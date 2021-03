Durán: Aun vacunados contra la COVID-19, deben seguir protegiéndose

La Habana, 23 mar (ACN) El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio cubano de Salud Pública, afirmó hoy que aun estando vacunado contra la COVID-19 se tienen que seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad, como el uso del nasobuco (mascarilla), el distanciamiento físico y la desinfección de las manos y superficies, entre otras.



Ante interrogantes del personal de salud en su habitual comparecencia que se transmite diariamente hace un año por la

Televisión Cubana, el epidemiólogo respondió que si bien estas medidas de protección son necesarias para toda la población, en el caso de los trabajadores del sector son más importantes, porque están expuestos más directamente.



Estos atienden a pacientes con sintomatología o asintomáticos como son los contactos que pueden tener la enfermedad y transmitirla con la alta contagiosidad que tiene la COVID-19, recalcó.

Lea más:

Acumula Cuba 68 mil 250 casos de COVID-19, el 94,4 % recuperado

Preguntas sobre COVID-19 en edades pediátricas y algunas respuestas a padres preocupados



En Cuba cuando ya se tenga el esquema de vacunación completo, que incluye dos dosis, en algunos casos tres, con un período de tiempo entre una y otra, todavía la protección no es totalmente segura como para poder prescindir de las medidas, alertó el especialista.

|#COVID19 en edades pediátricas: algunas respuestas a padres preocupados|

👉Los niños y adolescentes sí enferman con este coronavirus

👉Depende de los adultos proteger la infancia y conducir los estilos de vida de los adolescentes hacia el autocuidado

👉https://t.co/uwa7I9JfTY pic.twitter.com/A25D9D9wCq — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) March 23, 2021



Reiteró que según estudios internacionales sobre la COVID-19, hasta que no se logre del 70 al 80 por ciento (%) de cobertura de vacunación de la población, los riesgos van a estar presentes.



El hecho de estar inmunizado evita complicaciones y la evolución hacia la gravedad, pero no impide que puedas estar infectado y transmitas la enfermedad, alertó el doctor Durán.



Por lo tanto no da una seguridad y es por eso que tanto el personal de salud como la población en general tienen que seguir utilizando todas las medidas en su protección, insistió.



Las personas que han sido contagiadas con la COVID-19 tienen riesgo de adquirirla otra vez porque en un 20 % de ellas no dejan inmunidad después, y esas son las razones para mantener el nasobuco y otras medidas establecidas, advirtió.



Ante otra pregunta, Durán esclareció que hasta ahora no se ha vuelto a contagiar ningún niño con el virus SARS-CoV-2, pero puede infectarse teniendo en cuenta los riesgos a que está expuesto ese grupo etario, lo que se demuestra por el número de casos contagiados, incluido los lactantes, en lo cual todos tenemos una responsabilidad, señaló.



El hecho de haber tenido la COVID-19 no lo excluye de poder volver a adquirirla, porque un 20 % de los que la padecen no desarrollan la inmunidad y están expuestos a volver a contagiarse, precisó el director nacional de Epidemiología.