Cuba reporta 796 nuevos casos con COVID-19 y dos fallecidos

La Habana, 21 mar (ACN) Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, reportó hoy 796 nuevos casos con la COVID-19 y dos fallecimientos en las últimas 24 horas como conecuencia de la enfermedad.



El galeno dijo, en su habitual conferencia de prensa transmitida por la televisión cubana, que están ingresadas en hospitales de la nación caribeña tres mil 448 personas con la dolencia causada por el coronavirus SARS-CoV-2.



Durán insistió en la necesidad de mantener las medidas para prevenir el contagio y señaló que fueron confirmadas 16 mil 168 personas en lo que va del mes de marzo por lo que hay que continuar con los esfuerzos para revertir esa cifra.



Expresó que el total de decesos por la COVID-19 ascendió a 394, y el número de contagiados desde marzo del pasado año totaliza los 66 mil 758.

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 62 casos

Consolación del Sur: 6 (contactos de casos confirmados)

La Palma: 3 (contactos de casos confirmados)

Los Palacios: 1(contacto de casos confirmados)

Minas de Matahambre: 3 (contactos de casos confirmados)

Pinar del Río: 41 (contactos de casos confirmados)

San Juan y Martínez: 2 (contactos de casos confirmados)

San Luis: 1 (contacto de casos confirmados)

Sandino: 4 (contactos de casos confirmados)

Viñales: 1 (sin fuente de infección precisada)

Artemisa: 27 casos

Alquízar: 2 (contactos de casos confirmados)

Artemisa: 7 (contactos de casos confirmados)

Caimito: 1 (contacto de casos confirmados)

Candelaria: 1 (contacto de casos confirmados)

Guanajay: 6 (contactos de casos confirmados)

Mariel: 1 (sin fuente de infección precisada)

San Antonio de los Baños: 7 (contactos de casos confirmados)

San Cristóbal: 2 (contactos de casos confirmados)

La Habana: 462 casos

Diez de Octubre: 46 (45 contactos de casos confirmados, 1 importado)

Arroyo Naranjo: 42 (contactos de casos confirmados)

Boyeros: 45 (contactos de casos confirmados)

Cerro: 30 (contactos de casos confirmados)

Guanabacoa: 20 (19 contactos de casos confirmados, 1 importado)

Habana del Este: 31 (30 contactos de casos confirmados, 1 importado)

Habana Vieja: 25 (contactos de casos confirmados)

La Lisa: 37 (contactos de casos confirmados)

Playa: 18 (contactos de casos confirmados)

Centro Habana: 31 (contactos de casos confirmados)

Regla: 16 (contactos de casos confirmados)

San Miguel del Padrón: 76 (contactos de casos confirmados)

Cotorro: 10 (contactos de casos confirmados)

Marianao: 23 (contactos de casos confirmados)

Plaza de la Revolución: 12 (contactos de casos confirmados)

Mayabeque: 11 casos

Güines: 2 (contactos de casos confirmados)

Jaruco: 1 (contacto de casos confirmados)

Quivicán: 2 (contactos de casos confirmados)

San José de las Lajas: 4 (contactos de casos confirmados)

San Nicolás: 2 (contactos de casos confirmados)

Matanzas: 9 casos

Jagüey Grande: 1 (contacto de casos confirmados)

Limonar: 1 (importado)

Matanzas: 2 (contactos de casos confirmados)

Pedro Betancourt: 1 (contacto de casos confirmados)

Perico: 4 (contactos de casos confirmados)

Cienfuegos: 8 casos

Abreus: 2 (contactos de casos confirmados)

Aguada de pasajeros: 2 (contactos de casos confirmados)

Cienfuegos: 3 (sin fuente de infección precisada)

Cumanayagua: 1 (contacto de casos confirmados)

Villa Clara: 8 casos

Camajianí: 2 (contactos de casos confirmados)

Placetas: 1 (contacto de casos confirmados)

Ranchuelo: 1 (contacto de casos confirmados)

Remedios: 1 (contacto de casos confirmados)

Santa Clara: 3 (contactos de casos confirmados)

Sancti Spíritus: 42 casos

Cabaiguán: 1 (contacto de casos confirmados)

Jatibonico: 2 (contactos de casos confirmados)

La Sierpe: 1 (contacto de casos confirmados)

Sancti Spíritus: 20 (17 contactos de casos confirmados, 3 sin fuente de infección precisada)

Taguasco: 4 (contactos de casos confirmados)

Trinidad: 10 (6 contactos de casos confirmados, 4 sin fuente de infección precisada)

Yaguajay: 2 (contactos de casos confirmados)

Ciego de Ávila: 10 casos

Baraguá: 5 (contactos de casos confirmados)

Bolivia: 1 (contacto de casos confirmados)

Ciego de Ávila: 4 (3 contactos de casos confirmados, 1 sin fuente de infección precisada)

Camagüey: 18 casos

Camagüey: 13 (contactos de casos confirmados)

Guáimaro: 1 (contacto de casos confirmados)

Santa Cruz del Norte: 4 (contactos de casos confirmados)

Las Tunas: 16 casos

Jobabo: 1 (contacto de casos confirmados)

Las Tunas: 12 (11 contactos de casos confirmados, 1 importado)

Manatí: 2 (contactos de casos confirmados)

Menéndez: 1 (importado)

Holguín: 12 casos

Holguín: 9 (5 contactos de casos confirmados, 4 sin fuente de infección precisada)

Moa: 1 (contacto de casos confirmados)

Sagua de Tánamo: 2 (contactos de casos confirmados)

Santiago de Cuba: 72 casos

Contramaestre: 7 (contactos de casos confirmados)

Palma Soriano: 4 (3 contactos de casos confirmados, 1 sin fuente de infección precisada)

Santiago de Cuba: 61 (58 contactos de casos confirmados, 3 sin fuente de infección precisada)

Granma: 30 casos

Bayamo: 22 (contactos de casos confirmados)

Cauto Cristo: 2 (contactos de casos confirmados)

Manzanillo: 3 (contactos de casos confirmados)

Media Luna: 1 (contacto de casos confirmados)

Río Cauto: 2 (contactos de casos confirmados)

Guantánamo: 9 casos

Guantánamo: 9 (8 contactos de casos confirmados, 1 sin fuente de infección precisada)

De los 66 mil 758 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 3 mil 448, de ellos 3 mil 380 con evolución clínica estable. Se acumulan 394 fallecidos (dos en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 798 altas, se acumulan 62 mil 860 pacientes recuperados (94,2%). Se atienden en las terapias intensivas 68 pacientes confirmados de ellos 29 críticos y 39 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio Viñales. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Demencia Senil, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Desnutrición Proteico Calórica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, apoyado con doble aminas. En anuria. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Radiopacidad bilateral de aspecto inflamatorio a predominio del campo pulmonar derecho. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad.Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Signos de fibrosis, cardiomegalia global. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad.Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Fibrosis Pulmonar post Tuberculosis antigua. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Mejor ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Miastenia Gravis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con signos de trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo, en ventilación mecánica, con buena saturación, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Fractura de cadera. (Operado recientemente). Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 48 años de edad.Municipio Quivicán. Provincia Mayabeque.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Mieloma Múltiple y Fractura patológica de columna con compromiso medular.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, iguales parámetros ventilatorios, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Ritmo diurético disminuido. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad.Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad y Epilepsia.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 90 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, extubada 24 horas, sin complicaciones en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Gota. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, iguales parámetros respiratorios, con distress respiratorio moderado y buena saturación. Hemodinámicamente estable, con tendencia a la hipertensión arterial, se reajusta tratamiento antihipertensivo. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad.Municipio Cotorro. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distres respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Artritis Gotosa, Bronquiectasia y Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad.Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Poliomielitis con Incapacidad Motora como secuela. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ayer por hipotensión arterial hubo que apoyar con aminas. Ahora consciente, poco cooperativa, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad.Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con adecuada saturación, en decúbito prono, Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, se realizó pleurotomía derecha por neumotórax sin complicaciones, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Extensión de las lesiones en hemitórax derecho, lesión parahiliar derecha de aspecto tumoral. Reportada de crítica estable.

Ciudadana panameña, de 57 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, en horas de la noche por hipoxemia y polipnea hubo necesidad de intubar y ventilar. Ahora en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 9 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Parálisis Cerebral Infantil con múltiples ingresos por Sepsis y Neumonías complicadas, con traqueostomía, gastrectomía y ulcera corneal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no convulsiones, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad en lóbulo superior derecho, campo medio y región retrocardíaca izquierda. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad.Municipio Camajuaní. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ayer se diagnóstica neumomediastino izquierdo realizándose pleurotomía mínima alta en aspiración continúa, sedado y relajado, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Estable hemodinámicamente, se retira apoyo de aminas. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Áreas de consolidación segmentaria en ambos campos pulmonares. PCR negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad.Municipio y Provincia Cienfuegos.Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Cardiopatía isquémica, Fibrilación Auricular Crónica, Ictus isquémico antiguo.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable, apoyado con triple aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio hacia las bases. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Municipio Chambas. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Mejoría del ritmo diurético. Rayos X tórax. Infiltrado reticular de aspecto inflamatorio a predominio hiliar bilateral que recuerda patrón de empedrado, mejor definido hiliobasal derecho. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad.Municipio y Provincia Camagüey.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Demencia Degenerativa, Síndrome de Inmovilización Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Mejoría del ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia leve. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. Electrocardiograma. Bloqueo Completo de izquierda. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, movilizando secreciones abundantes, más despierta, cooperativa, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias bilaterales. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría de las lesiones ampulosas en cara interna de los miembros superiores, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente, se retira el apoyo de aminas. Disminución del ritmo diurético. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias heterogéneas bilaterales a predominio de la base derecha. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad.Municipio Songo La Maya. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebrovascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones bilaterales, diseminadas en ambos campos pulmonares de aspecto inflamatorio. Reportado de Crítico estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Arterial Crónica con amputación del miembro inferior derecho. Se encuentra en el día 6 de su evolución y día 3 en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Reforzamiento de la trama pulmonar. Reportado de Crítico estable.

Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, continúa con polipnea, en ventilación no invasiva permanente con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rx de tórax. Sin cambios. Patrón de Neumonitis Intersticial. Reportada de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana, de 83 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, asintomática, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Sin. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 62 años de edad.Municipio Cotorro.Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica y Esclerodermia.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea discreta, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cáncer de piel.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia respiratoria. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, continúa con polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría acidosis metabólica ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Fibrilación Auricular y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente poco cooperativa, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 46 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, VIH y Enfermedad Renal Crónica Agudizada. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, se hemodializó sin complicaciones, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Tratamiento el indicado en el protocolo y hemodiálisis. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 92 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hepatitis C. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con síndrome ansioso depresivo, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada, mantiene descontrol metabólico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de94 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con menos polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 91 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con dolor abdominal, se descarta patología quirúrgica, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de58 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con disnea moderada, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 46 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con picos febriles y tos, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 90 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con picos febriles y tos, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 63 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Artritis reumatoide y Miocardiopatía Dilatada Mixta. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tos húmeda, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 31 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Migraña. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 90 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar, Cardiopatía Isquémica y Amputación de miembro inferior derecho. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, desorientado, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria ligera. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Úlcera Gástrica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, con polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría normal Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad.Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 39 años de edad.Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía isquémica y Obesidad.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros normales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad de Parkinson. Se encuentra en Cuidados Intensivos, vigil, orientado afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales en vidrio esmerilado hacia las bases. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 47 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Gastroduodenitis Crónica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, en ventilación no invasiva intermitente, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente en ventilación espontánea con oxígeno suplementario en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares y el tercio medio del campo pulmonar derecho Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 17 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad en base pulmonar izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad.Municipio y Provincia Matanzas.Antecedentes Patológicos Personales: Sano.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en Ventilación No Invasiva intermitente, alternando con ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Ecocardiograma. Disfunción Sistodiastólica del Ventrículo Izquierdo. Rayos X de tórax. Moteado inflamatorio con extensión filiforme difusas en ambos campos pulmonares, disminución de densidad en vértice del hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 37 años de edad. Playa. Municipio y Provincia Matanzas.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con disnea a los esfuerzos, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Ecocardiograma. Hipertrofia leve de Ventrículo Izquierdo. Infiltrado pericárdico circunferencial. Rayos X de tórax. Moteado inflamatorio bilateral extenso. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 21 días de nacido. Municipio y Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Recién nacido sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con buena vitalidad, tolerando vía oral, en ventilación espontánea sin suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Infiltrado inflamatorio parahiliar derecho y pequeñas áreas de microatelectasias en el pulmón derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio Cumanayagua. Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cuadriplejía secundaria a trauma raquimedular y Etilismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, orientado, en ventilación espontánea sin apoyo de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias hacia las bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubano, de 86 años de edad.Municipio y Provincia Cienfuegos.Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Estado Bipolar.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, orientado, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con apoyo de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio en hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Santi Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Gastritis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Imágenes algodonosas en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio y Provincia Sancti Spíritus.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con descontrol metabólico, se reajusta tratamiento. Ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias y derrame pleural en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Adenocarcinoma de Pulmón. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea, con apoyo de oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Radiopacidad en mitad inferior de campo pulmonar derecho con borramiento del receso costofrénico, correspondiente a derrame pleural. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio y Provincia. Camagüey.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario y decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Santa Cruz. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario y decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Fractura de Cadera y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Ambos hilios y base derecha con radiopacidades de aspecto inflamatorio y/o tumoral. Reportado de grave estable.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad.Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Nefropatía Diabética, Miocardiopatía Dilatada Isquémica y Amputación de miembro inferior derecho. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Cardiomegalia, cisuritis interlobar. No se evidencian lesiones inflamatorias significativas. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontanea con suplemento de oxígeno con saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rx de tórax. Radiopacidad de densidad heterogénea de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadano cubano de 69 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus tipo II. Estadía hospitalaria: 2 días. Hizo un evento súbito de parada cardiorespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Obesidad. Estadía hospitalaria: 14 días. Presentó fiebre, abundantes secreciones bronquiales, empeoramiento radiológico, descontrol metabólico. Hizo bradicardia extrema que no responde a medicamentos, llega a la asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 20 de marzo se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 123 millones 152 mil 678 los casos confirmados (+ 491 mil 527) con 21 millones 185 mil 225 casos activos y 2 millones 717 mil 3 fallecidos (+ 9 mil 858) para una letalidad de 2,20 (=).

En la región de las Américas se reportan 54 millones 799 mil 28 casos confirmados (+ 210 mil 138), el 44,49 % del total de casos reportados en el mundo, con 9 millones 348 mil 502 casos activos y un millón 315 mil 222 fallecidos (+ 5 mil 728) para una letalidad de 2,40 (+0.01).