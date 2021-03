Candidatos vacunales anti-COVID-19: preguntas y respuestas

La Habana, 24 mar (ACN) Cuando el mundo se debate entre enfrentamientos geopolíticos el combate más fuerte se libra frente a un enemigo microscópico que hace más de un año mantiene al planeta en cámara lenta: el coronavirus SARS-Cov-2 causante de la COVID-19.

En medio de este combate de más de 365 días, varios países del primer mundo poseen ya candidatos vacunales que, con mayor o menor grado de efectividad, buscan inmunizar al más alto porcentaje posible de su población.

Sin embargo, la desigualdad también camina dos pasos por delante de la salud y la OMS ha advertido que la mayoría de las dosis aplicadas o compradas se concentran en una decena de países del llamado Primer Mundo.

En ese contexto la ciencia cubana desarrolla cinco candidatos vacunales anti-COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Mambisa y Abdala.

Lee más: Avanza estudio del candidato vacunal Abdala en las provincias orientales

Pero ¿cómo se fabrican las vacunas? ¿Qué necesitan para ser efectivas?

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó en su sitio web oficial que, al igual que todos los medicamentos, cada vacuna debe pasar pruebas amplias y rigurosas durante sus tres fases de ensayo clínico que garantizan su seguridad antes de introducirla en un programa nacional de vacunación.

Las vacunas contienen fragmentos minúsculos del organismo causante de la enfermedad, y otros ingredientes como el antígeno o componente activo, los conservantes para evitar su contaminación, los estabilizantes que impiden las reacciones químicas en su interior, el diluyente, entre otros, destinados a mantener la seguridad y la eficacia del medicamento.

¿Qué hace que la mayor de las Antillas marche a la par de las grandes naciones en esta carrera contrarreloj para frenar la pandemia?

El gobierno cubano trabaja por el desarrollo de la ciencia y la tecnología en favor del pueblo desde el triunfo de enero de 1959 los cubanos, y en especial los jóvenes, se han preparado para convertirse en hombres de ciencia, como lo pidiera el Comandante en Jefe, Fidel Castro, principal impulsor de instituciones científicas como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y el Centro de Inmunología Molecular (CIM), por solo mencionar algunos.

Sobre ello, el Presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, escribió este miércoles en su perfil en Twitter que con el inicio de esta nueva fase, Cuba avanza en el camino a la vacunación masiva.

“Soñar y continuar un país: ¡Este año avanzaremos en la inmunización con nuestras vacunas! Entre ensayos clínicos y estudio de intervención controlada, miles se incorporan a la inmunización con #Soberana02 y #Abdala, en el camino a la vacunación masiva. #CubaViva”, tuiteó el Presidente de la República de Cuba.

Soñar y continuar un país: habrá que decir muchas veces #Gracias, a los que crearon y a los que producen nuestras vacunas en ensayo, porque no sólo inyectan nuestro cuerpo. Están sembrando seguridad y esperanza en el alma nacional. #CubaViva pic.twitter.com/gjhAJonTHL — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 24, 2021

¿Cómo marcha la fase III de Abdala y Soberana 02?

Alrededor de 22 mil personas habían sido inmunizadas en esta capital hasta ayer contra el Covid-19, como parte de la fase III del ensayo clínico del candidato vacunal Soberana 02, casi la mitad de la población prevista en ese estudio, señaló Vicente Vérez Bencomo, director general del IFV en el espacio televisivo de la Mesa Redonda de este martes.

No obstante, recalcó que aún trabajan para saldar la deuda con la población pediátrica, en vistas a la cual laboran en un candidato vacunal; asimismo, no descuidan la aplicación de la Soberana Plus para los convalecientes y los ensayos de Soberana 01, previstos a efectuarse en Cienfuegos.

En el caso de Abdala, Marta Ayala Ávila, directora general del CIGB, aclaró que la fase III continuará evaluando su seguridad, eficacia e inmunogenicidad a partir del inicio, este lunes, de un ensayo clínico multicéntrico, controlado con placebo, aleatorizado y a doble ciegas.

Señaló Ayala Ávila que en diciembre de 2020 se inició el ensayo clínico Fase I/II y ya se encuentra en la Fase III, pero aún con los tiempos reducidos se ha respetado con rigurosidad los tránsitos regulatorios, y se participará en el poblacional previsto para realizarse en La Habana y el estudio de intervención con 120 mil trabajadores de la salud de Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba que tendrá características similares al que se desarrolla actualmente en la capital.

Lee más: Vacunados alrededor de la mitad de la población prevista en la Fase III de Soberana 02

¿Cuenta Cuba con las dosis suficientes para proteger a toda su población?

Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba aseguraron que el país está en condiciones tecnológicas para garantizar las dosis necesarias para la estrategia de vacunación contra la COVID-19 que concibe la inmunización poblacional progresiva.

La estrategia productiva, industrial y tecnológica de las propuestas de antídotos para la vacunación contra el nuevo coronavirus se diseñó de forma tal que las Soberanas no interfirieran en la ruta de Abdala y Mambisa, pues utilizan facilidades industriales diferentes, anclados a centros biotecnológicos independientes, dijo en una mesa redonda televisiva Eulogio Pimentel Vázquez, vicepresidente del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, BioCubaFarma.

¿Cuándo estaría vacunado el mayor número de población?

Al cierre de agosto se prevé que alrededor de seis millones de cubanos hayan sido vacunados contra la COVID-19, a partir de una estrategia integral que avanza por estratos siguiendo los protocolos regulatorios y que contemplan la vulnerabilidad y el riesgo hasta alcanzar una cobertura que garantice la suficiente inmunidad de la población contra el virus.

Así manifestó la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP durante su intervención hoy en el programa radio-televisivo Mesa Redonda.

Morales Suárez detalló que el avance en el tema de los candidatos vacunales será progresivo, pero con pasos muy sólidos, seguros en cada momento y con extremo respeto hacia el pueblo cubano, conscientes del desafío que representa el COVID-19, a solo un año de su introducción en el país.

Lee más: Cuba: Aseguradas dosis para vacunación general contra la COVID-19

Y ¿qué pasará una vez vacunados?

En ese sentido, el Dr. Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del MINSAP, aseguró este martes en su habitual conferencia de prensa que aun estando vacunado, se tienen que seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad, como el uso del nasobuco (mascarilla), el distanciamiento físico y la desinfección de las manos y superficies, entre otras.

El epidemiólogo respondió que si bien estas medidas de protección son necesarias para toda la población, en el caso de los trabajadores del sector son más importantes, porque están expuestos más directamente.

El hecho de estar inmunizado evita complicaciones y la evolución hacia la gravedad, pero no impide que puedas estar infectado y transmitas la enfermedad, alertó el doctor Durán.

Las personas que han sido contagiadas con la COVID-19 tienen riesgo de adquirirla otra vez porque en un 20 % de ellas no dejan inmunidad después, y esas son las razones para mantener el nasobuco y otras medidas establecidas, advirtió.