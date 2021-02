2020: diagnosticados en las Américas cuatro millones de nuevos casos de cáncer

La Habana, 4 feb (ACN) El cáncer constituye la segunda causa principal de muerte en las Américas, donde en 2020 se diagnosticaron cuatro millones de casos nuevos y alrededor de 1,4 millones de personas murieron, sentenció la doctora Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Casi el 57 % de los casos nuevos y el 47 % de las muertes por esa causa ocurrieron en personas de 69 años o menos, en la plenitud de sus vidas, motivo por el cual la directora de ese organismo internacional de las Naciones Unidas instó a garantizar el diagnóstico y tratamiento en países de la región, donde los servicios oncológicos se han visto seriamente alterados durante la pandemia.



“Mientras luchamos contra la COVID-19 no debemos olvidarnos de otras enfermedades graves”, afirmó Etienne, al tiempo que llamó a combatir la pandemia y a seguir avanzando en el tratamiento de otras dolencias , en particular del cáncer pues para esos pacientes la falta de diagnóstico, tratamiento y medicamentos puede ser mortal, remarcó.



En un mensaje publicado en Informed, en ocasión del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra cada cuatro de febrero expresó que según una encuesta de la OPS/OMS en siete países de la región sobre enfermedades no transmisibles , incluido los tumores oncogénicos, las alteraciones en los servicios contra ese maligno padecimiento relacionadas con la pandemia surgieron por múltiples causas.



Entre ellas la cancelación de procedimientos médicos electivos, la interrupción de servicios, la disminución de la demanda debido al confinamiento y la necesidad de canalizar recursos para la COVID-19.



Además, algunos pacientes con cáncer que tienen más riesgo de.desarrollar cuadros más graves y potencialmente mortales de COVID-19 se han mostrado renuentes a acudir a las consultas ambulatorias o los hospitales para recibir tratamiento porque en esos lugares también puede haber personas infectadas con el SARS-CoV-2.



No obstante, las serias limitaciones económicas de Cuba provocadas en gran medida por el bloqueo de Estados Unidos, y en medio de la difícil situación generada por la COVID-19, en la nación antillana se les garantiza la atención y tratamientos a los pacientes con cáncer en todo el país.



Cada cuatro de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, con el fin de fomentar la prevención y sensibilización para disminuir.las defunciones prevenibles e incentivar las medidas sobre los tumores malignos que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo.



Un mundo más sano y más próspero para todos es el lema de la fecha.que tiene como objetivo salvar millones de vidas cada año, sensibilizando y educando sobre el cáncer, y llamando a los gobiernos y a las personas de todo el mundo a que actúen contra la enfermedad.



Desde 2019 y hasta 2021, el tema del Día Mundial contra el Cáncer.es “Yo soy y voy a”, un llamado colectivo a actuar para reducir el impacto global del cáncer. Sea quien sea, este día mundial invita a las personas a expresar quién son y qué acciones tomarán para crear un mundo sin cáncer.



Casi un tercio de los casos de cáncer se podrían prevenir disminuyendo factores de riesgo como el consumo de tabaco y el de alcohol, la alimentación poco saludable y la inactividad física, refiere la fuente.