Acumula Cuba 68 mil 250 casos de COVID-19, el 94,4 % recuperado

La Habana, 23 mar (ACN) Con el reporte de 774 nuevos casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, Cuba acumula hasta hoy 68 mil 250 confirmados, el 94,4 por ciento (%) de ellos recuperados, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública.

Cuatro personas fallecieron ayer por la pandemia en el país (401 en total) y se otorgaron 793 altas médicas, para un acumulado de 64 mil 432 pacientes recuperados; permanecen ingresados tres mil 361 diagnosticados activos, tres mil 296 con evolución clínica estable, 28 en estado crítico y 37 graves, precisa el parte que transmitimos a continuación íntegramente.

Parte de cierre del día 22 de marzo a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 22 de marzo, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 20 mil 903 pacientes, sospechosos tres mil 657, en vigilancia 13 mil 885 y confirmados activos tres mil 361.

Para COVID-19 se estudiaron 18 mil 162 muestras, resultando 774 muestras positivas. El país acumula dos millones 825 mil 292 muestras realizadas y 68 mil 250 positivas.

Del total de casos (774): 746 fueron contactos de casos confirmados; ocho con fuente de infección en el extranjero; 20 sin fuente de infección precisada.

De los 774 diagnosticados, fueron del sexo femenino 390 y del sexo masculino 384.

El 55,0 % (426) de los 774 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose 35 mil 966 que representa el 52,7 % de los confirmados hasta la fecha.

Los 774 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (109), de 20 a 39 años (242), de 40 a 59 años (283), de 60 y más (140).

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados

Pinar del Río: 46 casos

Consolación del Sur: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Guane: 1 (importado).

Minas de Matahambre:3 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río:32 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 7 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 25 casos

Artemisa: 2 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 1 (contacto de caso confirmado).

Caimito:9 (contactos de casos confirmados).

Candelaria:2 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado).

San Antonio de los Baños:9 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal:1 (contacto de caso confirmado).

La Habana: 404 casos

Diez de Octubre: 37 (36 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Arroyo Naranjo:46 (45 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Boyeros: 25 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana:21 (contactos de casos confirmados).

Cerro:19 (contactos de casos confirmados).

Cotorro:10 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa:19 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este:22 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 39 (contactos de casos confirmados).

La Lisa:23 (contactos de casos confirmados).

Marianao:49 (contactos de casos confirmados).

Playa:34 (33 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Plaza de la Revolución: 21 (20 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Regla: 9 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón:30 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 14 casos

Güines: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Madruga:1 (contacto de caso confirmado).

Quivicán:1 (contacto de caso confirmado).

San José de Las Lajas:3 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari:1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 7 casos

Cárdenas: 2 (contactos de casos confirmados).

Colón:1 (contacto de caso confirmado).

Jovellanos:2 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos:2 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 5 casos

Abreus: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos:2 (sin fuente de infección precisada).

Cruces:1 (sin fuente de infección precisada).

Cumanayagua:1 (sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 10 casos

Camajuaní: 1 (importado).

Cifuentes:1 (importado).

Manicaragua: 1 (contacto de caso confirmado).

Quemado de Güines:2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Ranchuelo: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara:3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 15 casos

Cabaiguán: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 4 (1 contacto de caso confirmado y 3 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 1 (contacto de caso confirmado).

Trinidad: 6 (3 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Yaguajay: 2 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 8 casos

Baraguá: 1 (contacto de caso confirmado).

Chambas:3 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo:1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 33 casos

Camagüey: 33 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 7 casos

Las Tunas: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Majibacoa:1 (contacto de caso confirmado).

Granma: 102 casos

Bayamo:74 (contactos de casos confirmados).

Buey Arriba:3 (contactos de casos confirmados).

Cauto Cristo:1 (contacto de caso confirmado).

Guisa:6 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní:8 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo:10 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 10 casos

Banes: 1 (contacto de caso confirmado).

Gibara: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Sagua de Tánamo:1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 73 casos

Contramaestre: 2 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano:21 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 50 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 13 casos

Caimanera: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 10 (8 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Municipio Especial Isla de La Juventud:2 (contactos de casos confirmados).

De los 68 mil 250 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 3 mil 361, de ellos 3 mil 296 con evolución clínica estable. Se acumulan 401 fallecidos (cuatro en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 793 altas, se acumulan 64 mil 432 pacientes recuperados (94,4%). Se atienden en las terapias intensivas 65 pacientes confirmados de ellos 28críticos y 37 graves.

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Signos de fibrosis, cardiomegalia global. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Fibrosis Pulmonar post Tuberculosis antigua. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Mejor ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Miastenia Gravis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con signos de trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo, en ventilación mecánica, con buena saturación, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 80 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría acidosis metabólica con hipoxemia moderada. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, 82 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, necesidad de intubación y ventilación mecánica por manifestaciones de insuficiencia respiratoria y desaturación, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría conhipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 48 años de edad.Municipio Quívicán. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Mieloma Múltiple y Fractura patológica de columna con compromiso medular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, disminución significativa del enfisema subcutáneo, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Gota. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, iguales parámetros respiratorios, con distress respiratorio moderado y buena saturación. Hemodinámicamente estable, con mantiene con hipertensión arterial, se reajusta tratamiento antihipertensivo. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad.Municipio Cotorro. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, con ventilación no invasiva intermitente, alternando con ventilación espontánea y suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio en base izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 80 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en el día de ayer se mantuvo con tendencia a la hipotensión arterial marcada con necesidad de apoyar con aminas, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Oligúrico. Gasometría con alcalosis respiratoria. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Poliomielitis con Incapacidad Motora como secuela. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad.Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X detórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con adecuada saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Moteado inflamatorio bilateral difuso a predominio de base izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, neumotórax resuelto, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales difusas y hacia tercio medio. PCR evolutivos: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad de Parkinson. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares y tercio medio. PCR evolutivo: positivo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, edematosa, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Buena diuresis. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Extensión de las lesiones en hemitórax derecho, lesión parahiliar derecha de aspecto tumoral, con derrame pleural derecho. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano libanés de 57 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, don descontrol metabólico, en ventilación mecánica, en posición prono intermitente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Ultrasonido de pulmón. Presencia de líneas beta secundaria a edema intersticial. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 9 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Parálisis Cerebral Infantil con múltiples ingresos por Sepsis y Neumonías complicadas, con traqueostomía, gastrectomía y ulcera corneal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad de aspecto algodonoso en todo hemitórax derecho y región retrocardíaca izquierda y lesiones de condensación en base y en tercio medio del hemitórax izquierdo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio Camajuaní. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con buen control metabólico, mantiene pleurotomía mínima alta izquierda en aspiración continúa con contenido hemático, sedado y relajado, con escasas secreciones respiratorias, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Áreas de consolidación segmentaria en ambos campos pulmonares. PCR negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Gastritis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, con doble apoyo con aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Imágenes algodonosas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, 52 de años de edad. Municipio. Santa Cruz. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva, estable hemodinámicamente, Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Infiltrado de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Incremento de cifras de creatinina. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Demencia Degenerativa, Síndrome de Inmovilización Crónica. Se encuentra Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Mejoría del ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia leve. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. Electrocardiograma. Bloqueo Completo de izquierda. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio Songo La Maya. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebrovascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones bilaterales, diseminadas en ambos campos pulmonares de aspecto inflamatorio. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Arterial Crónica con amputación del miembro inferior derecho. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias parahiliares bilaterales. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, con polipnea, en Ventilación No Invasiva intermitente. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rx de tórax. Sin cambios. Patrón de Neumonitis Intersticial. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea moderada, en Ventilación No Invasiva, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rx de tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad de densidad heterogénea de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Consolación del Sur. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Fibrilación Auricular Crónica y Enfermedad Cerebrovascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tendencia al sueño pero despertable y coopera poco al interrogatorio, se mantiene la hemiparesia derecha, ventila en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros adecuados. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad de todo el campo pulmonar derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 62 años de edad.Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica y Esclerodermia.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, continúa con polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría acidosis metabólica ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 69 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Nexo epidemiológico: Contacto de caso positivo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 89 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica (sustitución valvular, marcapaso permanente). Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias discretas en región parahiliar izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias bibasales, a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 60 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana.

Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada, mantiene descontrol metabólico aunque mejor, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 94 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera pero dependiente de oxígeno, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 91 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable, se mantiene con cifras tensionales altas, se corrige el tratamiento antihipertensivo. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 46 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con picos febriles y tos, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipneico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, 58 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, asintomático, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, 56 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra de reingreso en Cuidados Intensivos, afebril, desorientado, con falta de aire, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Oligoanúrico. PCR evolutivo: negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, 55 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Gastritis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético conservado. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, 59 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable, con tendencia a la hipertensión arterial, se reajusta la el tratamiento antihipertensivo. Ritmo diurético conservado. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad.Municipio San Cristóbal. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, e Hiperplasia prostática.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 71 años de edad.Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad.Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebrovascular. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X tórax. Radiopacidad de aspecto inflamatorio de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 69 años de edad.Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones heterogéneas de aspecto inflamatorio con tendencia a confluir hacia las bases. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Radiopacidad de aspecto inflamatorio de 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad.Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Radiopacidad de aspecto inflamatorio de 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 47 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Gastroduodenitis Crónica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias hacia la base pulmonar izquierda. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente en ventilación espontánea con oxígeno suplementario en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares y el tercio medio del campo pulmonar derecho Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Síndrome de Down, Retraso Mental Moderado y Cardiopatía Congénita. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente con tendencia a la bradicardia. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatoria paracardíaca derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Provincia y Municipio Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, con predominio hacia base pulmonar derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 23 días de nacido. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Recién nacido sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con buena vitalidad, tolerando vía oral, en ventilación espontánea sin suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Infiltrado inflamatorio parahiliar derecho y pequeñas áreas de microatelectasias en el pulmón derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio Cumanayagua. Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cuadriplejía secundaria a trauma raquimedular y Etilismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, orientado, en ventilación espontánea sin apoyo de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias hacia las bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio y Provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejor control metabólico, se reajusta tratamiento. Ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias y derrame pleural en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio y Provincia. Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Mantiene arritmia cardiaca. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Electrocardiograma Evolutivo. Fibrilación auricular con respuesta ventricular normal. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Adenocarcinoma de Pulmón. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Radiopacidad en mitad inferior de campo pulmonar derecho con borramiento del receso costofrénico, correspondiente a derrame pleural. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio y Provincia. Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tos seca escasa en ventilación espontánea, sin oxígeno suplementario, en decúbito prono intermitente. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Infarto del Miocardio previo, Angioplastia transluminar percutánea. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no dolor precordial, en ventilación espontanea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Electrocardiograma. Bloqueo Incompleto de Rama Derecha. Isquemia de cara antero lateral. Rayos X de tórax. Cardiomegalia, lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Fractura de Cadera y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Ambos hilios y base derecha con radiopacidades de aspecto inflamatorio y/o tumoral. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Nefropatía Diabética, Miocardiopatía Dilatada Isquémica y Amputación de miembro inferior derecho. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en fallo renal agudo, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Cardiomegalia, cisuritis interlobar. No se evidencian lesiones inflamatorias significativas. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Enfermedad Cerebrovascular. Demencia Senil. Postrada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, obnubilada, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rx de tórax. Radiopacidad en velo parahiliar derecha de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Residía en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica e Hiperplasia de Próstata. Estadía hospitalaria: 1 día. Presentó bradicardia extrema seguida de parada en asistolia, se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Residía en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Estadía hospitalaria: 11 días. Fue tratado con Ventilación No Invasiva, no mejoró y se procedió a intubar y ventilar. Posteriormente hizo parada cardiaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Residía en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica con tratamiento dialítico, Trasplantado Renal, Diabetes Mellitus y Ceguera Total. Estadía hospitalaria: 3 días. Presentó disnea súbita, sudoración y fue trasladado para la Unidad de Cuidados Intensivos donde hizo parada cardiaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Residía en el municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Desnutrición Proteico Calórica y Demencia Senil. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó hipotensión arterial que no respondió a la administración de volumen, siendo necesario apoyar con drogas vasoactivas. Hizo parada cardiaca que no respondió a las maniobras de reanimación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 22 de marzo se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 124 millones 116 mil 941 los casos confirmados (+ 406 mil 828) con 21 millones 377 mil 502 casos activos y 2 millones 731 mil 660 fallecidos (+ 6 mil 520) para una letalidad de 2,20.

En América se reportan 55 millones 97 mil 271 casos confirmados (+ 114 mil 598), el 44,39 % del total de casos reportados en el mundo, con 9 millones 380 mil 403 casos activos y 1 millón 321 mil 904 fallecidos (+ 2 mil 321) para una letalidad de 2,39.