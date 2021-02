Afrontan municipios espirituanos compleja situación epidemiológica

Sancti Spíritus, 3 feb (ACN) Aunque la provincia de Sancti Spíritus permanece en la etapa de la nueva normalidad en el enfrentamiento a la COVID-19, la mayoría de sus municipios han retrocedido a fases de la etapa recuperativa de la insistente pandemia mundial.



El Grupo Temporal Nacional de Trabajo del Gobierno para el control del nuevo coronavirus SARS CoV-2 decidió que Jatibonico continuara en la fase tres de la mencionada etapa, la cual compartía con el municipio de Sancti Spíritus desde mediados de enero pasado, pero este último retornó a la fase dos junto a Trinidad, mientras que Fomento y Cabaiguán regresaron a la primera fase.



Para adoptar esa reciente decisión se tuvo en cuenta, sobre todo, la tasa de incidencia de la enfermedad en esas demarcaciones durante los últimos 15 días, indicador que está por encima del de la provincia, que lo muestra en 14,8 contagiados por cada 100 mil habitantes.



El Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno en Sancti Spíritus analizó la noche de este miércoles la compleja situación epidemiológica que afronta el territorio, principalmente en los municipios de Trinidad y Fomento, en los que la tasa de incidencia se enmarca en 27 enfermos por cada 100 mil habitantes.



Además de las medidas higiénico-sanitarias que preventivamente se venían aplicando en el territorio, como el uso del nasubuco en lugares públicos y centros estudiantiles y de trabajo, y el distanciamiento físico en esos sitios; ahora se complementan esas regulaciones con otras de mayor rigor en los municipios que están en la etapa recuperativa.



Teresita Romero Rodríguez, gobernadora en esta central provincia de Cuba, insistió en hacer cumplir todas las acciones que se correspondan con cada una de las fases en las que están las demarcaciones municipales.



Acotó Romero Rodríguez que ya está en vigor el Decreto 31 del 2021 del Consejo de Ministros sobre infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19, en el que se establece que quien NO use o use incorrectamente el nasubuco o mascarilla en las vías públicas, ómnibus, autos e interiores de los centros laborales y de servicios será multado con el pago de dos mil pesos.



Igualmente en el mencionado cuerpo legal se dictamina que quienes acudan a las escuelas y centros de trabajo con signos o síntomas sugerentes a la COVID-19 se le impondrá una multa de tres mil pesos, monto que se hace extensivo a otras contravenciones relacionadas con las medidas higiénico-sanitarias orientadas para evitar la transmisión del SARS CoV-2.



El territorio espirituano computa 709 personas confirmadas con esa letal dolencia desde el rebrote detectado a partir del ocho de septiembre último.



Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, al intervenir en el encuentro llamó a extremar las acciones para contener la pandemia, e hizo énfasis en la necesidad de que los niños y adultos mayores NO salgan a la vía pública, mientras que el resto de las personas lo hagan solo por necesidades imperiosas.