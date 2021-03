COVID-19: situación epidemiológica en Cuba sigue siendo riesgosa, afirma experto

La Habana, 14 mar (ACN) Al igual que en el resto del mundo la situación epidemiológica de Cuba por la COVID-19 sigue siendo extremadamente riesgosa y para su control se requiere de la responsabilidad de la población, aseveró hoy en esta capital un experto.

Durante la habitual conferencia de prensa que se trasmite diariamente por la Televisión Cubana, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiologia, del Ministerio de Salud Pública (Minsap), instó a no desmontar las medidas de autocuidado pues sigue siendo alto el nivel de contagio en la mayoría de los territorios en esta tercera oleada que se puede controlar con el apoyo de la población.

Al cierre del 13 de marzo Cuba reportó cuatro fallecidos, todos contactos de casos positivos al SARS-CoV-2, y 914 contagiados con el virus, de ellos 909 autóctonos y cinco importados.

Alertó que hace más de dos meses predominan los casos autóctonos y disminuyen los importados por el bajo número de personas que arriban a Cuba y los protocolos que se establecen.

El 96,6% de los casos de ayer, 891 fueron contacto de confirmados anteriormente: La Habana con 523 la cifra más alta del país, le siguen Granma, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Artemisa y Pinar del Río, acotó el epidemiólogo.

Nuevamente llamó la atención por la cifra alta de de contagiados en los menores de 20 años que al cierre del sábado se reportaron 141, de ellos 131 en edades pediátricas, de los cuales siete son lactantes.

Los niños están encerrados en sus casas, cansados, pero no vamos a ahogarnos en la orilla, ya estamos llegando, el comportamiento social responsable es vital, dijo Durán, quien enfatizó en continuar con el uso del nasobuco (mascarilla), el distanciamiento social y las soluciones desinfectantes.

Yo tengo confianza en la vacuna pero hasta que no se logre de un 80 a un 90 % de la población inmunizada en el planeta no habrá control de la pandemia, remarcó.

Se ha hecho difícil el control de la COVID-19 pero no es imposible, si no se logra la autorresponsabilidad, la enfermedad seguirá afectando al país y con las consiguientes secuelas que puede dejar.

En lo que va de marzo se han confirmado 10 mil 882 casos positivos y 46 fallecidos, lo que demuestra la alta complejidad epidemiológica.

Ayer fueron dados de alta médica 994 pacientes, 80 más que en la jornada anterior y de los 61 mil 472 diagnosticados en Cuba acumulados, ya se han recuperado 56 mil 755.

En la mayor de las Antillas hay 25 mil 247 pacientes ingresados, de ellos cuatro mil 453 sospechosos, 16 mil 503 en vigilancia epidemiológica y cuatro mil 291 confirmados activos en hospitales del país, precisó el doctor Durán.

El funcionario del Minsap reconoció la labor de los profesionales de la prensa cubana que hoy celebran su día.

