón 383 mil 681 fallecidos (+ 4 mil 676) para una letalidad de 2,41.