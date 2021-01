Resaltan eficacia y potencialidades de vacuna anti COVID-19 Soberana 01

La Habana, 29 ene (ACN) La aplicación del candidato vacunal cubano Soberana 01 en convalecientes de la COVID-19 ha multiplicado 200 veces la capacidad neutralizante del suero de esos pacientes, es decir, incrementó notablemente su inmunidad ante el nuevo coronavirus, informó el Doctor en Ciencias Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas (IFV).



Esos resultados preliminares los propició el estudio Fase I, abierto, adaptativo y monocéntrico, que comenzó el pasado 16 de enero en el Instituto de Hematología e Inmunología de esta capital, y que según el experto está concluyendo con evidencias de una alta seguridad del producto, prácticamente sin presencia de efectos adversos.



Vérez Bencomo, en sesión técnica en la sede de la Organización Panamericana de la Salud en La Habana, enfatizó en la importancia de ese logro en sujetos asintomáticos o con un cuadro clínico leve durante la enfermedad, pues en esos casos la inmunidad tras el padecimiento es débil y no pudiera asegurarse que protege contra el virus.



Dijo que deben empezar la Fase II de ese ensayo en el próximo mes de febrero, dada su rapidez, ya que el refuerzo del sistema inmune natural ocurre al séptimo día de la vacunación.



FINLAY-FR-1A (Soberana 01) anti SARS-CoV-2 resulta, además, posiblemente el refuerzo ideal para la inmunidad en aquellos que reciban otras vacunas genéticas o de adenovirus, pues repetir esas mismas variantes generalmente genera reacciones adversas serias, lo que se ha comprobado en algunos países europeos, agregó.



El investigador precisó que para los propios candidatos cubanos Soberana 01 constituye un potencial apoyo en una tercera dosis, en especial ante la aparición de cepas mutantes, que precisan multiplicar la capacidad neutralizante del suero.



Sobre esa cuestión señaló que aspiran poder establecer colaboraciones con otros países, y añadió que ya existen varias solicitudes en ese sentido, sobre todo de lugares con un gran número de convalecientes, por lo general naciones de gran desarrollo.



Indicó también que avanza un ensayo Fase II del medicamento con favorables indicadores, por lo cual en febrero esperan moverse a la Fase II-III, etapa en la que inicialmente piensan suministrar dos dosis y quieren valorar que pasa con una tercera, con vistas a enfrentar escenarios más complejos.



El directivo comentó que, posteriormente, pasarían a la Fase III sobre la base de los diseños paralelos, donde empezarían a aplicar números mayores de dosis con comparadores que no estén vacunados para medir la eficacia.



Insistió en que a pesar de la necesidad de aplicar las vacunas, no se usarán hasta que no estén convencidos con claridad de su efectividad.



Soberana 01 tiene cinco formulaciones, algunas de ellas se basan en el RBD (Dominio de Enlace del Receptor) dimérico adsorbidas en gel de hidróxido de aluminio, otras añaden vesículas de membrana externa de meningococo B como adyuvante.